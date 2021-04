Letarolta a fagy a kerteket: kifakadtak a magyar gazdák, nem tudni mi lesz a terméssel

Zala megyében sem kímélte az időjárás a gyümölcsfákat. Ahogy a zaol.hu írta, a meteorológia sok jóval nem biztat bennünket, hiszen szerda reggelre mínusz öt fokot, helyenként még hidegebbet is jósolnak. Ilyen mértékű fagy már súlyos károkat is okozhatnak a virágzó kertekben. A szeszélyes áprilisi időjárás mostanában nem túl kegyes a növényekhez.

Elfagytak a gyömölcsfák és a virágok a tósokberéndi kertekben szerda reggelre, amikor mínusz hét fok volt, ezt mondták elkeseredetten az emberek

- számolt be róla a veol.hu.

Mint írják, olvasójuk szomorúan számolt be arról, hogy elfagyott a kertben kajszi-, és az őszibarack is. A fák már gyönyörűen virágoztak, ők meg bíztak a szép termésben, aminek most a faggyal vége lett. De volt, aki arra panaszkodott, hogy nála a szilvafa is elfagyott szerda reggelre.

Minden fekszik a földön, borzasztó látvány fogadott a kertben reggel. Virágzott már a szilva, a barack, a cseresznye, a körte, az alma és a meggy, és most minden növénynek vége van. Hófehér lett a dértől reggelre a piros pléd, amivel letakarta a citromfákat. Sajnos elfagytak a virágok is, így a jácint, a nárcisz és valószínűleg a leander is

- panaszolta az olvasó.

Ahogy arról a portál beszámolt, Veszprém megyében több településen is arról beszéltek az emberek, hogy náluk is mindent tönkretett az áprilisi fagy. Többen elkeseredetten mondták el Tósokberénden, hogy mindez amiatt is nagyon szomorú, mert a boltokban nagyon drágán lehet megvenni a gyümölcsöket, amik most elfagytak a kertjeikben.

Mit tanácsol a szakértő?

Korábbi cikkünkben Kósa Dánielt, a Megyeri Kertészet vezető kertészmérnökét kérdeztük a fagyokkal kapcsolatban. Mint mondta, március elején, a jó időnek köszönhetően az látszott a gyümölcsfákon, hogy vége a mélynyugalomnak és következik a kényszernyugalmi állapot. A napsütés, a meleg, a víz, ez mind-mind befolyásolják majd, mikor indul a rügyfakadás, mikor indulnak be a növekedési hormonok, amik aztán feloldják a kényszernyugalmi állapotot.

Ha viszont hirtelen éjszakai fagy lesz, és nem védekezünk ellene, ajókkor viszont már nagy baj lehet. Például, amíg szép rózsaszín a virágzata a kajszinak, addig nem lehet baj, de ha egyik reggel kimegyünk a kertbe, és azt látjuk, hogy a fa virágzata megbarnult, akkor oda kell menni, és letépni egy virágot. Ha a bibéje zöld belül, akkor túlélte, ha viszont barna, akkor elfagyott.

- figyelmeztetett a szakember.

Hogyan lehet védekezni a fagykárok ellen?

A fagy ellen már akkor tudunk védekezni, amikor elültetjük a növényünket. Jó, ha előtte megfigyeljük, hogy a kertünkben hol vannak úgynevezett fagyzugok, olyan alacsonyabb területek, ahol megrekedhet a hideg. Ha ezekre a területekre nem ültetünk fagyra kényes növényeket, akkor a szakember szerint már kiküszöböltünk egy komoly hibát.

Hasznos jó tanács még, hogy ősszel már ne adagoljunk a növényeknek nitrogén-túlsúlyos műtrágyát. A nitrogén ugyanis hajtásnövekedés-serkentő. Ha nem adunk neki ilyen trágyát, akkor nem fog olyan hamar kihajtani a fánk.

A gyümölcsfákat öntözéssel is megóvhatjuk a fagykároktól. Azt is jó tudni, hogy nappal a gyümölcsfák öntözése azért hasznos, mert ezáltal később indul be a nedvkeringésük. Alma és őszibarack-állományokban ezzel a módszerrel akár 1-2 hét virágzáskésleltetést is el lehet érni. Aminek következtében az érés időpontja is késik néhány napot, ami nem gond, így ugyanis nem egyszerre lesz nagy mennyiségű gyümölcsünk, hanem hosszabb ideig, arányosan elosztva.

