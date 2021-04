Emberfeletti küzdelmet folytatnak a termelők: felbecsülhetetlen károkat okoz a fagy

Nagy István agrárminiszter a mai sajtótájékoztatón azt javasolta a gazdáknak, hogy az országos tűzgyújtási tilalom ellenére, tűz- és füstképzéssel védjék az éppen virágzásnak indult ültetvényeket, ugyanis a védekezés kivételt jelent a tilalom alól.

A gazdák figyelmét ugyanakkor felhívta arra, hogy a tűz- és füstképzés előtt tájékoztassák a helyi tűzoltóparancsokokat a védekezés módjáról, továbbá azt javasolta a gazdáknak, hogy gondoskodjanak a tűz őrzéséről, a szükséges oltóanyagokról, illetve az égetés befejezését követően szüntessék meg az izzást, parázslást.

A miniszter arra kérte a termelőket, hogy mérjék fel a károkat, mert az idén is számíthatnak a kármentesítési alap támogatására.

Nagy István elmondta: a fagykár elhárítása hosszú távon meghatározza a gyümölcstermesztés jövőjét.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy egyelőre nem tudja megjósolni a fagykár miatti terméskiesés mértékét. Ugyanakkor közgazdasági törvény, hogy ha egy gyümölcsből kevesebb terem egy évben, az általában megdrágul - jegyezte meg Nagy István.

Mit tanácsol a szakértő?

Korábbi cikkünkben Kósa Dánielt, a Megyeri Kertészet vezető kertészmérnökét kérdeztük a fagyokkal kapcsolatban. Mint mondta, március elején, a jó időnek köszönhetően az látszott a gyümölcsfákon, hogy vége a mélynyugalomnak és következik a kényszernyugalmi állapot. A napsütés, a meleg, a víz, ez mind-mind befolyásolják majd, mikor indul a rügyfakadás, mikor indulnak be a növekedési hormonok, amik aztán feloldják a kényszernyugalmi állapotot.

Ha viszont hirtelen éjszakai fagy lesz, és nem védekezünk ellene, ajókkor viszont már nagy baj lehet. Például, amíg szép rózsaszín a virágzata a kajszinak, addig nem lehet baj, de ha egyik reggel kimegyünk a kertbe, és azt látjuk, hogy a fa virágzata megbarnult, akkor oda kell menni, és letépni egy virágot. Ha a bibéje zöld belül, akkor túlélte, ha viszont barna, akkor elfagyott.

- figyelmeztetett a szakember.

Hogyan lehet védekezni a fagykárok ellen?

A fagy ellen már akkor tudunk védekezni, amikor elültetjük a növényünket. Jó, ha előtte megfigyeljük, hogy a kertünkben hol vannak úgynevezett fagyzugok, olyan alacsonyabb területek, ahol megrekedhet a hideg. Ha ezekre a területekre nem ültetünk fagyra kényes növényeket, akkor a szakember szerint már kiküszöböltünk egy komoly hibát.

Hasznos jó tanács még, hogy ősszel már ne adagoljunk a növényeknek nitrogén-túlsúlyos műtrágyát. A nitrogén ugyanis hajtásnövekedés-serkentő. Ha nem adunk neki ilyen trágyát, akkor nem fog olyan hamar kihajtani a fánk.

A gyümölcsfákat öntözéssel is megóvhatjuk a fagykároktól. Azt is jó tudni, hogy nappal a gyümölcsfák öntözése azért hasznos, mert ezáltal később indul be a nedvkeringésük. Alma és őszibarack-állományokban ezzel a módszerrel akár 1-2 hét virágzáskésleltetést is el lehet érni. Aminek következtében az érés időpontja is késik néhány napot, ami nem gond, így ugyanis nem egyszerre lesz nagy mennyiségű gyümölcsünk, hanem hosszabb ideig, arányosan elosztva.

Címlapkép: Getty Images