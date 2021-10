Mikor érik a naspolya és hogyan fogyasszuk ezt a különleges gyümölcsöt?

Rendszerint október végén, november elején érkezik el a naspolyaszedés szezonja: mit érdemes tudnunk erről az igazán különleges, mégis ritkán emlegetett szupergyümölcsről, ami egyszerre édes és krémes, ha jókor fogyasztod? Cikkünkben a naspolya nevű izgalmas, kései gyümölcsről árulunk el érdekes információkat: tudd meg, mikor érik a naspolya és mikor történik a naspolya szüretelése. Hogyan történik egy naspolyafa gondozása, mik a naspolya fa igényei?

A naspolya hogyan egyem, mikor ehető a naspolya és mit kell tennünk ehhez a frissen szedett, kemény gyümölcsökkel? A naspolya mikor érik be és ehhez az időponthoz képest mikortól fogyasztható a naspolya? Milyen ételekhez kiváló a naspolya fogyasztása és a naspolya milyen betegségek ellen ideális természetes gyógymód? A naspolya milyen vitaminokat tartalmaz, milyen jótékony egészségügyi hatásokat tartunk számon vele kapcsolatban?

Milyen növény a naspolya fa?

A naspolya egy, a zárvatermők törzsébe tartozó, kétszikű rózsaféle, neve a latin nespila szóból ered. A naspolya egy kistermetű díszfa, nem csak jellegzetes, édes terméséért, hanem dekoratív megjelenéséért is ültetik. A naspolya fa (vagy tőről elágazó naspolya bokor) átlagos magassága 4-6 méter, de ritkán 10 méterre is megnövekszik. Koronája általában széles és alacsony, ágai oldalra tartanak, vörösesbarna színűek, kérge az évek során mélyen berepedezetté válik. Hajtásai kezdetben fehér szőrrel borítottak, később a rózsafélékhez hasonlóan tövisek jelennek meg rajtuk. Magas csersavtartalma miatt a fás részeket magas csersav tartalma miatt cserzésre is használták.

A naspolya levelei szórt állásúak, alig nyelesek, rövid, hegyes csúcsban végződnek (fajtától függően lehetnek eltérő tulajdonságaik); a növény lombhullató. A naspolya virágai öt fehér sziromlevélből állnak, egyesével vagy párosával helyezkednek el az ágakon, fiatal levelekkel körülvéve; a naspolya virágzása május közepére tehető. A naspolya egy öntermékeny növény (egymagában is ültethető), termése almatermés, ami 2-3 cm vacokból fejlődik, jellegzetessége a csészelevelek maradványaként kifejlődő korona, ami körbe veszi a naspolya termések besüllyedt csúcsát.

Honnan származik a naspolya?

A naspolya fa eredendően Közép-Ázsiából, a Kaukázus déli részéről származik, illetve a Fekete-tenger vidékén őshonos, ahol vadon is megterem. Magyarországra a naspolya a világkereskedelem fellendülése során jutott el, valószínűsíthetően Olaszországon keresztül. A magyar kertészetekben többféle naspolya fa is kapható. Gyakori a hollandi óriás naspolya (nagy magok találhatóak a gyümölcsökben), a Nottingham naspolya (kisméretű gyümölcs, héja bepirosodik, levélzete kékeszöld, ezért gyakran ültetik díszfának), és a szentesi rózsa naspolya (sárgásbarna, körte formájú gyümölcsök). A naspolya, mint növény és gyümölcs számos vállalkozást ihletett meg, ilyen például Naspolya Nassolda vagy Naspolya Panzió.

Mik a naspolya igényei, hogyan történik a naspolya gondozása?

A naspolya melegkedvelő növény, ami jól tűri a telet, azonban Magyarországtól északabbra már ritkán fordul elő – a naspolya virágai aránylag későn nyílnak, ezért a fagy nem károsítja őket. A naspolya fa gyökerei sekélyen terülnek el, a nyirkos, tápanyagban dús talajt szereti – száraz időszakban/száraz területen mindenképpen öntözni kell. A naspolya alapvetően a napos helyeket kedveli, de eltűri a félárnyékot is.

