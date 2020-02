Gigabírság jár, ha leszeded ezeket a növényeket: élesedik a szigor az erdőkben

Az enyhe tél és az utóbbi hetek tavaszias időjárása már előcsalogatott néhány tavaszi virágot és várhatóan a többi is a megszokottnál korábban fog nyílni. Az első hóvirágok már kibújtak a földből, amelyről már valószínűleg a legkisebbek is tudják, hogy nem szabad letépni. Csábító lehet a tavaszi kirándulásokon gazdag csokorba gyűjteni a virágokat, ám nem csak a hóvirágot, hanem rengeteg további növényt sem tanácsos a nappalink ékének választanunk. Több tavasszal nyíló virágunk számít védettnek vagy fokozottan védettnek, ezért több tíz vagy akár százezres büntetéssel is járhat a rendkívül magas természetvédelmi, eszmei értékű növények leszedése.

Az élővilág jogszabályi védelme napjainkban kétféle módon valósul meg. Egyrészt védelemben részesülnek bizonyos állat- és növényfajok, ugyanakkor a védelem egy másik lehetősége, amikor úgynevezett védett természeti területeken (nemzeti parkokban, tájvédelmi körzetekben, természetvédelmi területeken és természeti emlékek helyén) az élővilág területi védelemben részesül. A KSH adatai szerint Magyarországon csaknem 3000 növényfaj él, a növénytársulások száma megközelíti a 400-at. A 733 jelenleg védett növényfajból 87 fokozott védettséget élvez. 2000 óta 37%-kal nőtt a védett növények száma, ezen belül a fokozottan védetteké több mint kétharmadával.

A büntetés természetkárosítás esetén 1-5 évi szabadságvesztés is lehet, ha az elpusztított egyedek pénzben kifejezett együttes összege eléri a fokozottan védett egyedeinek legmagasabb, pénzben kifejezett értékének a kétszeresét.

Aki jogellenesen megszerzi, forgalomba hozza, az ország területére behozza vagy onnan kiviszi, azon átszállítja vagy éppen azzal kereskedik, illetve károsítja vagy elpusztítja, az bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Fontos kiemelni, hogy védett területen a nem-védett fajok, például a népszerű medvehagyma gyűjtése is tilos, illetve engedélyhez kötött. Nem védett területen, nem védett fajokat saját célra, azaz 1-2 marékkal, lehet gyűjteni.

Ahhoz, hogy véletlenül se érjen minket kellemetlen meglepetés a természetjárás során, a HelloVidék összegyűjtötte azokat a védett virágokat, amikről jobb, ha csak fényképet készítünk, ha el akarjuk kerülni a magas pénzbüntetést.

Csillagos nárcisz

A nárciszfélék közül Magyarországon a csillagos nárcisz fordul elő. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. Termete: 20–40 cm. Áprilisban, májusban virágzik. Hegyi, ártéri és más üde rétek virága.

Dombi ibolya

Az ibolya (Viola) az ibolyafélék családjának névadó és egyben legnagyobb nemzetsége mintegy négyszázötven fajjal. A fajok többsége évelő gyökérzetű lágyszárú, néhány félcserje, egy csoportjuk egy- vagy kétéves lágyszárú növény. Természetvédelmi értéke: 5 000 Ft. Termete: 4-15 cm. Márciusban, áprilisban virágzik. Hazai régi élőhely adatai bizonytalanok, ám az újabb megfigyelések szerint északias kitettségű ritkás gyertyános-tölgyesből és dolomitsziklagyepből származnak.

Egyhajúvirág

Az Ásotthalmi Lápréten él a Kárpát-medence egyik legjelentősebb, körülbelül 80 000 tövet számláló egyhajúvirág állománya. A törékeny, rózsaszín-ibolyás színezetű növény Magyarországon fokozottan védett. Természetvédelmi értéke egyedenként 250 000 Ft.

