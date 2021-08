Hihetetlen, mennyit vettek ebből a magyarok az elmúlt hónapokban: megérte?

Tavaly szakértők segítségével jártuk körbe, hogyan változtak a virágvásárlási szokások a járvány hatására, melyek voltak a slágernövények. 2020-ban az egyes áruházak adatai szerint a Phalaenopsis orchidea volt a legtöbbet eladott növény, ezt követték a nagyobb méretű zöld növények, mint például az anyósnyelv, a dracéna, de a szobanövények között a trópusi levéldísznövények (fikuszfélék, Monstera, páfrányok) is népszerűek voltak.

A trend annyiban változott, hogy korábban főleg ajándékba vitték és elsősorban virágzó növényeket, a "maradj otthon szellemében" a levéldísznövények törtek elő. Ezekkel a növényekkel egyszerűen kellemesebbé tehetjük az otthonunkat és légtisztító hatásúak

- mondta Boross Dávid, az Oázis Kertészeti Kft. ügyvezetője a HelloVidéknek.

Ahogy arról a HelloVidék beszámolt, március óta másfélszer annyi kerti és mezőgazdasági termék talál gazdára, mint tavaly, a koronavírus-járvány kezdetekor, de még a járvány előtti évnél is mintegy 30 százalékkal nőtt ezek forgalma 2021 tavaszán. Ez valószínűleg nagymértékben köszönhető annak, hogy bár a barkácsáruházak és kertészeket nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben szükséges termékeket.

Idén bepörgött a netes rendelés

A Vatera közleménye szerint bár sokan nem ismerik a lehetőséget, a szakszerű csomagolás és a szállítás gyorsasága révén nem csak vetőmagot, hanem élő növényt is gond nélkül lehet rendelni az interneten keresztül is, a piactéren számos kertészet kínálja élő növényeit. Mint írták, áprilisig közel negyvenezer darab növényt adtak el az oldalon. Ez valószínűleg nagymértékben köszönhető annak, hogy bár a barkácsáruházak és kertészeket nyitva tartanak, a járványhelyzetben sokan elkerülik a sokszor zsúfolt helyszíneket, és interneten szerzik be a kertben szükséges termékeket.

Idén tavasszal jóval több kerti és mezőgazdasági termék talált gazdára az online piactéren, mint a járvány tavalyi kezdetekor vagy a pandémia előtti évben. A legtöbb a dísznövényekből, palántákból, vetőmagokból, és gyümölcsfa-csemetékből fogy, de sokan rendelnek kerti gépet, szerszámot is.

Ha a számokat nézzük, a legtöbben bokrot vagy sövényt (33 százalék) rendeltek az oldalról, míg a díszfák (24 százalék) voltak a második legnépszerűbbek. A harmadik helyre a virágmagok és virághagymák (16 százalék), a negyedikre a gyümölcstermők1 (14 százalék) kerültek az értékesítési darabszámok alapján, az ötödik legnépszerűbbnek pedig az örökzöldek (14 százalék) bizonyultak.

A legtöbb online növény-, palánta-, mag-, és virághagymarendelést Pest megyéből adták fel idén tavasszal - innen érkezett a vásárlások 37 százaléka, míg a második legtöbb rendelés Jász-Nagykun-Szolnok megyéből (26 százalék) érkezett, de a Győr-Moson-Sopron megyei kertészek közül is sokan (13 százalék) látták meg a fantáziát az online vásárlásban.

De mi lesz a megvásárolt növényekkel a járvány után?

A kertészek szerint a növények hozzászoktak az otthon tartózkodó emberek extra melegségéhez és a légzésük által keletkező extra szén-dioxidhoz. Angela Slater kertészeti szakértő szerint tanulmányok kimutatták, hogy a növények sokkal többet érzékelnek a környezetből, mint azt gondolnánk.

