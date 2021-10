Fűnyírás, de meddig? Tuti tippek, amitől jövőre bámulatosan szép lesz a kerti gyep

Az ezer színben pompázó falevelek ugyan remek díszei az őszi kerteknek, de a gyep a lombszőnyeget nagyon nem szereti. A lehullott levelek gátolják a fényt, túl sok vizet tartanak fel, ami akár a gyep pusztulásához is vezethet. Ezért is, a szakemberek azt tanácsolják, hogy amikor a lehető leghamarabb gereblyézzük őket a lehullott faleveleket. Viszont, ha már az avarnál tartunk, eszünkbe ne jusson az avart elégetni, helyette inkább komposztáljuk!

Nyírjuk vagy ne nyírjunk füvet októberben?

Ha még az utolsó őszi fűnyírások előttünk állunk, a legfontosabb jótanács, hogy állítsuk magasabbra a fűnyíró vágásmagasságát: legalább 5-6 cm-re. Semmiképpen se vágjuk a gyepet 5 cm-nél rövidebbre, mert az alacsonyra nyírt pázsit kevésbé ellenálló a fagyokkal szemben. A túl magasra hagyott gyep felületén viszont könnyebben megtelepednek az olyan kórokozók, mint például a hópenész.

Már nyugodtan csökkenthetjük a fűnyírások számát is, viszont tényleg csak száraz időben álljunk neki!

Ez nem csak a csapadékos időjárás utáni fűnyírásra vonatkozik, hanem a harmatos fűre is. A nedves fűszálak magát a fűnyírást is nehézzé teszik, hiszen a fűszálak összetapadnak, és igen nehézzé válik a levágás. Arról nem is beszélve, hogy a fűnyíróból kiszóródó fű összetapadt rétege nem kívánt fedőréteget képez a gyepen.

Őszi gyeptrágyázás

Ősszel a hosszú hatású, nitrogénmentes vagy alacsony nitrogén tartalmú, káliumban- és vasban gazdag gyeptrágyát juttassunk ki a pázsitra - még a fagyok előtt. Fontos, hogy fagyott talajt már ne trágyázzunk! A gyepre kijuttatott hasznos tápanyagok védik a pázsitot a fagykároktól, növelik ellenálló képességét a betegségekkel szemben, valamint segítik a tavaszi regenerációt.

A gyeptrágyázás előtt néhány nappal nyírjuk le a gyepet, majd szánjunk időt egy kevésbé intenzív gyepszellőztetésre is.

A trágyázás után néhány napig tartsuk távol a gyeptől a gyerekeket és a háziállatokat.

Savanyú kémhatású talajon érdemes a tél előtt kalcium tartalmú trágyát is kijuttatni a területre, mert ez növeli a gyep fagyokkal szembeni ellenállását – tanácsolják a szakemberek.

Használjunk természetes gyeptrágyákat

Aki a műtrágyához hasonló hatást vár, használhat magas nitrogéntartalmú istállótrágyából készített trágyalevet. Ehhez töltsünk meg egy hordót vízzel. Tegyünk fél zsák istállótrágyát jutazsákba, fektessünk egy lécet keresztbe a hordó peremére, és akasszuk rá a trágyával teli zsákot. 14 napig hagyjuk ázni a hordóban, majd a trágyalevet, friss vizes öntözés után juttassuk ki a talajra.

De mi is az a gyepszellőztetés?

Ha túlságosan tömör a gyep alatt a talaj, akkor nem képes jól hasznosítani a tápanyagokat. A talajban lévő hasznos organizmusok, például a földigiliszták a túl kemény, tömörített talajban nem tudnak megtelepedni. Ha igazán zöld fűre vágyunk, akkor időnként muszáj szellőztetni kell a gyepet.

Ennek többféle módja lehet, amihez lehet speciális gépet is vásárolni vagy bérelni. Ha nagyobb területről van szó, és gyorsabban akarunk haladni, akkor a késes gyepszellőztetőt ajánljuk. Ha kisebb a kertünk, nem kell csoda-eszközökre gondolni, a ház körül megtalálható kerti szerszámokkal is el lehet végezni a feladatot, legfeljebb kicsit lassabban haladunk. Egy hegyesebb végű gereblyével erősen át kell fésülni a gyepet. Így a lerakódott, elhalt növények maradványait fellazítjuk, majd összegyűjtjük. A gyepszellőztetéssel eltávolíthatjuk a fűszálak közötti mohákat, gyomnövényeket, valamint oxigénhez és tápanyagokkal látja el a talajt.

