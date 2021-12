Ezt egy kerttulajdonos sem úszhatja meg: itt a 8+2 pontos decemberi feladatlista

Eljött a december, a téli bekuckózások ideje. De mielőtt végképp a szögre akasztanánk a gumicsizmát és a kerti szerszámokat, nézzük meg, mi az, amit még megtehetünk a kertünkben, és mely feladatok azok, amiket ilyenkor is muszáj elvégeznünk, hogy tavasszal is örömünket leljük odakint.

1. Téli takarás

A frissen ültetett évelők, rózsák takarást igényelnek, hogy a fiatal növények túléljék a nagy fagyokat is. A téli takarást nem szabad túl hamar, azaz például októberben elkezdeni, célszerűbb a tél elején, decemberben, mert jobb, ha minél kevesebb időt tölt a növény a takarás alatt, illetve egy esetleges melegebb időszakban a takarás felmelegszik, így a növény télre való felkészülése nem a megfelelő ütemben zajlik.

A növény nem termel hőt, tehát hiába öltöztetjük fel, bugyoláljuk be, nem zárunk alá hőt, így maga a szigetelés csupán csekély védelmet nyújt, nem véletlen, hogy az így betakart fagyérzékenyebb növények tulajdonosai rendre elfagyásokról számolnak be a hidegebb telek után.

Ha a növény körül egy dróthálót teletömünk lombbal, falevelekkel, szénával, szalmával, akkor gyakorlatilag pont a talajhőt zárjuk el a növénytől, ezért a helyes megoldás, a következő:

Építsünk sátrat a növény köré

Csináljunk egy indiánsátrat, azaz egy vázat a növény fölé kúp, gúla formában. A váz lábait rögzítsük a talajban, mert egy nagyobb szél el tudja mozdítani a takarást. A takarás vázát akár egy nagyobb hordó is adhatja. A vázat le kell takarni valamilyen hőszigetelő anyaggal, takarókkal, plédekkel, paplannal, lepedőkkel, akár hungarocell táblákkal, kőzetgyapottal, ez fogja meg a talaj hőjét, majd kívülre kell egy (lehetőleg világos, fehér vagy szürke) fóliatakarás, hogy ne ázzon el.

Mivel az egyik legfagyérzékenyebb gyümölcstermő növény, a füge is bírja a hideget -15 fokig, a káki (datolyaszilva), a gránátalma, selyemmirtusz -20 fokig, ezért az is megoldás, ha csak ezekre a hideg éjszakákra készítjük el a takarást. Ezek a -15-20°C-os éjszakák általában egy-egy télen 1-2 alkalommal fordulnak csak elő, a többi időszakokban enyhébb idő van, nem szenvednek fagykárt a fagyérzékenyebb növényeink olyankor.

Extrén hideg esetén plusz fűtés

Ha előrelátóak vagyunk, elkészítjük a takarás vázát ősz végén, tél elején, és csak arra az 1-2 éjszakára tesszük fel a takarást, készítjük el a hőszigetelést. Erre a néhány éjszakákra akár egy 50-100 W-os égőt is kihúzhatunk a takarás alá, amivel 10 fokkal magasabb hőmérsékletet lehet elérni a takarás alatt. Ez azt jelenti, hogy ezzel a megoldással -23 fokig biztosan nem lesz baja a fügének, márpedig -23 °C fok azért elég ritkán van. A datolyaszilva, gránátalma, selyemmirtusz esetében ez azt jelenti, hogy -26-28 °C fok esetén sem lehet baja a fánknak.

Pocoktámadásra figyeljünk

Fontos, hogy a takarás nemcsak a növénynek, hanem a pockoknak, egereknek is ideális telelőhely, a takarás alatt lévő fát megrághatják, ezért ellenük védekezni kell. Érdemes enyhébb időben a takarást kibontani, szellőztetni, figyelve arra, hogy esős időben ne ázzon el a takaróanyag.

2. Locsolás télen

A teleltetőben lévő növényeket télen is meg kell öntözni, ahogy a télikertek növényeit is, csak jóval ritkábban, két-háromhetente. Ha már meglocsoljuk őket, nézzük meg azt is, hogy nem támadta-e meg valamilyen kártevő a növényt. Ha ennek látjuk a nyomait, szerezzünk be megfelelő ellenszert, még mielőtt az egész növényállományt végigfertőzi.

