Ezek a legfontosabb kerti munkák márciusban: itt a 6 pontos feladatlista

Március elsejével végre megérkezett a tavasz (legalábbis a naptár szerint), ez pedig azt jelenti, hogy a kertben elvégzendő feladatok sora is folyamatosan bővül. Ahhoz, hogy kertünk a lehető legszebb formájában pompázzon egész évben, már időben érdemes elkezdeni a munkát. Most összegyűjtöttük a legfontosabb kerti teendőket, amikkel hivatalosan is elrajtolhat a kerti szezon.

Íme a legfontosabb márciusi kerti munkák

1. Fák, cserjék ültetése, ápolása

Kora tavasszal a legsürgősebb feladat a gyümölcsfák, díszfák és díszbokrok, szőlőoltványok, rózsatövek ültetése. Sok a munka ilyenkor az idősebb, termő gyümölcsfákkal is: jön a koronaritkítás ideje, amikor a sűrűn álló, egymást keresztező ágrészeket és vesszőket tőből ki kell metszeni, hogy később minden gyümölcsöt elegendő napsütés érjen és ízletes termést hozzanak létre. A kert minden lombhullató növényének lemosó permetezését is ekkor kell megejteni.

2. Ezeket a zöldségeket most kell elvetni

A hónap második felében kell elvetni az átmeneti lehűlést is elviselő zöldségfélék, így például a zöldborsó, a sárgarépa és a petrezselyem magját. Emellett ilyenkor célszerű ültetni a vöröshagyma dughagymáit és a fokhagyma gerezdjeit is. A nagyobb évelő fűszernövényeket, például a lestyánt vagy a citromfüvet is már szabadföldbe ültethetjük.

3. Felkészülnek a virágok

Március az évelő virágok ültetésének és a rózsabokrok metszésének optimális ideje. Ha jó az idő, már kivihetjük a szabadba a fagymentes helyen teleltetett növényeket, például a leandereket.

4. Ideje a gyeppel is foglalkozni

A gyep ápolása az első melegebb napokon indul. Tisztítsuk meg a lomb- és egyéb téli „maradványoktól", különben a fű rothadásnak indul! A lombmaradékokat hordjuk a komposztra. A sövények alatt maradjon a lomb - védelmet nyújt a hasznos rovaroknak. Ahogy a fű elkezd növekedni, valamint az időjárási és a talajviszonyok is engedik, gereblyézzük el a gyepről a leveleket, egy lombseprűvel fésüljük át alaposan, hogy levegőhöz jusson és elkerülhessük a rothadásos betegségeket. Túlságosan erősen azonban ne gereblyézzünk, mert károsíthatja a füvet!

5. Készüljünk fel a kártevőkre

Az enyhébb, csapadékosabb idő beálltával a meztelen csigák megjelenése problémát okozhat, a szürkepenész, peronoszpóra is könnyen felütheti a fejét a káposztafélék között. Esetenként a levéltetvek szórványos megjelenésére is számítani lehet.

6. Ellenőrzés, javítások

Ideje ellenőriznünk a télire elzárt vízvezetékeket. Ha a tavasz eleji nagy vizsgálat során hibát találunk, még idejében elvégezhetjük a szükséges javításokat. Ha februárban nem tettük meg, most mindenképp érdemes pótolnunk a kerti szerszámok, eszközök közül azokat, amik esetleg elhasználódtak vagy hiányoznak.

Címlapkép: Getty Images