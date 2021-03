Ezt a talajvédő trükköt mindenképp próbáld ki a kertben: rengeteget spórolhatsz vele

Március beköszöntével végre megérkezett a tavasz (legalábbis a naptár szerint), ez pedig azt jelenti, hogy a kertben elvégzendő feladatok sora is folyamatosan bővül. Ahhoz, hogy kertünk a lehető legszebb formájában pompázzon egész évben, már időben érdemes elkezdeni a munkát - ezzel kapcsolatos feladatlistánkban a legfontosabb kerti teendőket szedtük össze, amikkel hivatalosan is elrajtolhat a szezon, most pedig a mulcsozással kapcsolatos praktikákat járjuk körül.

Általános tanács, hogy a téli mulcsot az utolsó komoly fagyok elmúltával bontsuk el, és váltsuk fel nyári takaróanyaggal. De vajon milyen állapotban használhatjuk még a régi talajtakarót, amivel az egynyári virágágyásokat, zöldségágyakat takartuk télen? Hogyan bánjunk vele, hogy ne legyen ablakon kidobott pénz, és maximálisan kihasználhassuk? A kérdés most elsősorban a biológiailag lebomló anyagokra (kéreg, levelek, szalma) vonatkozik, nem pedig azokra, amik nem bomlanak le könnyen (kő, műanyag).

A zöldségágyakat, egynyári virágágyásokat ősszel gyakran mulcsozzák, hogy télen megvédjék a talajt a zord időjárástól. Ha a régi talajtakaró szemmel láthatóan nem bomlott le a tavasz beköszöntével, akkor a továbbiakban is használható lesz, írja a The Spruce cikke. De hogyan mérhetjük fel az állapotát? Ha felmarkoljuk a talajtakaró egy részét, és azt tapasztaljuk, hogy többé-kevésbé finom részecskékből áll, olyannyira, hogy már nem is lehet egyértelműen megkülönböztetni a földtől, akkor az az anyag mulcsként már nem lesz túl hatékony a továbbiakban, ideje lecserélni.

Ha viszont többnyire megtartotta az eredeti formáját, akkor újra felhasználható.

Ha az ellenőrzéskor arra jutunk, hogy a régi talajtakaró még nem bomlott le teljesen, akkor egyelőre tegyük félre, míg előkészítjük az ágyást. Terítsük a komposztot a veteménybe vagy a virágágyba, majd dolgozzuk be a talajba, ezután a régi mulccsal ismét befedhetjük a talajt. Ez a folyamat jóval az ültetési idő előtt teljesíthető, amikor pedig eljön az ültetés ideje, óvatosan távolítsuk el a talajtakarót arról a területről, ahová magokat vetünk vagy növényeket telepítünk.

De mi van akkor, ha a régi talajtakaró a tél folyamán lebomlott? Ebben az esetben

juttassuk a talajba szerves anyagként, hogy a komposzt mellett értékes talajjavítóként szolgálhasson,

de ne feledkezzünk meg egy adag új mulcs beszerzéséről sem.

Sokféle változat az áruházak polcain Különféle mulcsokat egyébként nem csak erre szakosodott boltokban, kertészetekben, de a nagyobb áruházakban is kaphatunk. Az OBI-ban például fenyőkéregből és faaprítékból is válogathatunk akár már 850 forinttól, a legdrágább ebben a kategóriában a közel 70 ezer forintos lávamulcs, ami alapvetően burkolásra szolgál, de dekorációs célra is találhatunk itt takaróanyagot. A Praktikerben kifejezetten rózsákhoz való mulcsot is vehetünk 1790 forintért, ezen kívül fenyőmulcsot is 1500-2500 forintért. A Bauhausban főleg dekor fakérget kínálnak, ezen kívül borovi fakéreg 2890 forintért, illetve mediterrán fakéreg is kapható 1290 forintért.

És mi a helyzet az „élő” mulcsokkal, vagyis a talajtakaró növényekkel? Noha gyakrabban fordulnak elő a mezőgazdasági, mint a tereprendezési körökben, de a kerttulajdonosok számára is igazán hasznosak lehetnek. Jellemzően ősszel vetik veteményeskertek és egynyári virágágyások fölé, hogy télen megvédjék azokat, amikor pedig visszatér a tavasz, el kell távolítanunk.

A zöldségtermesztésben nagyon népszerű a szalmamulcs használata, de széna, fűkaszálék, komposztfélék vagy állati eredetű szerves trágyák is jó szolgálatot tehetnek. Bizonyos esetekben használhatók más növénymaradványok is, de mindig jusson eszünkbe, hogy

a lomb kártevőket, kórokozókat is rejthet.

Ha szerves mulcsot választunk, ne feledkezzünk meg arról, hogy azt gondozni is kell, hiszen egy idő után bomlásnak indul. Ez azt is jelenti egyben, hogy a talajtakaró vastagsága csökken, amit pótolni kell, hiszen így tudja csak megtartani kedvező hatásait. Szintén nem árt észben tartani, hogy a szerves mulcsokban időnként rágcsálók is megbújnak, amik károsíthatják a termést is.

Nem csak a hideg idő beálltával alkalmazhatjuk kertünk védelmében a talajtakarást.

Ha nyáron mulccsal fedjük be a zöldség- és virágágyásokat, az öntözés is jóval hatékonyabb lesz.

A nedvesség hosszabb ideig marad a talajban, így a napsütés hatására nem párolog el, a talaj pedig nem szárad ki olyan gyorsan, és sokkal kevesebb vizet kell majd használnunk a növények folyadékpótlásához.

Címlapkép: Getty Images