Kutatások szerint képesek jelezni egymásnak, ha veszély közeleg és védekezni is képesek a maguk módján. Sokkal tudatosabbak, mint azt az emberek gondolják, ezért nagyon valószínű, hogy képesek lesznek érzékelni azt is, amikor az emberek nem lesznek ennyit a közelükben. Viszont a növények nem fognak jól viselni a csendet, az ürességet, amikor a tulajdonosok újra munkába állnak, a gyerekek visszatérnek az iskolákba.

Denis Murphy professzor, a Dél -Walesi Egyetem biotechnológia professzora szerint a növények reagálnak a környezetükre. Nem úgy kommunikálnak az emberekkel, mint az állatok, de képesek rá, és úgy véli kevésbé valószínű, hogy egy csendes, üres ingatlanban ugyan úgy fejlődnének, mint egy élettel teli, emberekkel megtöltött otthonban.

A lezárások alatt a családok együtt voltak, és sok tevékenység zajlott a házban, gyerekek és háziállatok rohangáltak, a szülők otthon dolgoztak. A növények érzékelik, amikor beszélünk, a rezgés segíti őket a növekedésben. Ezek a rezgések hiányoznak majd a növényeknek

- mondja.

Ha otthonunk kiürül, a növényeknek hiányozni fog az extra szén-dioxid is, ezért azt tanácsolom, hogy érdemes több tápanyagot és műtrágyát adni a növényeknek

- tette hozzá.

Persze vannak kutatók, akik nem így gondolják, Devang Mehta, a kanadai Alberta Egyetem növénybiológusa teljesen elutasítja azt az elképzelést, hogy a növények nehezen viselik majd, ha magukra hagyjuk őket és visszaállunk a dolgos hétköznapokba.

Egy növény nem szenved az emberi magánytól. Nem hiszem, hogy bármit is befolyásolna az, ha emberek vannak a házban, vagy sem

- jelentette ki a kutató.

Nos, hogy kinek van igaza, azt laikusként nem tudhatjuk, de az tény, hogy sokkal kevesebb időt szánunk növényeink gondozására, ha belépünk a hétköznapi mókuskerékbe, ha minden nap be kell járnunk dolgozni a munkahelyünkre. Éppen ezért, azt mindenképp érdemes megfogadni a szakemberek tanácsai közül, hogy érdemes extra gondoskodással fordulni szobanövényeink felé: figyeljük igényeiket, legyen megfelelő a vízpótlás illetve, ha szükséges, használjunk tápoldatokat, vitaminokat is.

Vásároljunk tudatosan, növényeket is!

Keresd az egyszerű fajtákat. Az emberek őrült összegeket költenek ritka, vagy felkapott növényekre. Teljesen érthető, hogy sok növénygyűjtő úgy látja, hogy különlegesebb növényre költi a pénzét, mint ahogyan a cipőgyűjtők a különböző cipőkre. Van viszont, különbség, hiszen a cipőknek sok időre van szükség, hogy elkopjanak, ám a növények, pár nap alatt kipusztulnak, főleg, ha valamilyen betegséget kapnak el.

A szakemberek azt mondják, lehet, hogy sok szép, különleges, és egzotikus növényt látunk az Instagramon vagy a lakberendezős újságokban, de ezek sokszor nem képesek alkalmazkodni egy átlagos otthonhoz. Mint mondják, sok profi növénygyűjtő egész évben párásítókat működtet, hogy a páratartalom szintje megfeleljen a trópusi környezetet kedvelő növényeknek, de az emberek többsége nem megy el ilyen szintekig a hétköznapokban, és ha egy ilyen drága növény kipusztul, az rendkívül elkeserítő tud lenni.

Éppen ezért fontos, hogy a lakásunkhoz és annak feltételeihez válasszunk növényeket, sok esetben a legegyszerűbb fajták a legjobb megoldások! Így nem csak ők élhetnek hosszú és boldog életet, de mi is elégedettek lehetünk és akár évekig és gyönyörködhetünk látványukban.

