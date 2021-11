Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 10+1 pontos novemberi feladatlista

Ebben a hónapban örökzöldjeink előtérbe kerülnek, hiszen a fák elhullajtják sárgás-vörös lombjaikat teljesen, és felüdülést nyújt a szemnek a zöld szín a sok szürke mellett, még ha most nincs is különösebb tennivaló velük, elég, ha gyönyörködünk bennük. Kertápolási szempontból mozgalmas ez a hónap is, hiszen a mostani munkánkkal sok időt és energiát takarítunk meg tavaszra. Nézzük akkor pontról pontra a teendőket!

1. Betakarítás, utolsó szüret

Még mindig van mit szüretelni, betakarítani, hisz ilyenkor jön el a birsalma, a naspolya ideje, egyes szőlőfajták is később értek be idén, és most kell leszüretelni a tőkéről, miután kicsit már a fagy is megcsípte. A kelbimbót, a kelkáposztát is mostanában szedjük fel, a sütőtökről nem is beszélve, ami akkor a legfinomabb, ha kicsit megcsípte a fagy. ha már megcsípte a fagy.

2. Lehullott levelek összegyűjtése

A gyümölcsfák, -bokrok kártevőinek jó része a lehullott, fertőzött leveleken telel át, ezért is fontos, hogy összeszedjük a lehullott lombozatot, és eltakarítsuk, különösen fontos ezt megtenni a kerti tó vizéről és környékéről, ha van ilyenünk. Sok helyen adnak erre a célra az önkormányzatok szemeteszsákot is. A fagyérzékeny fajok tövéhez is odahúzhatjuk a lehullott lombot és gallyakat, hogy télen védje a fagytól.

A lehullott levelek bár gyönyörűek, mégis fontos a cserjék ágai közül eltávolítani azokat, ugyanis elveszik tőlük a levegőt és a fényt, ezzel pedig negatív hatással vannak a fejlődésükre ebben az időszakban, amikor már kevesebb a napos órák száma. Pontosan emiatt az ilyen apróságnak tűnő dolgokra is érdemes odafigyelni a növények egészsége érdekében.

3. Az év utolsó fűnyírása

Ősszel a gyepen hetekig otthagyott levelek elveszik a fényt, és könnyen száraz, barna foltok alakulhatnak ki, beindulhat a mohásodás. Utoljára novemberben érdemes füvet nyírni. Ilyenkor ne nyírjuk a füvet 4-5 cm-nél rövidebbre, mert a hosszabb fű jobban tudja hasznosítani a napfényt. A gyep így a gyomok és a moha támadásának is jobban ellenáll. Őszi gyeptrágya alkalmazása is javasolt. Az őszi trágyákra jellemző az alacsony nitrogéntartalom és a magas káliumtartalom. A megnövelt káliummennyiség megerősíti a füvet, és javítja ellenálló képességét a faggyal szemben. Ősszel ne használjunk hagyományos gyeptrágyákat, mivel ezek magas nitrogéntartalma miatt gyorsabban nő a fű, és így érzékenyebbé válik a faggyal szemben. A fűnyírással kapcsolatban minden fontos információt megtalálsz korábbi írásunkban.

4. Évelők, bokrok, cserjék és a sövény visszametszése

Ha a cserjék sárgulásnak indulnak, lehajlanak az ágaik, vagy öregedni kezdenek, akkor ideje visszavágni őket. A növény ugyanis ilyenkor visszaszívja nedveit a gyökereibe. Ha nem vágjuk vissza, elhalhat. A lombjukat vesztett ribiszke- és köszmétebokrok vagy a birsbokrok ritkítómetszését is ilyenkor érdemes megtenni. A sövényeket utoljára ősszel kell visszavágni, hogy megelőzzük a korhadást a nedvesség felgyülemlése esetén. A lehullott faleveleket is el kell távolítani a sövényről azért, hogy elegendő friss levegőhöz és napfényhez jusson télen is, különben korhadásnak indulhat.

Ez az utolsó lehetőség arra, hogy elvégezzük a kertünkben levő bizonyos gyümölcsfák metszését. Ez viszont nem csupán ajánlott, hanem egyenesen kötelező, mert ezzel járulunk hozzá ahhoz, hogy óvjuk a fákat, és bőséges termésre is csak így számíthatunk jövőre.

Amit mindenképpen el kell távolítani, azok a szemmel láthatóan beteg ágak, valamint az egymáshoz érő, egymást akadályozó részek. Nem szabad viszont túlzásokba esni, ugyanis hamarosan itt vannak a fagyok.

Főleg a meggy, a cseresznye, a dió és a barackfák esetén szükséges elvégezni ezeket a műveleteket az ősz folyamán. A többi fánál jobb, ha tavaszra hagyjuk ezeket a tevékenységeket. A legjobb, ha minden egyes, kertben levő gyümölcsfa igényeinek utánaolvasunk, így a legideálisabb időszakokat választhatjuk ki az egyes tevékenységekhez.

5. Utolsó faültetések

Ültessük el a gyümölcsfákat és cserjéket még a komoly fagyok előtt, a meglévőket pedig ellenőrizzük, nem betegek-e. Valamint tehetünk a törzsükre a téli kis és nagy araszolóhernyók elpusztítására hernyóenyves öveket.

Ültetés után ne öntözzük be őket, de kupacoljuk fel a talajt a tövüknél, hogy megvédjük a gyökeret a fagytól. Örökzöldeket már ne ültessünk, fagyérzékenységük miatt.