Kakasmandikó

Szent György virágának is nevezik, illetve kutyafoggyökérnek is. Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft. Termete: 10-30 cm. Márciusban virágzik. Inkább mészkedvelő: bükkösök, gyertyános-tölgyesek, száraz tölgyesek, hegyi és nedves rétek virága.

Kárpáti sáfrány

A kerti sáfrány nősziromfélék családjába tartozó faj, európai eredetű. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. Termete: 10-20 cm. Márciusban, áprilisban virágzik. A talaj mésztartalmára közömbös; gyertyános-tölgyesekben, keményfa-ligeterdőkben és ezek tisztásain él.

Kikeleti hóvirág

Mivel Magyarországon ez a hóvirágfaj az egyedül őshonos, így egyszerűen hóvirágnak is nevezik. Rendkívül ismert, népszerű növény, ám gyűjteni nem szabad. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. Termete: 10-20 cm. Februártól áprilisig virágozhat. Üde- és nedves lomboserdőkben, középhegységi gyertyános-tölgyesekben, bükkösökben, patak- és folyómenti ligeterdőkben.

Magyar kökörcsin

A magyar kökörcsin újabban önálló fajként tartott, Magyarországon bennszülött növény. Alig tíz, kisebb-nagyobb különböző helyzetű populációja fordul elő a Nyírségben. Ezen kívül a Pilisben és a Bodrogközben is előfordul. Fokozottan védett, így természetvédelmi értéke igen magas: 100.000 Ft. Termete: 6–10 (–20) cm. Márciusban, áprilisban virágzik. Mészszegény vagy mészmentes, száraz, sovány homoktalajon, napos vagy félárnyékos, viszonylag meleg termőhelyeken fordulnak elő.

Mocsári kockásliliom

Gyakran nevezik egyszerűen csak kockásliliomnak. Európában, főleg Közép- és Délkelet-Európában található meg, de általában csak szórványosan; a rétgazdálkodás változása miatt sok helyen a kihalás fenyegeti. Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft. Termete: 15-30 cm. Március végén, áprilisan virágzik. A talaj mésztartalmára nézve közömbös, nedves vagy váltakozó vízállású termőhely igényű faj. Láprétek, láp- és ligeterdők, ártéri rétek és cserjések virága.

Tavaszi hérics

A boglárkafélék családjához tartozó, mérgező növényfaj. Természetvédelmi értéke: 5.000 Ft. Termete: 5–40 cm. Márciustól májusig virágzik. Mészkedvelő sztyepnövény: száraz, napsütötte pusztafüves lejtőkön, zárt sziklagyepekben, lösz- és homoki gyepekben, karsztbokorerdőkben, ligetes tölgyesekben, irtásréteken és legelőkön néhol ma még gyakori.

Törpe mandula

Kelet-Szibériától Nyugat-Ázsián keresztül Alsó-Ausztriáig terjedt el, ám dísznövényként máshol is ültetik. Természetvédelmi értéke: 10.000 Ft. Termete: 0,5–1 (–1,5) m. Március végén, áprilisban virágzik. Élőhelyét tekintve, mészkedvelő; löszpusztai tatárjuharos tölgyesekben, cseres és melegkedvelő tölgyesekben, karsztbokorerdők szélein, tisztásain, pusztafüves lejtőkön, erdőspusztaréteken fordul elő, de megtelepedhet felhagyott szőlőkben, legelőkön is.

Zergeboglár

A boglárkafélék családjába tartozó európai zergeboglárt vagy közönséges zergeboglárt, kertekben is ültetik (Trollius europaeus). Természetvédelmi értéke: 50.000 Ft. Termete: 30–100 cm. ÁLtalában májusban virágzik. Élőhelyét tekintve, közömbös vagy kissé mészkerülő; üde és kiszáradó lápréteken, magassásosokban, fűz- és nyírlápokban, ligeterdőkben, égerligetben, nedves magaskórósokban fordul elő.

