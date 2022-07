Ezek a legfontosabb kerti munkák a kánikulában: itt a 12 +1 pontos feladatlista júliusra

1. Aszályos időjárás, több locsolás

A július a legmelegebb hónapunk, ilyenkor kevesebb csapadék hullik, így fokozottan oda kell figyelni az öntözésre. A legjobb megoldás, ha a korai órákban locsolunk, hiszen így napközben van ideje párologni a földnek. A kert mintegy 2,5 cm esőt vagy vizet igényel ilyenkor minden héten. A kora reggel a legjobb időszak a locsoláshoz. Az esti öntözés azért nem a legmegfelelőbb, mert az egész éjszakára nedvesen maradt levelek hajlamosabbak a gombabetegségekre.

Ellenőrizzük a zöldségek és virágok talajának nedvességtartalmát. Ahogy emelkedik a hőmérséklet, néhány növénynek napi két locsolásra is szüksége lehet.

Talajtakarással, mulcsozással viszont kiválóan csökkenthetjük a vízveszteséget, nedvesen tartva a földet, és a talaj hőmérsékletét is akár 10 Celsius fokkal redukálhatjuk, ami által javíthatjuk a termést.

2. Gyomirtás, gereblyézés

Ha többet locsolunk, a gazok is erőre kapnak. Érdemes ezért rendszeresen gyomlálni, emellett a gereblyézés se maradhat el - ezzel is frissíthetjük a talajt. Ha nagy területünk van, amit befüvesítettünk, ügyeljünk arra, hogy rendszeresen nyírjuk a pázsitot. Ennek a locsolását is reggel végezzük, hogy ne égjen ki foltokban a gyepszőnyeg.

3. Az erős napfény a virágoknak is árt

A legtöbb cserepes virágnak hetente egyszer ilyenkor szüksége van locsolásra - vannak olyan példányok is, amelyeket akár kétszer is öntözhetünk egy héten. Amire érdemes odafigyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserepe alá helyezett tálkába. Innen felszívja a számára elegendő vizet, amit viszont már nem tud elraktározni, azt öntsük ki alóla. Ha sokáig áll vízbe egy növény, könnyebben rohadásnak indul, ráadásul a gyökereitől.

Mivel ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás, ügyeljünk arra, hogy az ablakban vagy kint a teraszon, erkélyen tartott növények ne érintkezzenek közvetlenül a déli órákban a napfénnyel. Legyenek félárnyékban.

4. Mit lehet és kell ilyenkor vetni?

Az őszi saláta, retek, sárgarépa, cékla, fehérrépa, kelkáposzta és spenót betakarításához vessük el a magokat július végén, augusztus elején.

Ültessük folyamatosan az olyan növényeket, mint bab vagy csemegekukorica, hogy folyamatosan szüretelhessünk, amíg le nem esik az első hó. Egy kis kert is nagy mennyiségű zöldséget termelhet, ha egész nyáron ültetünk bele.

A következő növényeket bátran elvethetjük, ha augusztusban szeretnénk még szüretelni: csemegekukorica, bab, retek, cékla, fehérrépa, sárgarépa, őszi saláta, kelkáposzta és spenót. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására. Na, és nincs is jobb, mint nyár végén, kora ősszel a saját termésünkből falatozni.

5. Itt az ideje a paradicsom kacsozásának is

A termésnövelés érdekében a kacsozást elsősorban a folyton növő paradicsomoknál érdemes elvégezni. Ez azért fontos, mert a segítségével nagyobb termést érhetünk el, ugyanis a paradicsombokor nem burjánzik el olyan könnyedén, alakíthatjuk a növény formáját.

A legmagasabban növő virágot soha ne metsszük le, mivel ha megtesszük, akkor a növény nem fog tovább felfelé nőni, sokkal bokrosabb lesz, a terméshozam visszaesik. Távolítsuk el a növény tövénél keletkező úgynevezett fattyúhajtásokat és a hónaljhajtásokat. Fontos, hogy még akkor szabaduljunk meg ezektől, amikor kicsik, később ugyanis sérülhet az egész növény.

