Ezért éli most aranykorát a városi kertészkedés: 4 jó indok, hogy te is belevágj

Hogy a balkonládák megmentik-e a jövő városait, egyelőre még nem tudjuk, de az biztos, hogy az elmélet már évtizedek óta készen áll, sőt, most már azt is tudjuk, hogy a gyakorlatban is működhet az elképzelés. Remek hazai példa erre Lőrinczi István tevékenysége, aki egy önfenntartó, apró mezőgazdasági rendszert hozott létre egy ferencvárosi bérház negyedik emeleti gangján, a permakulturális gazdálkodás jegyében. Istvánnal a Pénzcentrum készített interjút a téma kapcsán, amit itt lehet elolvasni.