Ehhez komposztálni sem kell: íme 5+1 módszer a kert trágyázására ételmaradékkal

Ahogy arról korábban már írtunk is, a kertészkedés nemcsak hihetetlenül kifizetődő hobbi, de jótékony hatással bír az egészségére is. Az ültetéssel, locsolással, növénygondozással eltöltött idő csökkenti a stresszt, a szorongást. Arról nem is beszélve, hogy ha jól végezzük munkánkat és rendszeresen gondozzuk zöldségeinket, finom, friss termékek kerülnek karnyújtásnyira a konyhánktól.

Nem árulunk el nagy titok, ha megemlítjük: a kertészkedés drága mulatság is lehet - különösen, ha még csak most próbálkozunk először. Legelső lépésként palántákat vagy magokat kell beszerezni, majd cserepeket, palántázó edényeket, tápoldatokat, komposztot és szerszámokat. Előfordulhat, hogy jelentős összeg adódik össze, mire a végére érünk a bevásárló listának.

Persze számos módja van a költségek csökkentésének. A pénzmegtakarítás egyik módja, ha nem költünk drága tápokra, hanem mi magunk készítjük el őket. Vagy még egyszerűbb, ha a megmaradt ételmaradékot műtrágyaként használjuk fel a kertben. Elsőre biztosan furcsa lehet, de számos ételmaradékot akkor is hasznosíthatunk, ha nincs komposztládánk.

Hogy miket és hogyan használhatunk fel? Itt a lista!

1. Tojáshéj

Rántotta, omlett vagy valamilyen sütemény készül? Ne dobd ki a tojáshéjakat, hiszen sokféleképp felhasználhatjuk őket a kertben. Ha nagyrészt ép tojáshéjakról beszélünk, akkor használhatjuk őket biológiailag lebomló magindító "edényként" is. Finoman töltsük meg a héjakat földdel és tetszőleges maggal, majd várjuk meg, míg elindul a növekvés. Ha megjelentek az első hajtások, ültessük el az egészet egy kijelölt cserépbe, vagy szabadföldbe.

Még ha nem is használjuk fel őket a palánták kiültetésére, a felrepedt tojáshéjat közvetlenül a kertbe is szórhatjuk, hogy a talaj kalciumlöketet kapjon. Ez különösen hasznos lehet a paradicsom és a paprika esetében, mivel segíthet leküzdeni a virágvégi rothadást. Ráadásul a héjak éles szélei még a csigákat is elriaszthatja.

2. Kávézacc

Ha egyike vagyunk annak a sok embernek, akik egy csésze forró kávéval kezdik a napjukat, akkor bizony bőséges műtrágya készletünk lehet. A kávézaccot talajtakaróként lehet használni a kertben lévő növényeknél. A talaj így gazdag lesz nitrogénben, ami elősegítheti a növények fejlődését. Segíthet a talaj levegőztetésében, javítva a vízelvezetést. A szobanövények talajához is adhatunk őrleményt, de erős aromájuk van, így ezt idővel le kell cserélni. A szag mérséklése érdekében keverjük össze a zaccot vízzel, és öntsük a keveréket a növények köré, vagy dolgozzuk bele a zaccot a talajba.

3. Banánhéj

A banán ajándék a kertünknek. A héjak nitrogént, káliumot, foszfort, kalciumot és magnéziumot adhatnak a talajhoz, így hatékony műtrágyává válnak. Segíthetnek az olyan bosszantó kártevők elűzésében is, mint a levéltetvek. Számos módja van a banánhéj felhasználásának a kertben. Közvetlenül a növények köré helyezhetjük őket, de megszáríthatjuk és ledarálhatjuk őket, hogy így szórjuk a növények köré.

4. Narancshéj

A citrushéjak nemcsak csodálatos illatúak, hanem tápértéket és kártevővédelmet is biztosítanak kertünknek. A narancshéj káliumban, nitrogénben, kalciumban és magnéziumban gazdag, amelyek segíthetik a növények növekedését. A citrusfélék héja d-limonént is tartalmaz, amelyről kimutatták, hogy elriasztja a kártevőket, például a levéltetveket. A héjakat elhelyezhetjük a talajban is vagy a növények körül.

5. Dió

A dió az egyik legegészségesebb nassolnivaló, és a héjának sem kell tönkremennie, ha van kertje. A törött dió- vagy maghéj vastag, tápanyagban gazdag talajtakaróként a növények köré helyezhető. Védőgátat jelentenek a gyomok felbukkanásával szemben, és segíthetik a talaj levegőztetését.

+1 Főzővíz

Főzünk vagy párolunk néhány zöldséget? Ne engedjük le a vizet a lefolyóba, mert használhatjuk a növények öntözésére. Amikor ételt forralunk, egyes tápanyagok kimosódnak a vízbe. A tápanyagokban gazdag ételek, például a zöldségek nitrogént, káliumot, kalciumot, magnéziumot és még sok mást hagyhatnak a főzővízben. Ezzel a kettő az egyben módszerrel a növények megkapják a szükséges hidratálást és némi táplálékot is. És hasznát vesszük a víznek, amit egyébként kiöntenénk és elpazarolnánk.