Díszfák és gyümöcsfák egyaránt fogynak most, különösen kedveltek a gömbfák és az alakfák. Attól is függ, hová, milyen kialakítású és mekkora kertbe keresik a fát, hogy milyet visznek, de nagyon trendi most például a díszcseresznye, ami v-alakú lombot növeszt, és maximum 5-7 méteresre nő meg, ami ideális választás lehet egy kisebb városi kertbe is díszítőnek. De sok gömbszivart is vásárolnak, ezt a nagy levelei miatt kedvelik, menő a gömbkőris is, aminek a formája szintén különösen kedvelt, ahogy az is szempont, hogy 5-6 méternél nem nő magasabbra

- mondta el a HelloVidéknek Martyin Tibor, a debreceni Oázis Kertészet faiskola vezetője.

Ezek a fák a törzs körméretétől függően változó árúak, a törzskörméret egyben már a növény korára is utal, 16900 forinttól felfelé kaphatóak kisebb-nagyobb csemeték, a nagyobbak, háromméteres lombkoronával, 100000 vagy 120000 forintért vásárolhatóak meg a kertészetekben.

Ősszel jobban beindul a gyökeresedés, nagyon fontosak a hajszálgyökerek, és az is, hogy megkapja az ültetés előtt a fa a megfelelő talajközeget, és aztán a megfelelő tápanyagokat. A gyümölcsfáknál ugyanaz a talajközeg megfelelő, hisz mindenképp feljavítjuk a talajminőséget, díszfák esetében azonban még így sem mindegy, hogy melyik fa milyen talajba, homokosba, agyagosba vagy meszesbe kerül-e, mert ha ez az alap hiányzik, a fa nem fog növekedni, teremni vagy szép lombozatot hozni. A díszfák abszolút jolly jokerei, amelyek minden talajban megmaradnak, azok a kőrisek, a magaskőrisek, gömbkőrisek. Egy két és fél méter nagy, 40-50 centiméter koronájú ebből a fajtából 18900 Ft-ba kerül. Ha most ültetjük el a fiatal fákat és cserjéket, érdemes figyelni arra, hogy ültetés után jól belocsoljuk őket.

6. Virághagymák elültetése, növények ültetése

Ősszel elültethetjük a hagymákat is, hogy tavasszal örömünket leljük ragyogó színű virágaikban. A tavasz hírnökeit a megfelelő helyre kell ültetni ahhoz, hogy jól fejlődjenek és virágozzanak. Tavasszal a legjobb a friss, nedves talaj, míg nyáron, az alvó időszakban a száraz és porózus talaj is megfelel. A hagymákat magasságuk két-háromszorosának megfelelő mélységbe kell ültetni.

A tél beköszönte előtt ez az utolsó lehetőségünk arra, hogy némi színt csempésszünk a kertbe. A rózsák számára például az ősz az ideális ültetési idő, még az első talaj menti fagyok előtt.

7. Virágos növények felszedése, cserepesek beköltöztetése

Fokozatosan szedjük fel azokat a virágos növényeket - dália, gladióluszt, gumós begóniát - , amelyek nem bírják a fagyot. A gumókat, hagymákat télire raktározzuk el, például egy jól levegőző ládában a pincébe, újságpapírba csomagolva.

8. Szobanövények beköltöztetése

A nyáron kint tartott cserepes növényeket vigyük be még a fagyok előtt, vagy tegyük őket védett helyre. A fűtött lakások száraz klímája nem kedvező az eredetileg trópusi, párás, félárnyékos, mérsékelten meleg környezetben élő szobanövényeknek. Ezért aztán vagy sokat kell öntözgetni, permetezni, és a fűtést szabályozni növényeink miatt, különben sárgulnak, foltosodnak, elhullajtják a leveleiket. Érdemes szobanövényeink számára a lakásban ablakszekrényt, klímaszekrényt építeni, ahol úgy szabályozhatjuk a hőmérsékletet és a páratartalmat, ahogy az a legkedvezőbb számukra.

9. Tisztítsuk meg a kerti szerszámokat

Miután elvégeztük novemberi feladatainkat, alaposan tisztítsuk meg és élesítsük ki a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség, de akkor vehetjük elő tavasszal a régi állapotukban őket, ha ősszel megtettük ezt a lépést. Amikor ezzel készen vagyunk, tegyük egy száraz helyre őket, akár be is csomagolhatjuk papírba a metszőollót, sövényvágót, de a kapának, gereblyének sem fog ez ártani, hogy megvédjük a rozsdásodástól. Valamint érdemes összeszedni és elmosni minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt. Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amelyek esetleg ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

10. Téliesítsük a kerti tavat

Ha még nem tettük meg, legfőbb ideje, mielőtt beköszönt az állandó, de legalábbis rendszeres fagy. Ügyeljünk arra, hogy tiszta és szennyeződésektől mentes legyen a víz a tóban. A belehullott faleveleket, ágakat ki kell belőle halászni, és a benne lévő növényekről, halakról is gondoskodni kell tartós fagy esetére, ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk.

Tótechnika

A szűrőrendszer téli üzemeltetése lehetséges, de nem javasolt. Amíg a víz mozgásban van, nehezen fagy meg, a mechanikai szűrés működik és a visszafolyási ponton a tó nem fagy be, így a lék is biztosított. Fagyok esetén egy váratlan pár órás áramszünet azonban kellemetlen meglepetést okozhat. Nem érdemes kockáztatni a szűrőnk megfagyását, egy jó szűrő ugyanis 20000 forinttól 100000 forintig terjedő áron vásárolható meg, a tó méretétől és egyéb kiegészítőktől függően, és akkor az UV-C lámpát még nem is számoltuk hozzá.

+1 Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség is kapható, ez a legjobb, mert biztos, hogy olyasmit tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha őszi otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

