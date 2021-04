Indul az eperszezon: mennyiért mérik majd a piacokon a szezon sláger gyümölcsét?

HelloVidék: Mennyire segítette az indulásban a Fiatal gazdálkodók induló támogatása?

Rozmán-Gál Annamária: A magam részéről csak pozitívan tudok nyilatkozni a " fiatal gazdáról". Hallani sajnos olyan eseteket, amikor a megalapozatlan üzleti terv, és/vagy a tapasztalatlanság miatt nem úgy alakultak a dolgok, ahogy kellene. Mi már a pályázat elnyerése előtt is ezt az életmódot preferáltuk, és házikerti méretben azelőtt is folyt termelés, valamint néhány kertigépünk is akadt. A kapott támogatást föld vásárlására és fólia sátrak építésére tudtuk fordítani, ezek segítségével a kötelező üzemméretet már az első évben elértünk.

Mekkora munkaerőt igényel az eper betakarítása szabadföldön és fóliás termesztésben?

A szamóca a legkézimunkaigényesebb gyümölcs. Az adott szezontól, és az aktuális érési folyamattól függően, a nagybanipiaci árbevétel 15-20 %-ába is kerülhet pusztán a gyümölcs leszedetése. Szeretném kiemelni, hogy ez csupán csak a töredéke a költségeknek, hiszen az ápolási munkák is tetemes összeget emésztenek fel. Kevesen tudják, hogy a minőségi szamóca termesztése igazán csak az egy éves tenyészidejű kultúrában lehetséges. Azaz júliusban kezdődnek a munkálatok az előző állomány kézi feltépésével, bakháthúzással és kézi ültetéssel. Majd az ősz során többszöri gyomlálással, kacsozással folytatódnak, aztán a tél végén a levelezéssel és a tavasszal újabb gyomlálással végződnek. Továbbá a tavaszi időszakban még szükséges a növényvédelem és fagyvédelem is, ezután jöhet csak májusban a szedés. De azért , hogy az olvasók jobban el tudják képzelni miről is beszélek, nálunk a 7 darab 60 méter hosszú fóliasátorban 3-4 héten keresztül 6-7 ember az érés intenzitásától függően, napi 5-10 órát töltött szedéssel. Ez az értékesítés szűkös időkerete mellett, komoly szervező munkát is igényelt, többek között emiatt álltunk át a "Szedd magad!" formára.

Hogyan változott az eper ára az utóbbi években? Változtak-e a vásárlói szokások a Covid hatásaként?

Az eper ára a tavalyi évben ugrott jelentősen, a Covid-19 hatására, mert a vírus miatt nem lepte el hazánkat az import eper a szokott mértékben, és jobban is bíztak a vásárlók a magyar áruban. Kíváncsian várom az idei szezont, hogy továbbra is kitart-e a vevők elkötelezettsége a magyar szamóca mellett, tavaly óta. A 2020-at megelőző években csak némileg változott az eladási ár, ellentétben az ütemesen emelkedő kertészeti-alapanyagok és a munkaerő költséggel, amelyek az elmúlt 10 évben a 2-2,5-szeresére növekedtek, míg az eladási ár szinte stagnált. Mindezek ellenére több régi termelő, aki kiábrándultságában már letett a szamóca termesztéséről, a tavalyi keresleten felbuzdulva visszaállt idén a ringbe.

Hogyan látja a külföldi vagy a hazai eper iránt nagyobb a kereslet?

Azzal mindenki tisztában van szerintem, hogy a magyar eper ízben verhetetlen, csak sokan elcsábulnak a plázában kapható tetszetős import szemek irányába, de mivel a külcsín nem áll összhangban a belbeccsel, általában megbánják a vásárlást. Viszont az az igazán szörnyű, ha a piaci árusok a görög epret rakják át magyar ládába, és magyarként árulják.

Az időjárási változások ellen hogyan lehet megvédeni az epret?

Nagyon szélsőséges időjárást éltünk meg ezekben a napokban, azt gondolom, hogy akinek még van, spóroljon a baracklekvárral. A szabadföldi szamóca biztonságosan kitelelt, egyenlőre nem virágzik, de tavaly is láttunk május elején -2 C fokot a pirosodó eprek között. Egy textil alapanyagú takarófóliával mínusz pár foktól még meg tudjuk védeni a kinyílt virágokat, illetve bizonyos növénykondicionáló-szerekkel lehet fokozni a növények immunrendszerét, de csodára sajnos még nem vagyunk képesek, bízzunk benne, hogy mielőbb megjavul ez az őrült idő.

Mennyire népszerű a lakosság körében a "Szedd magad" akció?

Amikor elkezdtük a "Szedd Magad!'-ot, igazából a főváros környékén volt ez a rendszer ismerős a nagyközönség előtt. Szóval néhány vicces tévhitet fel kellett számolnunk az évek alatt, de gyorsan megkedvelték és évről évre visszajárnak a vevők. Mi több, most már távolabbról is érkeznek vendégek, akár a fővárosból, vagy a Dunántúlról. 2020-ban igazán ügyesen kellett szervezni a nyitvatartásunkat, hogy minden érdeklődőnek jusson áru.

A fővárosban vagy vidéken nagyobb a kereslet a termelői eper iránt?

Az összes hazai zöldség-gyümölcsféle tekintetében is megállapíthatjuk, hogy a fővárosban nagyobb az igény a termelői piacokra. Vidéken gyakran panaszkodnak még a zöldségbolt tulajdonosok is, hogy évről évre következetesen csökken a forgalmuk, mert az emberek megveszik a multiban a nagybevásárlás során a gyümölcsöt. Mi pedig annál inkább bosszankodunk, mert a kiskereskedő harmad annyi áron veszi át tőlünk az extra zöldséget, mint amennyiért a multi árulja az övét, általában szégyenletes minőséggel párosulva. Azt gondolom, hogy az eper örök sláger lesz. Talán a tehetősebb réteg többször vásárol és főleg az extra méretből a kereskedőnél, vagy a piacon, de mivel ez a tavasz első gyümölcse, senki nem tud ellenállni neki. Mi igyekszünk úgy alakítani az árat, hogy a vevőknek és nekünk is elfogadható legyen.

Hogyan látja, a lakosság mennyire van tisztában a szamóca egészségre gyakorolt hatásáról?

Szerintem nagyon kevesen ennyire tudatosak, pedig valóban van jótékony hatása az epernek, pl: vértisztító hatású, segíti a salakanyagok és a felesleges zsír távozását, az eperlé gazdag C-vitaminban, foszforban, káliumban és kalciumban, valamint természetes fájdalomcsillapítót is tartalmaz. Kiváló az emésztési panaszokra, vesebántalmak esetén, valamint a pattanásos bőr kezelésére. Csökkenti a szívbetegségek kockázatát, a kötőszöveti gyulladásokat, az agyérelmeszesedés kialakulásának lehetőségét. Viszont arra oda kell figyelni, hogy megbízható forrásból vásároljunk! A fogyasztásától előforduló csalánkiütések hátterében legtöbbször az elavult, vagy túlzott növényvédelem áll. Mi igyekszünk a legminimálisabbra csökkenteni a vegyszeres kezelések számát, az előírásokat pontosan betartva.

Címlapkép: Getty Images