Ha már nagyon le van tömörödve a föld, és a gereblyézést kevésnek érezzük, akkor célszerű még vasvillával átszurkálni a gyepet. 10-15 centinként ha van egy villanyom, az már jó lesz. Jó tudni, hogy a gyepszellőztetés után a pázsit nem mutatja legjobb formáját, de néhány napon belül szebb lesz, mint előtte.

A fű mulcsozása

Nyáron érdemes gyakran nyírni a gyepet, viszont nyugodtan hagyjuk a helyén a lenyesett füvet, hiszen hamar lebomlik, és ellátja talajt a szükséges makro- és mikroelemekkel. Ilyenkor ősszel, amikor csökken a fűnyírások mennyisége, a nagy tömegben ottmaradó, hagyományos géppel levágott fűmaradék viszont kárt okozhat, mert filcesedést, tömörödést, levegőtlenséget, a gyomok és a moha terjedését – általában a gyep leromlását – okozhatja. A mulcsozás ellenben hasznos lehet, de ehhez jó fűnyíróra van szükség. Ilyenek lehetnek a kis önjáró, ügyes, de igen drága akkumulátoros gépek. Kaphatók mulcsozni is képes fűnyírók, ezek azonban jóval drágábbak hasonló teljesítményű klasszikus társaiknál.

Vizsgáljuk meg, nem beteg-e a füvünk

Ha halványabb, sárgás foltok jelenek meg a gyepen akkor valószínűleg a pázsit tápanyaghiányos. Jellemzően a vas és a nitrogén hiányzik a talajból. Enyhe vashiány esetén a gyep megsárgul, de súlyos vasklorózis miatt a gyep el is halhat. A moha feltűnése savasságot jelezhet. A gyepnek a semleges pH a hasznos, így ebben az esetben ajánlott a talaj meszezése.

Gyomlálás ősszel is

Ha a gyepet jól ápoljuk és rendszeresen nyírjuk, nem sok bosszúságunk lesz a gyomokkal. Ha mégis valami nem tetsző üti fel a fejét, gyomirtó helyett késsel kiszurkálhatjuk őket vagy tőlevélrózsájuk közepére konyhasót szórhatunk.

A pázsiton néha durva, csomós növekedésű füvekből foltok jelennek meg. Ilyenkor a töveket késsel kanyarintjuk ki, majd emeljük ki, helyükre pedig fűmag, nedves tőzeg és jó minőségű talaj azonos arányú keverékét vessük.

Őszi füvesítés

Sokakban megfogalmazódik a kérdés, vajon valóban jobb-e az őszi fűmagvetés vagy inkább tavaszi jár több előnnyel. Az őszi magvetésnek számos előnye van. A 3-5 cm magasra fejlődő fű tavasszal versenyelőnyből indulhat majd a korán kikelő gyomok ellen – tanácsolja Megyeri Szabolcs Kertészete.

A tavasszal csak lassan felmelegedő talaj miatt sokszor a gyomok győznek, aminek a szép, egységes zöld pázsit látja kárát, a tavaszi felülvetéssel pedig értékes kerti időt vesztünk, hiszen a frissen kiszórt vetésre 2-3 hétig nem szabad rámenni. Mindezen viszont az őszi gyepesítéssel könnyen felül tudunk kerekedni. Akinek tehát még volna mit zöldítenie, az ne tétovázzon, bátran füvesítsen még novemberben is főképp, ha csak a kert egy részét érintő helyreállító pázsitképzésről van szó!

- írta honlapján Megyeri Szabolcs Kertészete.

Új gyeprész füvesítéséhez:

Lazítsuk meg a talaj felső 4-5cm-ét! Távolítsuk el a törmeléket (botokat, köveket stb.) a területről! A nagyobb talajrögöket törjük szét, aztán simítsuk el a talajt!

A fűtelepítéshez átlagosan 1 kg fűmag 30-40 m2-re elegendő. Kisebb kertekben megfelelő lehet a kézi magvetés, nagyobb területeknél érdemes gépesítve vetni az egyenletesebb csírázás érdekében.

Címlapkép: Getty Images