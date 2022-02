A kihalás szélére került ez az ősi magyar kutyafajta: megmenekülhet a hírességek kedvence?

A 2018-ban elfogadott kormányzati génmegőrzési stratégiában kiemelt szerep jut az őshonos kilenc magyar kutyafajtának: a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi, a mudi, a magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a magyar agár és az erdélyi kopó nemzeti kincsünk jó ideje, 2017-ben pedig a hungarikumok között is helyet kaptak. Közülük is a legrégebbi pásztorkutyafajta, amelyet mai formájában a legrégebben tenyésztettek ki, a komondor. 1454-ben bukkant fel nyelvemlékeinkben, a Debreceni kódex 1519-ben már kutyanévként említi a kamondort vagy komondort.

A komondor azonban jó tulajdonságai ellenére sem lett divatkutya, aminek számos előnye van, ugyanakkor hátránya az, hogy mostanában évente már csak mintegy 200 kiskutya születik, így kiemelten fontos szerep jut a tenyésztőknek abban, hogy ez a legősibb magyar kutyafajta megmeneküljön a kihalástól. Az Andaházi Tanyák Őre Komondor Kennel ezüstkoszorús mestertenyésztője, Anda-Marócsek Anita mesélt nekünk a komondor múltjáról és jelenéről, valamint a remélt jövőjéről.

A komondor története

Ázsiai eredetű, ősi magyar pásztorkutyafajta. A kunlakta vidékek pásztorkutyája lehetett. A komondor valószínűleg a kuvaszhoz hasonlóan őseinkkel a népvándorlás idején került a Kárpát-medencébe, de nem kizárt, hogy a kunok hozták be nagy testű pásztorkutyáikat a 13. század közepén. Ezt bizonyítják részben a romániai helynevek, részben pedig Bökönyi Sándor szíves szóbeli közlése, miszerint az ázsiai sztyeppövezet nagy testű pásztorkutyái kuvasz típusúak, de Ukrajnában - a hajdani Kumániában - ma is komondor típusú pásztorkutyákat találunk. Feladata nem a terelés volt, hanem a kuvaszhoz hasonlóan a nyáj megvédése a ragadozóktól és a tolvajoktól, hiszen őseink legfontosabb vagyontárgya az élő állat volt. Az éjjeli őrködés során a komondort fehér színe segítségével különböztették meg a támadóktól.

Nagy termete ellenére mozgása kimért, elegáns. Aki látott már komondort, nehezen tud szabadulni a látvány varázsától.

Eredeti munkájából kifolyóan nem nagy igényű fajta, ha megvan a megfelelő tér a mozgásához és a gazdai szeretet, tökéletesen jól érzi magát. Az udvar, porta őrzése annyira a vérében van, hogy tanítani sem kell. A területét nappal keveset mozogva, heverészve őrzi, de ébersége egy pillanatra sem lankad, éjszaka viszont állandó mozgásban van, őrjáratozik. A gyanús mozgást hangos, mély hangú ugatással jelzi, és szerencsére igen ritkán ugat feleslegesen. A betolakodókat szembe támadja le, és nem a megsemmisítés, hanem a hatástalanítás a célja. Amíg a gazda meg nem érkezik, addig a rosszindulatú idegen nem moccanhat.

A komondor külleme Nagytestű és erős felépítésű. Egyedülálló külleme, méltóságteljes viselkedése a szemlélőben tiszteletet és csodálatot, esetleg némi félelmet ébreszt. Természeténél fogva nem kedveskedő. robusztus testét mindenütt nemezesedésre hajlamos, gubancos, dús, hosszú szőrzet fedi. Törzse és végtagjai oldalról nézve a négyzettől csak kis mértékben eltérő, fekvő téglalapformát mutatnak. Feje a hát síkja fölé emelkedő, dús szőrzetű. A farka lelógó, vége csaknem a vízszinteshez hajló. Szőrzete csontfehér színű.

