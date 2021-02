Ezek a legfontosabb kerti munkák februárban: itt a 7 pontos feladatlista

Aki azt gondolja, hogy télen nincs igazán sok tennivaló a kertben, téved. Valójában ez az időszak kiváló alkalom arra, hogy rendszerezzünk, számot vessünk, foglalkozzunk a növényvédelemmel és előre tervezzünk, ráadásul ilyenkor van lehetőség megalapozni a sikeres tavaszt, nyarat is. Ráadásul, ha hihetünk a népi időjóslásnak, a tavasz már nincs is beláthatatlan messzeségben: ahogy korábban mi is megírtuk, előbújtak a medvék kedden a Szegedi Vadasparkban, és mivel a borongós időben nem látták meg az árnyékukat és így meg sem ijedhettek tőle, a hagyományok szerint nem lesz már hosszú a tél. Addig is nézzük, milyen teendőket kell még elvégeznünk, mielőtt újjáéledne a természet!

Íme a legfontosabb februári kerti munkák

1. Összegezzünk és tervezzünk előre

Összegezzük, milyen évet zártunk tavaly kertészeti szempontból. Ne hagyjuk, hogy az esetleges hibák, kudarcok kedvünket szegjék, de azt mindenképp érdemes átgondolnunk, mit fogunk másképp csinálni a mostani évben.

2. Ha szükséges, takarítsunk

A tavaly lehullott lombokat gyűjtsük össze, és ha tudjuk, komposztáljuk, illetve forgassuk meg a komposzthalmot.

3. Tisztítsuk meg a szerszámokat

Élesítsük a metszőollókat, rögzítsük a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan tisztítsuk meg a kerti kesztyűket. Az éles szerszámokkal jót teszünk a növényeinknek, hiszen ha vágjuk, metsszük őket, nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók.

4. Eljött a metszés ideje

Bőven vannak olyan növényfélék, amiket most megmetszhetünk. -5°C fok alatt azonban ne álljunk neki! Ha fagy van, ridegebb a növények szövete, és könnyebben törik, roncsolódik a fák szövete is.

A művelethez viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a metszés során ejtett sebeket kezeljük.

Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni. Elkezdhetjük a gyümölcsfák koronáinak ritkítását, ifjító metszését is például a bogyósok (ribizli, egres) esetében, a körte- és almafák metszését.

5. Az egészség kulcsa a kezünkben van

A kiszáradt, elhalt fákat ilyenkor jó kiszedni, illetve a régi, fán maradt gyümölcsöktől, termésektől, száraz virágmaradványoktól is szabadítsuk meg a növényeket. Folytassuk a kártevők, betegségek megelőzésével a munkát, február ugyanis a fatisztogatási munkák hónapja is. A beteg gallyakat vágjuk le, távolítsuk el éles késsel a kártevők jól látható alakjait. Érdemes időt fektetni a fák törzsének, vázágainak tisztogatásába - ez azért hasznos, mert a kéreg repedéseiben a gombabetegségek spórái, kártevők tojásai kiváló téli menedéket találhatnak. A tápanyagok pótlása hasonlóan fontos: a cserjék és örökzöldek (mű)trágyázását a hónap második felében már elkezdhetjük, viszont arra nagyon figyeljünk, hogy az egyes típusokat az igényeiknek megfelelő szerrel kezeljük.

6. Készítsük elő a magvakat, palántákat

A tervezéshez sosincs elég korán: rendeljük meg most minden olyan zöldség, gyümölcs magját, amit erre az évre szeretnénk ültetni.

Akár vetőmag-katalógusokból szemezgetünk, akár kertészetekben, áruházakban nézünk körül, mindenképp hasznos, ha nem az utolsó pillanatra halasztjuk.

Elkezdhetjük a később kiültetendő zöldségek vetését is, például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, természetesen egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethessük a palántákat a kertbe. A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a különféle növények duggatását, vetését. Hónap közepén érdemes elvetni a szabadföldi termesztésre szánt középkorai paradicsomot a palántanevelő ládákba, valamint az első spenótokat, petrezselymet is.

7. Ne hagyjuk abba a madáretetést, de ésszel csináljuk

Folytassuk a madarak etetését, és gondoskodjunk az itatásukról is! Tegyünk ki nekik egy lapos, 2-3 cm. magas tálkát, ha enyhül az idő, és töltsük fel vízzel, majd hagyjuk, hogy fürödjenek, tisztálkodjanak benne.

A madáretetés azonban nem véletlenül kizárólag a téli hónapok tennivalója.

Szárnyas barátaink csupán a hideg időkben szorulnak emberi gondoskodásra. A nyári hónapok során az erdők és a mezők bőven ellátják őket megfelelő táplálékkal, például gilisztákkal, rovarokkal, bogarakkal és különböző magokkal. Éppen ezért a madarakat a téli hónapokat követően semmiképpen ne etessük. Ellenkező esetben hozzászoknak a szinte tálcán kínált eleséghez, ezért a későbbi madárpopuláció képtelen lesz gondoskodni magáról, hosszú távon életképtelenné válik. Hasznos tippeket a témában itt gyűjtöttünk össze.

Címlapkép: Getty Images