3. Metszés, ritkítás

Hómentes időben ritkíthatjuk és visszavághatjuk a díszcserjéket, a fákat és a sövényeket. A tavasszal virágzókat (aranyfa, orgona, gyöngyvirágcserje, rózsalonc) azonban most ne metsszük. A vastag ágak vágási felületét sebkezelő anyaggal kenjük be. Enyhe időben az örökzöldeket bőségesen öntözzük meg. Ha még ültetünk bokrokat és évelőket, azokat még esős időben is jól be kell iszapolni. Meleg napokon az évelőket ki lehet tisztítani (díszfüveket csak tavasszal). A fák, cserjék alá szórjunk ki hosszú hatástartamú műtrágyat, ha ezt novemberben nem tettük meg.

4. Hónyomás csökkentése

A hónyomás okozta károk is csökkenthetőek, ha összekötözzük az erre kényes növények lombjait, illetve seprűvel óvatosan leverjük ágaikról a rájuk hullott havat. Amennyiben a fákon és a bokrokon sok vagy nedves hó van, azt rázzuk le, főleg fontos ez az oszlopos boróka esetében. A hónap elején ássunk ki hunyortövet, és becserepezve hűvös helyiségben tegyük az ablakba. A zöldségféléket dróthálóval védhetjük a nyúl és egyéb vadak rágása ellen. Az előző évben vagy ebben az évben ültetett örökzöldek számára a napfény elleni árnyékoló legyen készenlétben. Decembertől márciusig a levágott ágak vázában virágoztathatók, decemberben főleg a nyírfa, aranyfa, valódi jázmin, som, égerfa, mogyorófa, fűzfa ága. Cserépbe vethetünk turbolya- és zsázsamagot, amit a konyhaablakba helyezhetünk el. Ha a vízzel félig telt pohárra helyezett vöröshagyma kihajt, a zöld levél szendvicsekre is felhasználható.

5. Tisztítsuk meg a kerti szerszámokat

Miután elvégeztük kerti feladatainkat, alaposan tisztítsuk meg és élesítsük ki a kerti szerszámokat. A hidegebb hónapokban valószínűleg nem lesz rájuk szükség, de akkor vehetjük elő tavasszal a régi állapotukban őket, ha ősszel megtettük ezt a lépést. Amikor ezzel készen vagyunk, tegyük egy száraz helyre őket, akár be is csomagolhatjuk papírba a metszőollót, sövényvágót, de a kapának, gereblyének sem fog ez ártani, hogy megvédjük a rozsdásodástól. Valamint érdemes összeszedni és elmosni minden olyan kaspót, cserepet, növénytároló ládát, ami éppen üres és a nyárról megmaradt. Ez azért fontos lépés, mert így megszabadulhatunk azoktól a kártevőktől, amelyek esetleg ezekben az edényekben vertek volna tanyát, vagy rejtették volna el petéiket, lárváikat. Nem utolsó sorban, sokkal kevesebb az esélye annak, hogy betegek lesznek a növényeink, ha jövő nyáron már ebbe ültetjük bele őket.

6. Téliesítsük a kerti tavat

Ha még nem tettük meg, legfőbb ideje, mielőtt beköszönt az állandó, de legalábbis rendszeres fagy. Ügyeljünk arra, hogy tiszta és szennyeződésektől mentes legyen a víz a tóban. A belehullott faleveleket, ágakat ki kell belőle halászni, és a benne lévő növényekről, halakról is gondoskodni kell tartós fagy esetére, ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk.

Tótechnika

A szűrőrendszer téli üzemeltetése lehetséges, de nem javasolt. Amíg a víz mozgásban van, nehezen fagy meg, a mechanikai szűrés működik és a visszafolyási ponton a tó nem fagy be, így a lék is biztosított. Fagyok esetén egy váratlan pár órás áramszünet azonban kellemetlen meglepetést okozhat. Nem érdemes kockáztatni a szűrőnk megfagyását, egy jó szűrő ugyanis 20000 forinttól 100000 forintig terjedő áron vásárolható meg, a tó méretétől és egyéb kiegészítőktől függően, és akkor az UV-C lámpát még nem is számoltuk hozzá.