20 aktív kennel van ma Magyarországon, évente mintegy 150-200 törzskönyvezett kölyök születik. A törzskönyvvel rendelkező felnőtt kutyák úgy kétezren lehetnek itthon. Nem divatkutya a komondor, és ennek az előnyei mellett megvan az a hátránya, hogy fennál a veszélye annak, hogy eltűnik ez az ősi magyar kutyafajta. Ami hatalmas veszteség lenne, hiszen nem túltenyésztett, elnyúzott fajta, nincs beltenyésztés annak ellenére sem, hogy alacsony a példányszáma

- mondja el kérdésünkre a komondorról Anita. Külföldön is van állománya, főleg Oroszországban és az USA területén fordul elő családi és munkakutyaként egyaránt.

A komondor az egyetlen olyan őrző-védő feladatokat ellátó kutyafajta, amelyik a természetvédők és az állattartók igényeit is kielégíti, hiszen nem tépi szét a vadat a pireneusi vagy a kaukázusi pásztorkutyákkal szemben, nem arra lett tenyésztve, hanem csak távol tartja a farkast vagy mást a haszonállattól, egyedül ő nem csaljató ki a területéről semmilyen fondorlattal. Amit rábíznak, azt az élete árán is védelmezi. Fontos adalék, hogy a mai napig megőrizte ezt a tulajdonságát, tanítani sem kell rá, annyira ösztönösen a vérében van a rábízott család, terület, jószágok védelmezése. Ugyanakkor nem egygazdás kutya, a család bármelyik tagjának engedelmeskedik. Régen a csecsemőt a komondor mellé fektették le a mezőn dolgozó parasztok, a kutya pedig vigyázott a kicsire.

A mai napig megállja a helyét munkakutyaként, tudja a feladatát magától is, a szakember szerint kutyaiskolába sem kell vinni a komondort.

A pulival vagy a pumival szemben azonban nem egygazdás kutya, hiszen annak idején ott élt a tanyavilágban az egész család, mindenkire hallgatott, nem makacs és konok, viszont méltósága és tartása van.

Karak is dicsérte Vuknak a komondort

Két dolgot nagyon nem bír a komondor. Az egyik az erőszak, a másik pedig a hangos szó. A hangsúly számít nála, nem a hangerő. ő is csak akkor ugat, amikor indokolt. Rendkívül értelmes fajta, teljesíti a feladatát, de nem cirkuszi kutya. A ma élő mintegy 370 kutyafajta közül az egyik legtisztább vérű, hisz az 1500-as évek óta élt Magyarországon az emberek mellett segítőként. Végtelenül tiszteli az embert, ahogy Karak mondta rendkívül találóan róla Vuknak: agyonharaptatná magát a sima bőrűért, de a talpnyalás nem a kenyere. Kertes házba is tökéletes választás, mivel nem ás öntörvényűen például és nem is konok, mint a puli.

Nem ismerik családi kutyaként túl jól, pedig a leggyerekkompatibilisebb házikedvenc a szakember szerint. Végtelenül lojális és szerethető, barátságos, bár idegenekkel nem előzékenyen kedveskedő, a gazdának előbb össze kell ismertetnie a látogatót a kutyával.

Nem igényel extra gondoskodást

Bár elsőre a látszat mást mutat, a komondor szőrzete nem igényel extra gondozást, növendék korában, egyéves kora körül szét kell szedni, bogozni a szőrét, a nemezes bundája utána magától tisztul. Ráadásul a szőrét sem hullajtja

Viszont ami nagyon fontos, hogy soha nem szabad tekóljesen rövidre nyírni, mert a bőre gyenge, a szőre védte korábban a vadállatoktól, napjainkban az dőjárás viszontagságaitól. Lakásban nem javasolt tartani, szeret elnyúlni az udvarban egy hűvös helyen nyáron, élen pedig kifekszik a jégre, az sem zavarja. Egy széltől védett, száraz helyet kell neki csak biztosítani, ahová kedvére vissazvonulhat, még klasszikus kutyaólra sincs szüksége.

A komondor első kutyának is választható, nem kell attól félni, hogy a gazda tapasztalatlan, kis odafigyeléssel páratlan ember-kutya barátságok születhetnek.

