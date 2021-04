Cukiságok: húsvét alkalmából új lakók költöztek Nyuszifalvára

Bár idén sajnos le kellett mondania húsvéti rendezvényéről, a Debreceni Állatkert a zárt kapuk mögül is igyekszik élményekkel és ismeretekkel szolgálni a nagyközönségnek, ezért külön tartalmakkal készül az ünnepi hétvégére. Nyuszifalva új lakóinak érkezése kapcsán különösen fontosnak tartja felhívni a figyelmet a felelős állattartás fontosságára, hiszen a húsvét sajnos sokakat sarkall meggondolatlan nyuszivásárlásra - erre hívta fel a HelloVidék figyelmét egy fiatal állatorvos is, aki a helyes nyúltartáshoz is adott jó tanácsokat.

Nyuszifalva egyik új lakója a Debreceni Állatkertben

Hogyan tartsunk nyulat?

A nyúltartás mindenekelőtt hosszú távú elköteleződést jelent, mivel a jól tartott nyuszi akár a 10 éves kort is megélheti. A Debreceni Állatkert szakemberei ezt tanácsolják:

Társas természetük ellenére a nyulak tarthatók egyedül, a napi törődést azonban igénylik. Ha több füles kedvenc tartásában gondolkodunk, érdemesebb két azonos nemű állatot választani; ha pedig egy nőstényt és egy hímet szeretnénk házi kedvencként, ajánlott valamelyiküket ivartalanítani, ugyanis a közhiedelem nem téved a nyulak szaporaságát illetően.

Leggyakrabban ketrecben szokás nyulat tartani, melynek ajánlott minimális hossza 80-90 cm, szélessége pedig 50-60 cm. Természetesen a minél nagyobb és változatosabb mozgástér jót tesz kedvencünknek, ezért érdemes rendszeresen kiengedni a kertben vagy akár lakásban megfelelő felügyelet és a játéktér szökésbiztossá tétele mellett.

A hobbiból tartott nyulak étrendjének alapját a teljes értékű (és egyben a fogak koptatására is szolgáló) táp képezi, ezt egészíti ki a rostban gazdag széna, valamint a különféle növényzöldek és zöldségek. Itatás szempontjából ajánlott, ha a nyúl folyamatosan hozzáfér a vízhez, amelyet biztosíthatunk jól rögzített itatótálban vagy önitatóban.

Címlapkép: Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámpark