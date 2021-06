Gombát termesztenél? Ezt mindenképp be kell tartanod, mutatjuk a legfontosabb jogszabályokat

A gombák jótékony hatásairól már korábban is beszámoltunk. A különleges növényfaj már régóta a kínai gyógyítás alapvető eleme, de a modern gyógyászatban is helyet kaptak már. Szakemberek szerint antivirális tulajdonságokkal rendelkeznek, nagyrészt a gazdag D-vitamin-tartalmuknak köszönhetően. Emellett termelnek úgynevezett citokin molekulákat, amelyek olyan sejtfehérjék, amely elősegíti a fertőzések leküzdését. A gomba segíti a szív egészségét, javítja a memóriát, erősíti a csontokat és egyes kutatások szerint csökkenti az öregedés látható jeleit is.

Közkedvelt alapanyag A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint a magyarországi gombatermesztés a 2008-as 18 ezer tonnáról több mint 30 ezer tonnára nőtt; a megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7-8 százaléka laskagomba, ezek csaknem 60 százaléka exportra megy. A forgalomba kerülő csiperke 75 százaléka frissáru, 25 százaléka konzerv. Frissáruként a csiperke és a laska mellett jóval kisebb mennyiségben többek között a shiitake gomba kapható még. Az egy főre jutó gombafogyasztás Magyarországon alacsony, 1-1,5 kilogramm évente, de az elmúlt egy-két évben lassú növekedést mutat. Hazánkban 10-15 nagyobb és 250 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván, az ágazat mintegy 4500 embert foglalkoztat. A legtöbb csiperkegombát Pest, Heves és Bács-Kiskun megyében termesztik. Régi, tradicionális termőterület Budafok-Budatétény és Kőbánya, ahol a pincerendszer kiválóan alkalmas gombatermesztésre, valamint Győr és Eger. Laskából a belföldi piacon a nagy kalapú, sötét színű a kedvelt, amelynek legnagyobb termőhelye Kecskemét.

Vegyes képet mutatnak a boltok:

A Tesco online kínálatában a barna csiperkegomba 1099-1316 Ft/kg, a fehér csiperkegomba 1298-1396 Ft/kg áron kapható. A laska gomba 1700 Ft/kg, a Portobello pedig 759 Ft/kg áron. Az Auchan online készletében csiperkét 1090-1396 Ft/kg között találunk, barna csiperkét 898-1316 Ft/kg között, shiitake gombát 5990 Ft/kg áron, Portobellot pedig 190 Ft/db áron. A Spar online polcain fehér csiperkét 999-1358 Ft/kg között vásárolhatunk, barna csiperkét 1338-1796 Ft/kg közötti áron találunk, shiitake gombát 5790 Ft/kg áron, fehér shimejii gombát 3526 Ft/kg áron, Portobellot 2282 Ft/kg áron, laskát 1663-3993 Ft/kg között, ördögszekér gombát pedig 249 Ft/kg-ért vásárolhatunk meg.

Megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerét is, mit mutatnak a vidéki árak. Vidéki fogyasztói piacokat tekintve azt láthatjuk, hogy a csiperke ára 1000 Ft/kg, a laska 1500 Ft/kg, a szabadföldi vargányának pedig elég borsos ára van, 6000 Ft/kg-ért adják. A vidéki nagybani piacok árát tekintve, csak a csiperkéről találtunk adatot, melye szerint itt 650 Ft/kg áron mérik.

Az jól látszik, hogy a különlegesebb faják ára jóval magasabb, mint a közkedvelt csiperkének és laskának, viszont az is szembetűnő, hogy a legtöbb boltban ezer forint alatt nem nagyon adják a gomba kilóját. A piacokra mindig érdemes kilátogatni, hiszen szembejöhet egy-egy jobb akció, sőt akár a termelőkkel is könnyebb alkudozni a vásárlás során.

A legfontosabb jogszabályok

Ha rendszeres gombafogyasztók vagyunk, vagy épp nincs a közelünkben olyan zöldségbolt, ahol a slágerterméknek számító csiperke mellett más, különlegesebb fajtákat is meg tudunk vásárolni, akkor érdemes elgondolkodni az otthoni termesztésben. Persze mielőtt fejest ugrunk a gombák megvásárlásába jó, ha tudjuk, milyen feltételeket kell megteremtenünk egyes fajoknak. Esetleg vonatkozik-e jogszabály a gombatermesztőkre, amit mindenképp be kell tartani. Természetesen ennek is utánajártunk.

A legfontosabb változás az elmúlt időszakban talán az volt, amikor egyszerűbbé vált a gomba fóliasátrak létesítése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kezdeményezett jogszabály-módosítás nyomán. A jogszabályi változással az elsőfokú építésügyi hatóságok számára egyértelművé vált a gomba fóliasátrak építésiengedély-kötelezettség alóli mentessége, ami – hasonlóan a többi fóliasátorhoz – jelentősen rugalmasabbá teszi a jövőbeni fejlesztéseket.

A különböző gombák termesztésére, gyűjtésére az engedélyt a Földművelésügyi Minisztérium állítja ki, de csak annak, aki a gomba-szakellenőri tevékenységhez megfelelő képesítéssel rendelkezik. Érdemes szem előtt tartani, hogy aki kereskedelmi céllal termesztene vagy gyűjtene gombát, annak nem csak engedélyre, de különböző dokumentumokra is szüksége lesz. Ezekben kell feltüntetni olyan fontos információkat, mint például az áru címkéjén a gyűjtő vagy forgalmazó neve, címe, valamint a termék származási helye is.

Ahogy a Magyar Közlöny 2019. április 1-jei számából kiderül, a kormány döntött az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet és a földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet módosításáról. Ennek részletes leírását valamint a piacon és az egész ország területén árusításra engedélyezett gombafajok jegyzéke itt olvashatod. De a legfontosabb változásokat mi is kigyűjtöttük már korábban.

Gombát termesztenél? Így csináld, hogy szüretelhess!

Egzotikus és különleges gombák széles választékát termeszthetjük otthon, köszönhetően az olyan zseniális megoldásoknak, mint például a spórákkal beoltott tápközeg, melyből a gombák fejlődhetnek. Érdekes, hogy a boltokban ritkábban elérhető fajták sokkal könnyebben termeszthetők otthon, mint a legegyszerűbb és leggyakoribb csiperke.

Éppen ezért érdemes elolvasni az Agrárszektor tanácsait is, melyből kiderül, hogy mire érdemes odafigyelni az otthoni termesztés során, mikor kell megvennünk a termesztőközeget, illetve hogyan csináljuk.

A legtöbb gombazsák évszaktól függetlenül felhasználható. Egyes készletekben külön találjuk a termesztő közeget, amelyet be kell oltanunk a gombaspórákkal, másokban már eleve beoltott termesztőközeget találunk. A termesztőközeg lehet trágya, fűrészpor, faforgács vagy kávézacc.

A gombák nem igényelnek fényt a növekedésükhöz, meleget viszont igen. A spórákból a kalapos gombákká fejlődő fehér gombafonalak kialakulásához 21 fokos hőmérséklet szükséges. A gombák a növekedéshez rengeteg nedvességet igényelnek.

Ügyeljünk arra, hogy a gombazsák és a micéliumok mindig nedvesek legyenek, ezért naponta kétszer nedvesítsük őket. Tarthatjuk a gombát világos szobában, de ne érje közvetlen napfény a zsákot, mert akkor könnyen kiszárad.

Ha szakboltban vásároljuk a termesztőkészletet, ott részletes termesztési útmutatóval szolgálnak az adott gombához. Szedéskor óvatosan fogjuk meg az egész gombatelepet a tövénél, csavarjuk és húzzuk, így egyszerűen letörjük őket a zsákról. Azonnal fogyaszthatók.

Termődobozainkat, blokkjainkat és oltóanyagainkat lehetővé teszik, hogy otthoni körülmények között termeszthessen gombát. A termékek átszövetett, termesztésre kész alapanyagot tartalmaznak, mellyel nincs más dolga mint letermeszteni azokat.

Címlapkép: Getty Images