Gazként irtjuk a kertben: pedig főzeléknek is kiváló a tavasz zöld szupernövénye

A csalánlevél gyűjtésének ideje áprilisban tetőz, hiszen, ilyenkor még széleskörűen felhasználható a zsenge növény, amely egyben kiváló vitamin- és ásványianyag-forrás. A középkorban háborús időkben a kendert helyettesítették vele, fonalat és szövetet készítettek belőle, de el is fogyasztották, főleg csalánlevesként, hisz egy-egy várostrom idején sokszor nem akadt más ennivaló a várnépnek az ostromzár alatt, mint az árokparton vagy szinte bárhol megtermő, igénytelen gyomnövény: a csalán.

Mára már persze csak a mezőgazdaság tartja gyomnövénynek, egyébként is inkább a szapora és igénytelen volta miatt ragadt rá a nem túl hízelgő jelző a növényre, hiszen számos gyógyhatása ismert.

A friss csalánhajtás talán a legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúrák, böjtök hatékony és kedvelt gyógynövénye. Jó köszvényre, magas vérnyomásra, pangásos szívelégtelenségre, szénanáthára, menstruációs fájdalmakra, skorbutra, levele vér-, és vesetisztító, reuma, cukorbaj, hajhullás és aranyér esetében. A- és C- vitamint, vasat, ásványi sókat tartalmaz.

A gyógynövények belföldi és külföldi értékesítése

A gyógy-, fűszer-, aroma- és ipari növények gyűjtése és termelése éves szinten közel 8-10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők, kozmetikumok összforgalma éves szinten nagyjából 40-50 milliárd forint. 2019-es adat szerint Magyarországon 100-120 rendszeresen használt gyógynövényfaj van, az aktív hatóanyagot tartalmazó részek több ezer tonnát tesznek ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.

A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács (GYSZT) adatai szerint Magyarországon jelenleg körülbelül 30 ezer hektáron foglalkoznak gyógynövénytermesztéssel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerint, az őstermelői nyilvántartás alapján hazánkban csaknem 3000 őstermelő foglalkozik ezzel a tevékenységgel, ahhoz azonban, hogy valaki belefogjon a termesztésbe, a termékek előállításába, esetleg értékesítésébe, érdemes utána nézni, hogy hivatalosan mikre is van ehhez szükség.

Hazánkban a gyógynövények termesztő területe 25-30000 hektár (2020-ban 31 304 ha volt), az előállított drogtömeg pedig 27-30 000 tonna körüli. Körülbelül 70-80 fajt gyűjtenek be a természetes élőhelyekről.

Árokparton terem, mégis igazi csodaszer

A csalán évszázadok óta az egyik legnépszerűbb gyógynövény, vitaminokban, ásványi anyagokban és értékes fitonutriensekben gazdag, külsőleg és belsőleg egyaránt alkalmazható. Ráadásul nem szükséges kínoknak kitennünk magunkat, ha szeretnénk kihasználni a gyógyhatásait, hiszen számos formában, például teaként, tinktúraként, kapszulaként is alkalmazhatjuk.

A csalánszőr hangyasavat, acetilkolint, szerotonint és hisztamint tartalmaz, ezért fájdalmas és égető a csaláncsípés. Fontos gyógynövény, de számos hazai lepkefaj tápnövénye is. Régebben a növény friss hajtásával ütögették a reumásokat. Teáját évszázadok óta fogyasztják ízületi betegségek ellen. Erősítő, vizelethajtó, vértisztító, tejelválasztást serkentő teakeverékek alkotórésze. Gyökerének alkoholos kivonatát samponokba, tonikokba, egyéb hajápoló termékekbe teszik hajhullást csökkentő, hajerősítő hatása miatt.

Tavasszal és ősszel ajánlatos egy tisztítókúrát végezni, és ehhez a gyógynövényeket is segítségül hívhatjuk. Legfontosabb méregtelenítő szerveink a máj és a vese. Helyes működésük elengedhetetlen feltétele a teljes méregtelenítésnek

- javasolja Gyuri bácsi, a bükki füvesember.

A Gyuri bácsi-féle csalánleveles teakeverék méregtelenít, lúgosít, felfrissíti a szervezetet, tisztítja a vért és a legfontosabb szerveket. Székletlazító hatása is van.

Elkészítése

Egy csapott evőkanál (3 g) teafüvet 2,5 dl vízzel forrázzon le, 15 perc után szűrje le. Ne használjon fémszűrőt.