7. Gondoljunk a madarakra és más kisállatokra

Érdemes ilyenkor gondolni az itthon telelő madarakra is, helyezzünk ki madáretetőket, és gondoskodjunk arról, hogy mindig fel legyenek töltve eleséggel, rakjunk ki mesterséges fészekodúkat. Tehetünk ki olajos magvakat (legjobb a napraforgó), szalonnabőrkét, faggyút, de ma már előre elkészített madáreleség is kapható, ez a legjobb, mert biztos, hogy olyasmit tartalmaz, amire a kismadárnak szüksége lesz télen. Ha nincs tó vagy valamilyen folyóvíz a közelben, valamint kerti tóval sem rendelkezünk, a madáritatót is mindig töltsük fel friss vízzel.

Ebben az időszakban kertünkben rengeteg változás zajlik, minden növény készül a téli hideg hónapokra. Ahhoz, hogy udvarunk állatbarát legyen és biztonságot nyújtson az arra tévedő apróbb élőlényeknek, számos dolgot tehetünk. Itt olvashatsz arról, mire figyelj, ha őszi otthont akarsz nyújtani egy-két süni, madár vagy mókus számára.

8. Vásároljunk gyökeres fenyőt, majd ültessük ki

Sokan vásárolnak gyökeres fenyőfát karácsonyfának, amit utána a kertjükbe kiültetnek, ami a mostani fenyőfaárak mellett nem is csoda. A lucfenyő, és a nordmann fenyő a legnépszerűbb hazánkban, de ezüstfenyőt is sokan vesznek. Az árak alakulásába azonban a termelőknek nincs nagy beleszólása, ugyanis a kereslet diktál.

Mi nagyjából 3000 fát adtunk el tavaly, véleményünk szerint idén is ennyit fogunk tudni eladni. 10 hektáron termelünk fenyőfákat, luc és nordmann fenyőt, ezek a legkeresettebbek. Bár a termelési költségek jelentősen megnövekedtek, nem valószínű, hogy érvényesíteni tudunk bármilyen áremelést, hiszen kínálati piac van, ha nem tudjuk a megszokott áron adni a fát, úgy megveszik mástól. Minimális árváltozásra lehet majd számítani, de az elmúlt években kialakult ársáv lesz az idén is jellemző. A tavalyi évben valamivel több fát adtunk el, hiszen zárva voltak a hotelek, szállodák, így mindenki otthon karácsonyozott, az, hogy idén mi lesz, még nem tudni

- mondta el a Dezsőfenyő tulaja, Dezső Tibor a Pénzcentrumnak.

De a gyökeres, földlabdás fenyők árát még jobban megkérik, egy ilyen konténeres nordmann fenyő 120-150 centiméteres nagyságban 25000-35000 forintba kerül általában, kertészetenként változó.

Ahhoz, hogy siker koronázza a munkánkat, az alábbiak szerint járjunk el a konténeres fenyőnkkel:

Ne vigyük be rögtön a kinti hőmérsékletről a benti melegre a fát, hanem mindezt szépen fokozatosan szoktassuk hozzá a növényt. Azaz először kerüljön a verandára, tornácra, aztán egy hűvösebb előtérbe, majd végül a szobába. Lehetőleg ne állítsuk fűtőtest közelébe, és ha egy mód van rá, kizárólag az ünnepek alatt tartsuk bent a lakásban. Kifelé ugyanígy szoktassuk, fordított sorrendben. Nagy hideg esetén az edényt burkoljuk körbe védőanyaggal, például zsákkal. Mindkét esetben lényeges a vízpótlás, a víz legyen langyos, kézmeleg. Mindezt csak enyhébb időjárás esetén tudjuk probléma nélkül elvégezni, így ha hideg telünk lesz, érdemes egy télikertben konténerben átteleltetni a fát, és csak tavasszal megpróbálni kiültetni a kertbe.

+1 Gyep kímélése

Ne járkáljunk a gyepen, ha nedves vagy fagyott a fű. Ha elkerülhetetlen, hogy többször, esetleg nehéz súlyokkal áthaladjunk rajta, fektessünk le deszkákat, hogy megkíméljük a gyepet.

+2 Tervezzünk előre

A tél egyúttal a tervezgetések ideje is. Gondoljuk át, milyen új növényeket szeretnél beszerezni, és nézzük meg azok igényeit, hogy tavasszal felkészülten foghassunk a vásárlásba. Virág- és egyéb magokat bármikor, így akár decemberben is vásárolhatunk.

Címlapkép: Getty Images