Konzekvensen kell nevelni, akár egy kisgyereket, kutyaiskolába sem szükséges hordani, nem kell neki extra foglalkoztatás, nem igényli a sétáltatást, ha a gazdi napi 5-10 percet tud vele foglalkozni, neki annyi is elég. Aki túrakutyát szeretne, ne komondort válasszon magának, mert ez a kutya jól elfekszik egy helyben órákon át nappal. Éjszaka viszont felügyeli a rá bízott területet, őrszemként járja körbe a birtokot.

Nem kell mellette állatorvosra és tápra költeni a fél fizetést

150 ezer Ft körül vásárolhatunk magunknak hobbitartásra komondorkölyköt, nyolchetesen már chippel ellátva, beoltva, törzskönyvvel vihetjük haza, miután picit ismerkedtünk előtte. A tenyésztő elmondta nekünk, hogy nem adnak oda akárkinek egy komondorkölyköt, hisz a fajtamegőrzés a cél, így akinek nem való, azt lebeszélik róla inkább, mint hogy rossz helyre kerüljön az állat.

A komondornak nincs fajtabetegsége, sem a diszplázia, sem ideggyengeség nem fenyegeti, kiegyensúlyozott kutya. A megfelelő táplálása fontos, nem elég neki csak a táp, azt szoktam javasolni, a tápláléka egyharmadát tegye ki a táppal etetés, a többit húsból kapja meg, például csirkefarhátból. És bár sokan félnek tőle, hogy mivel 70-80 centiméteres marmagasságúra is megnő, rengeteget eszik, Megnyugtatok mindenkit. Mivel viszonylag kicsi a mozgásigénye, nem rohan, szaladgál, így a fogyasztása is kevés, alig éget kalóriát, nagyon gazdaságosan jól lehet lakatni. Nem kell plusz vitaminokat vagy bármilyen hozzátáplálást végezni, egészséges a kutya ezek nélkül is, a kötelező oltásokon és védelmen kívül nemigen lát állatorvost élete során.

A komondor túlélési esélyei, miután megszűnt a magyar tanyavilág

A nyugodt, kiegyensúlyozott komondor a magyar tanyavilág megszűntének az egyik nagy vesztese. Óriási termete és természete miatt nem való a lakásba - kint szereti őrizni a birtokot - kertes házba pedig sokan divatkutyákat vesznek, mert nem ismerik ezt a kiváló magyar kutyafajtát.

Rendkívül megbízható kutyafajta, és állítom, hogy igazi családi kutya. Nem ment el a szaporítás irányába a tenyésztése, pont amiatt, mert nem nagyon ismerik. Ezért népszerűsítjük, hordjuk óvodákba, iskolákba rendezvényekre, és nagyon reméljük mi, tenyésztők, hogy megmarad ez a borzasztó intelligens, hálás kutyafajta, mert csak így, családi kutyaként lehet jövőjük, ha a gyerekek megismerik. Ezért is keresünk híres embereket, akik elmondanák a tapasztalataikat, és van is jónéhány hazai híresség, aki komondort tart otthon. Hegyi Barbara promótálta is velünk a fajtát, de Sasvári Sándornak, Hevesi Tamásnak vagy épp Demjén Ferencnek is komondora van. Mi kitartunk, és készülünk az április 16-ai nagy nemzetközi eseményre Szilvásváradon, aztán pedig a Nemzeti Vágtán vonulunk fel a komondorainkkal

- tudtuk meg Anda-Marócsek Anitától, aki amellett, hogy mestertenyésztő, a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet és a Hungária Komondor Klub fajtagondozó szervezet elnökségi tagja is.

Legközelebb április 16-án a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet nemzetközi kiállításán nézhetjük meg ezeket a csodálatos kutyákat, ahol is a háromnapos rendezvényen mintegy 16 ezer kutyára számítanak, és számos rendkívül érdekes programot szerveznek az érdeklődőknek.

Címlapkép: Getty Images