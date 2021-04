A grillszezonban is diktálnak a trendek: ezeket az eszközöket érdemes idén beszerezni

A grillezés egyre népszerűbb tevékenységgé vált az elmúlt években, a pandémia alatt is sokan választották kikapcsolódási formaként a kerti sütögetést szűk, családi körben. Ráadásul a szakemberek szerint még jobban fellendíthetik a piacot az elektromos termékek, amelyekre a közeljövőben várhatóan nagy lesz a kereslet.

Ezt igazolja az is, hogy a jelenlegi trendek szerint, a panel- vagy társasházakban élők sem szeretnének lemaradni a grillezés adta ízekről, ezért a kompakt grillek, grill lapok egyre több család háztartásában megtalálható. A Barbecue Industry Association Grill (BIAG) szerint az a tény, hogy a grillezés a főzés egyik egyszerű és észséges módja, várhatóan növelni fogja a grill eszközök értékesítését is.

A trendek terén a szakemberek arra is kitérnek, hogy:

egyre népszerűbbek a különböző pelletek, melyek különleges, füstös ízt adnak a grillezett ételeknek. Népszerűnek számítanak a bükkfa, cseresznyefa, almafa, égerfa és tölgyfa pelletek. Érdemes velük kísérletezni, hiszen mindegyik más-más füstös hatást kölcsönöz például a húsoknak.

Népszerűek továbbá a „dupla üzemanyagú” grillek. Ez nem a tipikus fa- és szénkombináció, hanem két teljesen különböző üzemanyag, a szén és a gáz fúziója. A két anyag használata is különleges, füstös aromát ad az ételeknek.

Fontossá vált a hőtaszító kesztyű. A hétköznapi kesztyűk kockázatokkal járnak, sütés közben könnyen megégnek, vagy meggyulladnak, ezzel komoly veszélyt jelentve a kezünk és bőrünk számára. Éppen ezért egyre elterjedtebb, hogy a kerti sütéshez sokan beszereznek egy hőálló kesztyűt. Ez pedig elősegíti az esetleges figyelmetlenségből, vagy kapkodásból eredő égési sérülések megelőzését.

Jól jöhet egy étel hőmérő – pontosabban egy grillhőmérő is, amire azért van szükség, mert teljesen más hőfokon kell sütni a különböző húsokat. Ha igazán remek szakácsok akarunk lenni és profi ételeket készíteni, akkor érdemes a jártas grillmestereket követni és beszerezni egy ilyen eszközt.

Egy kis segítség a vásárláshoz

Azok, akiknek az előző szezonban elromlott a grilljük, vagy még nem is rendelkeznek vele, érdemes körülnézni az üzletekben kínált termékek között és figyelembe venni néhány szempontot. A grill guruk szerint érdemes több márkát, terméket megvizsgálni, hiszen akkor tudunk jó készüléket vásárolni, ha különböző árfekvésű és funkciójú sütőt is megnézünk. Fontos, hogy tudjuk az igényeinket, hiszen így könnyebb lehet a választás: más sütő szükséges annak, aki egy évben csak párszor használná és más annak, aki minden hétvégén grillezne.

Ezután nézzük meg azt is, hogy milyen típusú grillt szeretnénk: legyen gáz, elektromos vagy szénfűtéses, gondoljunk arra, hogy egy-egy fajtának mennyi időre van szüksége, amíg használható állapotba kerül. Az elektromos és gázrácsok gyorsan indulnak, és hamar használatra készek. A faszén körülbelül öt percet vehet igénybe, míg a kerámiák összesen 20-30 perc bemelegedési időt vehetnek igénybe, mielőtt használatra készek lennének.

Szakemberek szerint azt is figyelembe kell venni, hogy hány embernek főzünk majd egyszerre? Lassan szeretnénk sütögetni vagy füstölni a húsokat, vagy leginkább egy gyors hamburgert, virslit és csirkét csapnánk össze a családnak? Mindezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenned magunknak a megfelelőbb grill kiválasztásához.

Ha csak kipróbálnánk, milyen a kertben sütögetni, akkor lehet elég egy asztali, elektromos grill is. Ez ugyan úgy megsüti a kívánt alapanyagokat, de nem foglal nagy helyet és, ha nem jön be nekünk a sütögetés, akkor sem kell bánni, hogy kidobtunk egy vagyont az ablakon.

Ha már megvan, vigyázzunk rá!

Sokan rajonganak a saját grill receptjeikért és módszereikért, és sokan szállnak versenybe a szomszédokkal, családtagokkal, hogy a titkos összetevőket bevetve „lesüssék” a másikat. A tavaszi jó idő most kedvez a kerti sütögetésnek, a húsok friss zöldségekkel kínálva igazán ízletes ebédnek vagy vacsorának bizonyulhatnak. Ám érdemes odafigyelni arra is, hogy étkezés után ne dobjuk csak úgy össze a sütőnket, mivel azzal hatalmas károkat tudunk okozni magunk és a készülékünk számára is.

Mivel itt a grillszezon és sokan bányásszák elő sütőiket a padlások, pincék, garázsok mélyéről jó, ha tudjuk, a múlt nyári sajtburgerek és a hawaii csirke maradványai talán még most is beborítják a rácsokat. Ha úgy raktuk el a készülékünket, hogy nem tisztítottuk meg, vagy nem elég alaposan, akkor most itt a tökéletes alkalom arra, hogy a tavaszi takarítási rutin részeként ezt is megpucoljuk!

Itt a három fő lépés:

Távolítsuk el a maradékokat és tisztítsuk meg a rácsokat:



Akik gyors, de eredményes módszerre vágynak, azok beszereznek egy drótkefék a grillhez. Ezeket már nagyobb áruházakban meg lehet vásárolni. Előnyök, hogy erős szálaik pillanatok alatt eltűntetik a maradékokat a rácsok felületéről. Ha valamilyen sérülékeny anyaggal van bevonva a sütőnk, akkor sárgaréz-sörtés kefét érdemes használni. Ezzel elkerülhetjük a károsodást. Ha nincs grillkefénk, akkor csak csavarjuk össze az alumínium fóliát egy golyóba, és ezzel essünk a rácsnak. Ezután tisztítsuk meg a rácsot mosogatórongy és forró, szappanos víz segítségével.

Tisztítsuk meg a grill belsejét:



Néha előfordul, hogy tudomást sem veszünk arról, hogy az el nem távolított hamu, mennyi szennyeződést képes a rácsokra és egyéb más területekre vinni. Épp ezért, minden sütés után távolítsuk el, majd mossuk át ezt a területet is. Erre a legjobb megoldás a szappanos melegvíz.

Tisztítsuk meg a grill külsejét is:



Sokan feledkeznek meg arról is, hogy a grill külső részét is meg kell tisztítani. Gondoljunk csak bele, a tető a legtöbbet kézzel érintett felület a sütőn. Ahogy végeztünk az ételek elkészítésével és lehűlt a készülék, mossuk át a fedelet és a külső borítást szintén szappanos meleg vízzel. Ha megtisztítottuk, takarjuk le a sütőt, hiszen a nyár folyamán többször is használni fogjuk még, ezzel viszotn meg tudjuk védeni a külső szennyeződésektől, sérülésektől is.

Címlapkép: Getty Images