Ezt a legtöbb hobbikertész elrontja a tavasz kezdetén: rengeteg pénzt bukhatnak így a szobanövényeken

Számos felmérés igazolta, hogy megugrott a szobanövények népszerűsége a koronavírus-járvány alatt. A vásárlóknak különböző motivációik voltak arra, miért vesznek most zöldeket. A többség otthona szépítése miatt ruházott be néhány növényre, de sokan döntöttek úgy, hogy lakásukban, erkélyükön kezdenek termelni zöldségféléket, mikrozöldeket. Voltak, akik szimplán csak el akarták terelni a figyelmüket a világban zajló eseményekről. Mások ürügyként vásároltak növényeket, hogy a világjárvány idején több szabadidőt teremtsenek maguknak. De mi lesz a növényekkel a járvány után? Ennek jártunk most utána.

Nem lesznek túl boldogok.. vagy mégis?

Kutatások szerint a növények hozzászoktak az otthon tartózkodó emberekhez és a légzésük által keletkező extra szén-dioxidhoz. Angela Slater kertészeti szakértő szerint tanulmányok kimutatták, hogy a növények sokkal többet érzékelnek a környezetből, mint azt gondolnánk. Kutatások szerint képesek jelezni egymásnak, ha veszély közeleg és védekezni is képesek a maguk módján. Sokkal tudatosabbak, mint azt az emberek gondolják, ezért nagyon valószínű, hogy képesek lesznek érzékelni azt is, amikor az emberek nem lesznek ennyit a közelükben. Viszont a növények nem fogják jól viselni a csendet, az ürességet, amikor a tulajdonosok újra munkába állnak, a gyerekek visszatérnek az iskolákba.

Denis Murphy professzor, a Dél -Walesi Egyetem biotechnológia professzora szerint a növények reagálnak a környezetükre. Nem úgy kommunikálnak az emberekkel, mint az állatok, de képesek rá, és úgy véli kevésbé valószínű, hogy egy csendes, üres ingatlanban ugyan úgy fejlődnének, mint egy élettel teli, emberekkel megtöltött otthonban.

A lezárások alatt a családok együtt voltak, és sok tevékenység zajlott a házban, gyerekek és háziállatok rohangáltak, a szülők otthon dolgoztak. A növények érzékelik, amikor beszélünk, a rezgés segíti őket a növekedésben. Ezek a rezgések hiányoznak majd a növényeknek

- mondja.

Ha otthonunk kiürül, a növényeknek hiányozni fog az extra szén-dioxid is, ezért azt tanácsolom, hogy érdemes több tápanyagot és műtrágyát juttatni a földjükbe

- tette hozzá.

Persze vannak kutatók, akik nem így gondolják, Devang Mehta, a kanadai Alberta Egyetem növénybiológusa teljesen elutasítja azt az elképzelést, hogy a növények nehezen viselik majd, ha magukra hagyjuk őket és visszaállunk a dolgos hétköznapokba.

Egy növény nem szenved az emberi magánytól. Nem hiszem, hogy bármit is befolyásolna az, ha emberek vannak a házban, vagy sem

- jelentette ki a kutató.

Nos, hogy kinek van igaza, azt laikusként nem tudhatjuk, de az tény, hogy sokkal kevesebb időt szánunk növényeink gondozására, ha belépünk a hétköznapi mókuskerékbe, ha minden nap be kell járnunk dolgozni a munkahelyünkre. Éppen ezért, azt mindenképp érdemes megfogadni a szakemberek tanácsai közül, hogy érdemes extra gondoskodással fordulni szobanövényeink felé: figyeljük igényeiket, legyen megfelelő a vízpótlás illetve, ha szükséges, használjunk tápoldatokat, vitaminokat is.

Van néhány ökölszabály, amit be kell tartani

Tavasszal és nyáron könnyebben gondoskodhatunk a növényekről, mert egyszerűbben kideríthető, hogy mire vágynak. Ősszel és télen ez sokkal nehezebb, hiszen a sokszor a kókadt, kicsit fonnyadt növények már a téli pihenésre készülnek, és nem igényelnek több öntözést vagy táplálékot. A tapasztalatlan és kezdő kertészek erre viszont nem mindig gondolnak. Így történhet meg például az is, hogy túlöntözzük a szobanövényeket, így azok kirohadnak, elpusztulnak.

Most, hogy itt a tavasz, összegyűjtöttük, mire kell figyelni szobanövényeink gondozása során, hogy mindenképp a legjobb bánásmódban részesüljenek. Íme, néhány ökölszabály, amit be kell tartani, hogy egészséges növényeket nevelhessünk.

A növények gondozása sokkal több időt vesz igénybe tavasszal és nyáron, mint télen. A növekedési időszak közeledtével egyre több munkánk lesz. Péládul át kell ültetnie azokat a növényeket, amelyek már kinőtték a cserepeiket. Ezenkívül minden olyan növényt át kell ültetni, amelynek szüksége van rá. Ha maga a növény úgy tűnik, hogy nagyon zsúfolt, nem fér el a cserépben, ha gyökerek kibújnak a vízelvezető lyukakból, akkor valószínűleg új cserépre van szükség.

A megfelelő talajkeverék megtalálása is nagyon fontos feladat, hiszen minden növény más és más talajtípust kedvel. Ha már az átültetést fontolgatjuk, akkor érdemes a föld megvásárlása előtt megnézni a csomagoláson, hogy milyen típusú növényekhez ajánlják.

Nem szabad megfeledkezni a tápoldatozásról, különböző tápanyag pótlásokról sem. Amikor az időjárás elkezd felmelegedni, ideje elkezdeni trágyázni a növényeket, hiszen táplálékra van szükségük a téli álom után. A trágyázás, tápoldatozás pedig segít beindítani a növekedést, fejlődést.

Mivel egyre melegebbek lesznek a napok, így a vízpótlásra is jobban figyelnünk kell. A talaj gyorsabban kiszárad a tenyészidőszakban, ami azt jelenti, hogy több öntözést kell végezni. Egy héten akár 2-3 alkalommal is, attól függ mennyire meleg az idő.

Mit tanácsolnak még a szakemberek?

Vásároljunk tudatosan, növényeket is! Keresd az egyszerű fajtákat. Az emberek őrült összegeket költenek ritka, vagy felkapott növényekre. Teljesen érthető, hogy sok növénygyűjtő úgy látja, hogy különlegesebb növényre költi a pénzét, mint ahogyan a cipőgyűjtők a különböző cipőkre. Van viszont, különbség, hiszen a cipőknek sok időre van szükség, hogy elkopjanak, ám a növények, pár nap alatt kipusztulnak, főleg, ha valamilyen betegséget kapnak el.

A szakemberek azt mondják, lehet, hogy sok szép, különleges, és egzotikus növényt látunk az Instagramon vagy a lakberendezős újságokban, de ezek sokszor nem képesek alkalmazkodni egy átlagos otthonhoz. Mint mondják, sok profi növénygyűjtő egész évben párásítókat működtet, hogy a páratartalom szintje megfeleljen a trópusi környezetet kedvelő növényeknek, de az emberek többsége nem megy el ilyen szintekig a hétköznapokban, és ha egy ilyen drága növény kipusztul, az rendkívül elkeserítő tud lenni.

Éppen ezért fontos, hogy a lakásunkhoz és annak feltételeihez válasszunk növényeket, sok esetben a legegyszerűbb fajták a legjobb megoldások! Így nem csak ők élhetnek hosszú és boldog életet, de mi is elégedettek lehetünk és akár évekig és gyönyörködhetünk látványukban.

Címlapkép: Getty Images