6. A természetes tápanyag-utánpótlásról is gondoskodjunk

Kiskertünkben természetes trágyázási megoldás lehet, ha csalánt áztatunk vízbe, majd egy hét elteltével ezzel öntözzük a növényt. De ha nincs időnk bajlódni ezzel a praktikával, akkor már többféle, hasonló technológiával készített tápoldat is beszerezhető az áruházakban, boltokban. Ezek a növényi kivonatok is csodákat tudnak művelni.

7. Ne feledkezzünk meg a szüretelésről

A szüretelést sokan az ősszel azonosítják, pedig nyáron és nyár végén is aktuális tevékenység. A gyümölcsöt termő növényeinket érdemes folyamatosan szemmel tartani, és leszedni róluk a már megérett termést. A lehullott gyümölcsöket a fák és bokrok alól fel kell szedni, ha nem tesszük meg, a növényünk könnyebben megbetegszik. Ha nem tudjuk hová tenni a lehullott, megnyomódott gyümölcsöket, akkor érdemes egy kapával beleforgatni a földbe őket. A szüretelés mellett figyeljünk a metszésre is. Most érdemes levágni az elszáradt ágakat, leveleket - ezzel felfrissül majd a növényünk is.

8. A sövények gondozása

A díszfák, bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását szinte egész nyáron, folyamatosan végezhetjük. Ha nincs aszály és kánikula, akkor épp időben vagyunk a tűlevelű és örökzöld sövények metszésének, amelynek során a növények tetején és két oldalán fejlődött hajtásokat kurtítsuk meg, alakítsuk a kívánt formára őket.

9. A zöldmetszés is esedékes

A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, úgy július végéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozás a zöldmetszés. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint július végén célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

10. Újra támadnak a meztelencsigák

Akár 12-15 cm hosszúra is megnőhet, folyton éhes, minden növényt, válogatás nélkül megeszik, de a vastag, húsos levelű növényeket, a gumókat, a gyökereket imádja a legjobban. Nem elég, hogy lerág mindent, amit nem neki ültettünk, a megmászott növényeket még ürülékével és nyálával is szennyezi. Borzasztó gyorsan szaporodik, úgyhogy az első és legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal lépjünk (rá), bár nagyon nem mindegy, hogyan védekezünk ellene!

A legegyszerűbb és legtermészetesebb védekezés ellenük, hogy menjünk ki este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze őket. Dobáljuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott gyorsan elpusztulnak. Sokan a földterületen is sóznak, ami egyrészt környezetkárosító, másrészt a földnek is roppant káros – ezt senkinek sem ajánljuk. További meztelencsiga-ölő módszerekről itt olvashatsz!

11. A tetvek ellen is muszáj védekezni

Legnagyobb számban ilyenkor júliusban a levéltetvek különböző fajai támadják meg növényeket, amelyeknek egy év alatt akár 10-12 nemzedéke is kialakulhat. A levéltetvek szívó kártevők, elsősorban a növények fiatalabb részeit szívogatják, ezért a hajtások végein figyelhetőek meg először. Szívogatásuk nyomán a levelek torzulnak, nem tudnak növekedni a hajtások, ami így terméskiesést okoz. Emellett a levéltetvek óriási veszélyt jelentenek a növényeinkre azzal is, hogy számos vírust terjesztenek, amelyek ellen nem mind lehet hatékonyan védekezni. Ellenük is védekezhetünk természetes módon, erről korábban részletesen itt írtunk!

12. Parlagfű: utolsó figyelmeztetés!

A jogszabály szerint a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, már nemcsak július 1-jétől, hanem az egész vegetációs időszak alatt fenntartva ezt az állapotot. A parlagfű szezonja már a nyakunkon, érdemes tehát most különösen figyelni, hogy időben eltávolítsuk a gyomot, különben beindul a virágzás, és az irritáló pollenek miatt egy jelentős bírságot is bezsebelhetünk.

+1 Rovarevő madarak bevonzása a kertbe

Próbáljuk vonzani a rovarevő madarakat a kertbe, erre a legegyszerűbb, ha friss vizet teszünk ki a számukra. Ennek a hasznosságát fölösleges külön ecsetelni, a madarak jóízűen elfogyasztják a számunkra bosszantó kártevőket.

Címlapkép: Getty Images