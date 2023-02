Kihalás szélén az ősi magyar kutyafajták: megmenekülhet a hírességek kedvence?

A hungarikum kutyafajták fennmaradásáért együttműködési megállapodást kötött a közelmúltban az Állatorvostudományi Egyetemmel a Magyar Ebfajták Szövetsége (HUKOSZ). Az őshonos magyar kutyafajták – komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, magyar vizsla, drótszőrű magyar vizsla, erdélyi kopó, magyar agár – fennmaradása érdekében végzett magas szintű szakmai tevékenység folytatása napjainkban ugyanis elképzelhetetlen a modern tudomány eredményeinek és eszközeinek felhasználása nélkül.

Az Állatorvostudományi Egyetemmel megkötött megállapodásunk több témakört érint. Kiemelten fontos a fajtavédelem, a fajtamentés, az állatvédelem, a tudatosság fejlesztése, az edukáció, az elméleti és gyakorlati kutatások szervezése, mentorálása

- tájékoztatta a szon.hu-t Hajnal Gyöngyi, a HUKOSZ alelnöke.

A tudományos együttműködéseink az állategészségügy, az állatvédelem és fajtavédelem, a fajtamentés, a hagyományőrzés, a történeti és művészettörténeti szakirányokban valósulnak meg. A nemzeti kutyafajtáink nem kapják meg az őket megillető rangot, elismerést modern mindennapjainkban.

Az őshonos kutyáink két fő csoportba oszthatóak aszerint, hogy milyen régóta élnek a magyarsággal. A puli, a kuvasz, a komondor például több ezer év óta velünk róják a történelem útját, míg a pumi, vagy a mudi, esetleg az ismertebb magyar vizsla 200 éve. Fontos tudni, hogy nemzeti kutyafajtáink mindegyike olyan módon lett kitenyésztve, hogy tükrözik a magyar néplelket.

A történeti múltban gyakori jelenség volt, hogy egy-egy állatfajta megtestesített fontos minőséget védelmi, tanító vagy nevelő okokból. Mára ezek az értelmezések nem általánosak, kevéssé ismertek, említésüket meg kell magyarázni. A kutya az ember társa, segítője és támasztéka. Nemzeti fajtáinkat akkor látjuk helyesen, akkor kezelhetjük a helyesen, ha ezt a feladatot keressük bennük. Sajnos, azt kell mondanom, hogy mindegyik nemzeti fajtánk tenyésztési adatai elmaradnak a kívánatostól. Veszélyeztetettek. Talán a rövidszőrű magyar vizsla valamelyest jobban áll a többiekhez képest, mivel a tenyésztési adatai nagyjából 700 törzskönyvezést mutatnak éves viszonylatban, de az igazán minőségi állományok kialakításához ez is nagyon kevés – tette hozzá Hajnal Gyöngyi.

A Nyíregyházán élő Zsíros Csaba közel ötven foglalkozik a mudi, a pumi és a puli tenyésztésével.

Kezdetben csak kedvtelésből tartottam, vittem versenyekre, aztán szinte észrevétlenül tenyésztés lett belőle. Egyre több tapasztalatot szereztem, egyre több alom lett. Sok segítséget kaptam a kezdeti években a Magyar Ebtenyésztők Országos Szövetségének nyíregyházi szervezetétől, amelyre mindig is jellemző volt az aktív közösségi élet.

A szakfolyóiratban sok jót olvastam a puliról. Az enyémet kivittem a környékbeli juhászatokba, mert kíváncsi voltam, tud-e vajon terelni, s ott találkoztam a pásztoroknál pumival és mudival, s aztán már a kiállításokon is nagyobb figyelmet szenteltem ezeknek a fajtáknak. A mudi 1974-ben már nagy bajban volt, országosan, ha harminc egyedet lehetett összeszámolni. Voltak, akik már le is mondtak erről a kutyáról. Engem is próbáltak lebeszélni róla, hogy inkább pulival foglalkozzam. Maradtam a mudi mellett is, és juhászoknál aktívan dolgozó 10-12 mudit vontam be végül a tenyésztésbe. Gyakorlatilag azok a kutyák jelentik a ma meglévő mudiállomány alapjait. A pumi meg úgy jött mindehhez, hogy egykoron a Nyíregyházi Állatparktól felkértek, csináljunk egy magyar pásztorkutyás bemutató parkot, mondta el a hírportálnak.

A szívügyem a mudi, mert hogy újra meghonosodott hazánkban, abban én is nagy szerepet játszottam, a saját munkámnak érzem azt a fajtát, persze mindegyiket szeretem. A puli különleges külsővel rendelkezik, zsinóros szőre van, kevés ilyen külsejű kutya van a nagyvilágban, de a munkakészsége már nincs úgy meg, mint a másik két fajtának. A pumi és a mudi ugyanis még most is jobban munkára fogható.

A veszélyeztetettséget tekintve a magyar vizsla elég népszerű kutyafajta napjainkban is, az öt pásztorkutya viszont lehet akármennyire értékes, ha nem talál feladatot magának, akkor a túlélésre nincsen garancia, mondta el a tenyésztő. Főleg mudit tartanak szívesen az emberek, a Nyírségfia Kennel kutyái eljutottak már többek között Japánba, Brazíliába, Amerikába, Kanadába, Európa szinte minden országába.

Korábban a HelloVidek is írt az ősi magyar kutyafajtákról, például a hírességek nagy kedvencéről, a komondorról:

Rendkívül megbízható kutyafajta, és állítom, hogy igazi családi kutya. Nem ment el a szaporítás irányába a tenyésztése, pont amiatt, mert nem nagyon ismerik. Ezért népszerűsítjük, hordjuk óvodákba, iskolákba rendezvényekre, és nagyon reméljük mi, tenyésztők, hogy megmarad ez a borzasztó intelligens, hálás kutyafajta, mert csak így, családi kutyaként lehet jövőjük, ha a gyerekek megismerik. Ezért is keresünk híres embereket, akik elmondanák a tapasztalataikat, és van is jónéhány hazai híresség, aki komondort tart otthon. Hegyi Barbara promótálta is velünk a fajtát, de Sasvári Sándornak, Hevesi Tamásnak vagy épp Demjén Ferencnek is komondora van. Mi kitartunk, és készülünk az április 16-ai nagy nemzetközi eseményre Szilvásváradon, aztán pedig a Nemzeti Vágtán vonulunk fel a komondorainkkal

- mondta el nekünk Anda-Marócsek Anitától, aki amellett, hogy mestertenyésztő, a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet és a Hungária Komondor Klub fajtagondozó szervezet elnökségi tagja is.

A pumi és a mudi is rendkívül népszerű külföldön

Bár a pumi soha nem volt divatkutya, és a tenyésztő szerint nem is lenne jó, ha azt csinálnának belőle, de a fajtajelleg előnyei miatt külföldön is nagyon kedvelik. A skandináv országokban nagyon tiszta és minőségi pumiállományt tartanak nyilván. Amerikában is elfogadták pár éve ezt a fajtát, két éve kapták fel, sőt Mexikóban is él néhány példány.

A finnek és a svédek nagyon szeretik a pumikat, és nem engedik felhígulni az állományt. Itthon ez nehézkesebb, mivel több helyen nem zárt törzskönyvű tenyésztés folyik. Ezért is nagyon fontos, hogy aki igazi pumit szeretne, az legyen tisztában azzal, honnan származik a kutyus

- mondta el kérdésünkre Holdampf Dóra, a Nemzetközi Pumi Egyesület elnöke.