Fogyasztása

Érdemes évente kétszer tisztítókúrát végezni, 4-6 héten keresztül, napi egy csészével, éhgyomorra, ízesítés nélkül fogyasztva a teakeveréket. A tisztítás ideje alatt sok folyadék, elsősorban tiszta víz fogyasztása ajánlott. Kúraszerűen a veseműködés javítására is javasoljuk. Napi egy csészével 6 hétig iható, utána 4 hét szünetet kell tartani.

A spenótot is helyettesíthetjük vele

A konyhában is használatos gyógynövény leveleit főzelékként, zsenge hajtásait tavaszi levesekben és salátákban fogyasztják, sőt néha sörhöz is felhasználják fűszerként.

A zsenge csalánleveleket hasonlóképpen készíthetjük el, mint a spenótot, az ízük is erre emlékeztet (természetesen, főzés után attól sem kell tartanunk, hogy a csalán csípni fog). A csalánlevélből csinálhatunk főzeléket, levest, pesztót, tésztaételeket vagy kukoricakását is ízesíthetünk vele. Európa bizonyos régióiban népszerűek a csalánnal ízesített sajtok is.

Sokoldalúan felhasználható a jótékony, zöld növény

A csalánt régóta használják a különböző ízületi problémák, mozgásszervi betegségek, reumás panaszok enyhítésére. Szerencsére nemcsak helyileg alkalmazhatjuk, kapszula vagy tea formájában is hatásos, ugyanis gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaz, a mikrotápanyagok (pl. a kalcium vagy a magnézium, a C- és K-vitamin) pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a csontjaink és az ízületeink erősek, rugalmasak és ellenállóak maradjanak.

A csalántartalmú étrend-kiegészítőket a férfiaknak is érdemes szedni, különösen az idősebbeknek, elsősorban azért, mert igen jó hatással van a prosztatára, enyhíti a prosztatamegnagyobbodással összefüggő kellemetlen tüneteket, természetes vízhajtó hatásának köszönhetően pedig segít eltávolítani a szervezetből a gyulladást okozó mikrobákat, méreganyagokat. Természetesen, a húgyúti fertőzésekkel összefüggő tünetek enyhítésének vagy a betegség megelőzésének érdekében a hölgyek is ihatnak naponta 2-3 csésze csalánteát!

A csalán A- és C-vitaminban, vasban, kalciumban, káliumban és mangánban gazdag, emellett pedig a proteintartalma is meglepően magas.

A csalán természetes gyulladáscsökkentő, emellett pedig antihisztaminokat is tartalmaz, enyhítheti a szénanáthával összefüggő tüneteket, például az orrdugulást, köhögést, tüsszögést, szem- és orrviszketést.

Az ekcémára hajlamosaknak is előnyös lehet a csalán – szintén gyulladáscsökkentő vegyületeinek köszönhetően –, mert javíthatja a bőr állapotát, a viszketést, a kipirosodást, a kiszáradást és az azzal összefüggő fájdalmakat. A növény emellett méregtelenítő is, vagyis segíthet eltávolítani a szervezetből azokat a toxinokat, melyek fokozhatják a ekcéma tüneteit. Allergia vagy ekcéma esetén igyunk naponta 2-3 alkalommal egy-egy csésze csalánteát. Külsőleges használata: a leveléből készített kenőcs az ekcémás bőrfelületekre jótékony hatással van, a pattanásos bőrt pedig sikerrel kezelhetjük csalánfürdővel.

Gyógyteaként rendkívül sokrétű a felhasználási köre, általános erősítő, vértisztító, vizelethajtó, továbbá hólyaghurut, reuma, köszvény, bőrbetegségek, hajhullás, magas vérnyomás, gyomorhurut ellen is bizonyítottan jótékony hatással.

A szépségápolásban fontos szerepet tölt be. Fiatal leveleit arcgőzöléshez használják, a belőlük készült krém bőrtisztító. Zsíros, korpás bőrre különösen hatékony. Mosóvize alkalmas hajhullás és korpásodás megelőzésére, hajzsírosodás ellen.

Kovasav-tartalma erősíti a kötőszöveteket, a körmöket, a hajhagymákat. Levéldrogjának nagy részéből klorofillt állítanak elő. Ez a zöld színanyag adja a levelek színét, minden növényben megtalálható.

Az élelmiszeripar és a gyógyszeripar használja színező anyagként, fűszerként.

Friss leveléből főzelék készíthető, illetve a leveleket megpárolva húsok köreteként fogyasztható.

Gyökere és levelei vizelethajtó és gyulladáscsökkentő hatásúak. Leveleit gyakran alkalmazzák epe- és májbántalmakra is. Az egész növényből kisajtolt nedv kitűnő tavaszi tisztítókúrákhoz, az egész kiválasztó szervrendszert felpezsdíti.