Amennyiben naspolya ültetése a terv, mindenképpen tartsuk szem előtt, hogy a magról kelt, sarjból fejlődött naspolya csemete tövises, termése kisebb méretű, így az élvezeti értéke is kisebb, mind a naspolya fogyasztása, mind a növény látványa szempontjából. Tapasztalt kertészek ajánlása szerint a naspolya oltvány ültetésével járunk a legjobban, melynek alanya galagonya, vagy valamilyen almaféle.

A naspolya fa egy magas csersavtartalmú növény, éppen ezért remekül ellenáll a kártevők és a növénybetegségek kellemetlen hatásainak, nem kell sokat foglalkoznunk vele. A naspolya metszése kapcsán vigyáznunk kell: a naspolya termőrügyei a termővesszők végén találhatóak, éppen ezért ezeket a vesszőket nem szabad eltávolítanunk! Az idősebb naspolyafa metszése megengedett, fiatalítás céljából lombfakadás előtt el lehet távolítani egyes ágait.

Mikor érik a naspolya?

A naspolya érése október végére, november elejére tehető, a termés először halvány barnászöld, azonban később bebarnul. Az első fagyok előtt érdemes leszedni, amikor a naspolya fa lombja már lehullott (nem baj, ha a dér egyszer-kétszer megcsípi, a naspolya ettől csak édesebb lesz). Érdekesség, hogy a naspolya egy utánérő gyümölcs, azaz, amikor leszüreteljük, ehetetlenül kemény, de a szüret után megpuhul, köznyelven „megszottyosodik”, és nagyon finom lesz.

Szüreteljük le a naspolyákat, amikor elérték a fent említett, egységesen barna színt (vagy fajtától függően egyéb színárnyalatot). Ne aggódjunk, nem baj, ha kemények a gyümölcsök! A leszüretelt naspolyákat terítsük ki nedvességtől védett helyen, egy rétegben, az sem baj, ha éri a fagy (nem muszáj pincébe tenni, lehet az udvaron is, egy tető alatt). A naspolya decemberre fog megpuhulni, héjuk színe ezzel egyetemben tovább sötétedik. Az éretlen gyümölcs, ha kettévágjuk világos színű és kőkemény, az érett, „szottyos” naspolya azonban barna, puha és krémes, mintha lekvár vagy aszalvány lenne – sokak számára olyan, mintha a naspolya romlott lenne, de nem az.

Naspolya hogyan egyem?

A naspolya december közepén/végén válik élvezhetővé, ezért gyakran emlegetik karácsonyi gyümölcsként is. Nagyon tápláló gyümölcs, belseje krémes és édes, csupa vitamin. Vegyük le róla a héját, kemény magjait távolítsuk el és fogyasszuk akár nyersen, mint bármilyen más gyümölcsöt, akár húsok, édességek mellé dzsem vagy szószok formájába. A naspolyából nagyon finom lekvár készíthető, magas pektin tartalma miatt remekül zselésedik. Illenek hozzá a karácsonyi ízek, például a gyömbér, a narancs, a fahéj és a szegfűszeg.

A naspolya milyen vitamint tartalmaz?

A naspolya C-vitamintartalma kiemelkedő, nagyon egészséges a fogyasztása a téli hónapokban. A népi gyógyászatban a naspolya fa kérgéből vérzéscsillapító főzeteket készítettek, illetve a naspolya magjaiból készült főzet alkalmas a vesekövek elhajtására. A naspolya tartalmaz vasat és kalciumot is, fogyasztását javasolják a vashiánnyal küzdőknek és a vérzékenyeknek, emellett a naspolya kiváló csonterősítő és gyulladáscsökkentő élelmiszer is.

A naspolya ára kg

A naspolya Magyarországon egy aránylag nehezen beszerezhető, kései gyümölcs. Míg régebben elvétve lehetett termelői piacokon kapni, ma már nagyon ritkán találkozhatunk vele (amennyiben vásárolni kívánunk belőle, érdeklődjünk termelői fórumokon, közösségi média csoportokban). 1 kg naspolya ára körülbelül 500-800 kg körül mozog, vagyis egyáltalán nem drága a naspolya, csak beszerezni nehéz.

Címlapkép: Getty Images