Súlyos hatással lehet kedvenceinkre az éghajlatváltozás: íme 8 tipp, hogy védhetjük meg őket

A paraziták az egyik leggyakoribb és leginkább kihívást jelentő veszélyforrások kisállataink számára, az éghajlatváltozás pedig ideális körülményeket teremt számukra a terjeszkedéshez. A külső élősködők nem képesek hőt termelni, így az enyhébb és meleg külső hőmérséklettől függ az életben maradásuk. A melegebb időjárás következtében a környezetünkben megtalálható élősködők száma nő, új területeken szaporodnak el és egész évben hosszabb ideig életképesek.

A legfontosabb külső élősködők a bolhák, kullancsok, szúnyogok és lepkeszúnyogok, melyek néhány nagyon súlyos, akár halálos, úgynevezett kórokozó-átvivők által terjesztett betegséget terjeszthetnek, mint a Lyme-kór (borreliózis), babéziózis, anaplazmózis vagy leishmaniasis. Ennél fogva a megelőzés és a paraziták elleni védekezés az év egésze során létfontosságú.

Ezek a tünetek utalhatnak kórokozó-átvivők által terjesztett betegségekre vagy egyéb problémára: letargia, csökkent étvágy, láz, köhögés, testmozgás utáni fáradtság, ízületi merevség, vonakodás a testmozgástól, sápadt íny, elszíneződött széklet vagy vizelet.

Hogyan védjük meg állatainkat?

1. paraziták elleni védekezés

A leghatékonyabb módja a kórokozó-átvivő által közvetített betegségek megelőzésének. Az állatorvos segít kiválasztani a megfelelő parazitaellenes szert, amely biztosan hatékony és hosszantartó. A több kisállattal rendelkező háztartásokban fontos minden állat egyidejű kezelése.

2. a felhasználási útmutató követése

A későbbi problémák elkerülése érdekében mindig kövessük a kezelési útmutatót és tartsuk be az előírt adagolást.

3. a megfelelő kezelés kiválasztása

Rengeteg gyógyszer van forgalomban. A hatástalan vagy káros szerrel való vétlen károkozás elkerülése érdekében mindig használjuk jól ismert márkák tesztelt és jóváhagyott termékeit.

4. tegyük lakókörnyezetünket kevésbé vonzóvá az élősködők számára

Az élősködők kedvelik a meleg, nedves és eldugott helyeket. Az élősködőket távol tarthatjuk otthonunktól a szerves anyagok eltávolításával, a lyukak és üregek befedésével, valamint a kisebb állóvizek felszámolásával.

5. figyeljünk a jelekre

A gazdik mindenkinél jobban ismerik kiskedvencüket. Figyeljünk mindig a viselkedésbeli változásokra és a már említett tünetekre, forduljunk állatorvosunkhoz bármilyen aggály esetén.

Az éghajlatváltozás és extrém időjárási körülmények más módon is fenyegetik kisállataink egészségét és jóllétét. Akárcsak az élősködők esetében, ilyenkor is a megelőzés és védelem a kulcs.

6. védekezés a hőség ellen

Hőhullám esetén védjük kisállatunkat a hőségtől: biztosítsunk számára beltéri, árnyékos helyet és sok vizet. Akár egy jégkockát is adhatunk neki, amivel játszhat vagy hűsítő matracot is biztosíthatunk számára.

7. védekezés a hideg ellen

Hűvösebb időjárás esetén felmelegíthetjük kisállatunkat: takarjuk be séta után, adjunk rá kiscipőt, hogy védjük a kemény, hideg talajtól és töröljük meg a mancsait, hogy eltávolítsuk a sót a talppárnái közül.

8. testmozgás időjárástól függetlenül

A rendszeres testmozgással csökkenthető a stressz, alapvető inger biztosítható a kisállatnak, és megelőzhető az elhízás is. Még szélsőséges melegben is elvihetjük kutyánkat sétálni kora reggel és este, vagy akár beltéri játékokat is kitalálhatunk.

Címlapkép: Getty Images