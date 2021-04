Érdemes befektetni egy hobbikertbe: rengeteget spórolhatsz a saját zöldségekkel

A járványhelyzet hatására, sokan kezdtek udavarik, kertjeik megművelésébe, de akinek nem adatott meg hatalmas tér, az otthonában, beltéren kezdett növénytermesztésbe. Akik amatőr módon vágtak bele, megesett, hogy minden próbálkozás ellenére, nem sikerült életben tartani a kifejlődött palántát, vagy ki sem keltek az elvetett magok. Éppen ezért, érdemes tisztában lenni azzal, mit tudunk palántaként nevelni, illetve milyen magok képesek kifejlődni beltéri környezetben.

Ahogy arról korábban már írtunk, ültetés szempontjából kétféle zöldséget különbözethetünk meg egymástól:

vannak azok, amiket kiültetés előtt palántaként kell még felnevelnünk, és vannak, amiket egyből, magról vethetünk.

A magról történő vetés esetén fontos azonban tudni, hogy mielőtt nekiállunk a vetésnek, mindenképpen olvassuk el a tasakon leírtakat, és aszerint álljunk neki! Általánosságban elmondható, hogy a vetőmagról történő termesztés azoknál a növényeknél nem szerencsés, amelyeknek hosszú a növekedési idejük.

A palántázás elsődleges célja, hogy a növények a kiültetés idejére már erősek legyenek, és hamarabb termőre forduljanak. Erre egy egyszerű példa: ha tél végén paradicsommagot vetnénk, és a mag ki is csírázna a szadad földben, a gyenge növényke akkor is hamar elfagyna. Ha pedig csak később, a meleg áprilisban csírázna ki, akkor májusban még apró lenne, legfeljebb nyár végére teremne gyümölcsöt.

Ha nem tudjuk eldönteni melyiket válasszuk, csak azt tudjuk, mit szeretnénk termeszteni, akkor érdemes elolvasni korábbi cikkünk, melyben részletesen végigjártuk, mely zöldségeket milyen eljárással érdemes termeszteni.

Hol és mennyiért vehetünk vetőmagot?

Ha valaki mindenképp magról akar veteményezni és végignézné, miként fejlődik növénye a nulláról a termő fázisig, azok kertészetekben, nagyobb áruházakban, piacokon, fillérekért juthatnak magokhoz. Ha nagy tételben vásárolunk is, megéri befektetni, hiszen, ha a növények termőre fordulnak, sokat spórulhatunk azza, hogy nem kell boltban vásárolnunk a kedvenc zöldségeinket. Éppen ezért megnéztük a nagyobb kertészeti áruházak kínálatát, milyen áron vásárolhatunk most vetőmagokat.

A Praktiker kínálatában a legkedveltebb zöldségek közül a paradicsom magot 189-519 Ft/csomag áron vehetjük meg, a cukkini magot 129 Ft/csomag áron, a retek magot 159 Ft/csomag, a sárgarépa 109 Ft/csomag, a fürtös uborka 159 Ft/csomag, a petrezselyem szintén 159 Ft/csomag, a paprika 129 Ft/csomag, a saláta pedig 109 Ft/csomag áron kapható. Zöldfűszerek esetében a petrezselyemmag, a bazsalikommag, a kapormag 109 Ft/csomag áron, az oregánó 209 Ft/csomag áron, a rukkola mag 189 Ft/csomag áron vásárolható meg, a vegyes, egynyári fűszermagkeveréket pedig 209 Ft/csomag áron vehetjük.

Az Oázis Kertészet kínálatát tekintve a zödségek közül az újhagyma, a fodros saláta, a kígyóuborka, a paprika, vöröshagyma mind 490 Ft/csomag áron kapható. Paradicsomot már 350 Ft/csomag áron vásárolhatunk, de a koktélparadicsomokat már kicsit drágábban kínálják, egy csomag ára, akár 2450 forint is lehet. A fűszernövények közül a bazsalikom, a petrezselyem 490 Ft/csomag, a konyhakömény, ánizs, majoranna, oregánó, kakukkfű, koriander, fahéj mind 260 Ft/csomag áron kaphatók.

Melyek a leggyakoribb hibák, amiket elkövetünk?

Ha már megvan a növény, és a termesztési módszer is, akkor annak is érdemes utána járni, hogy az egyes növényeknek milyen igényei vannak. Ez nagyon sokat segíthet abban, hogy a palántánk vagy a magról nevelt növényünk a lehető legjobban fejlődhessen. Ennek mentén most összegyűjtöttük a hobbikertészek legtöbbet elkövetett hibáit, amivel akár az egész veteményest tönkretehetik. Lássuk, mire figyeljünk a beltéri termesztés során!

Nincs elég fény

A palántáknak sok fényre van szükségük ahhoz, hogy stabil, egészséges növényekké növekedjenek. Ha nincs elegendő természetes fény az otthonodban, akkor már kisebb esélyekkel indulsz, hogy palántákat termessz. Használhatunk azonban mesterséges fényt a palánták által megkövetelt megfelelő fénymennyiség eléréséhez. Ehhez az elszántabbak vásárolhatnak kifejezetten növények számára tervezett fényforrásokat.

Túl sok vagy túl kevés a víz

Az általunk kilocsolt vízmennyiség megnövelheti vagy megtörheti a palánta növekedését. Az öntözés a vetőmag beindításának egyik legnagyobb kihívása. Mivel a palánták rettentő kényesek, az öntözés során nagyon figyelnünk kell rájuk. A steril magkiindulási közeget nedvesen kell tartani, de ez nem azt jelenti, hogy áztatni kell a növényeket. Nem szabad, hogy a felesleges vízben tocsogjanak a palánták. Éppen ezért naponta kétszer ellenőrizzük legalább a növényeket, és olvassunk utána az egyes fajok víz igényének.

Túl mélyre kerülnek a magok

A magok ezen a téren is elég finnyásak: egyes magoknak teljes sötétségre van szükségük a csírázáshoz, másoknak pedig fényre van szükségük. Szerencsére a vetőmagcsomagon általában megfelelő ültetési mélységet is feltüntetik. Ha nincs információ a csomagon, akkor az az alapszabály, hogy a magokat kétszer-háromszor olyan mélyre kell ültetni, amennyire szélesek.

A csírázáshoz fényt igénylő magok esetében ellenőrizük, hogy a magok érintkeznek-e a mag kiindulási közegével – tehát a földdel - de nincsenek elfedve azzal. Ehhez óvatosan nyomjuk meg a talajközeget, hogy egy kis mélyedést hozzunk létre. Ezután helyezzük a magot a táptalaj tetejére, és finoman nyomjuk le, ügyelve arra, hogy a mag még mindig kint legyen a földből.

Elfeledkezünk a veteményről

Érdemes címkékkel ellátni a veteményt! Ezekre írjuk fel, hogy mikor ültettük őket, hiszen így nyomon tudjuk követni, mikor kell őket kiültetni vagy másik edénybe átültetni. Felírhatjuk emellett az öntözések idejét is, így kevesebb az esély arra, hogy megfeledkezzünk a növényeinkről.

(forrás: thespruce.com)

Címlapkép: Getty Images