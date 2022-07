Ezt sok gazdi félreérti: a kutya 8+1 bosszantó szokása, amivel törődni kell

1. Cipőrágás

Ha a kutya szocializálása elmarad, és nem foglalkozik vele eleget a gazdája, csak a kert díszének szánja csúnya kifejezéssel élve, akkor bizony a kutya fel fogja találni magát, és olyan dolgokat kezd el csinálni, ami nem tetszik majd nekünk. Jobb esetben nem lesz agresszív, de rombol, rág szétszedi az elérhető holmikat, nem hallgat a parancsszóra. Ami érthető is, hisz a kutya nevelése következetességet igényel, amihez időre van szükség.

Súlyosabb esetben az elhanyagolás a kutyáknál is kiválthat depressziót és komoly idegrendszeri betegségeket, például az egyre gyakoribb szeparációs szorongást

- tudtuk meg Dr. Kórik Csilla állatorvostól.

Amikor egy kutya megrágja a cipődet, az csak egy bosszantó szokásnak tűnhet – de valami előidézi ezt a viselkedést. A kölyökkutyák a fogzás miatt rághatnak, ezért megfelelő rágójátékokat kell venni nekik, tanácsolja Dr. Katy Nelson vezető állatorvos.

A rágás az unalom vagy a szorongás jele egyaránt lehet. Előbbi esetben több játékidőre, fokozott gondoskodásra van szüksége a kutyának. Utóbbi esetben azonban komolyabb gondról van szó, amit egyedül többnyire nem tudunk orvosolni, és mindenképp szükséges állatorvoshoz fordulni a problémával. Ugyanis a háttérben szeparációs szorongás is állhat, ami komoly lelki betegség a kutyáknál.

2. Ugatás

A kutyák többféle okból ugatnak. Figyelmeztethetnek az észlelt veszélyre, üdvözölhetnek egy személyt vagy egy másik kutyát, üldözhetnek egy mókust, szoronghatnak, vagy egyszerűen könyöröghetnek a figyelmedért. Ha kedvenced ugatása más állatokra vagy otthonon kívüli emberekre irányul, ez valószínűleg a területi ösztönnek köszönhető. De ha az ugatás rád vagy egy másik családtagra irányul, nagy eséllyel mondani akar neked valamit.

Ha figyelmet szentelünk a kutyánknak azért, mert ugat, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ugatásra bátorítjuk őket az állatorvos szerint.

Ha kedvenced unatkozik, és további játékidőre van szüksége, és ezt megadod neki, jelentősen csökkenthető a figyelemfelkeltő ugatás mennyidége.

3. Nyüszítés

A nyüszítés a kutyák hangos kommunikációjának egyik gyakori módja. Ha fel akarják valamire hívni a figyelmet, ha izgatottak vagy szoronganak egy helyzetben, akkor gyakran nyüszítenek. Vannak hangosabb fajták, például a terrierek, ők hajlamosabbak a nyüszítésre, de minden kutya használhatja ezt a jelzést.

Ilyenkor nem kell feltétlenül engedni a kutya figyelemigényének. A szakértők szerint a nyüszítésre való azonnali reagálás megerősíti a kutyát abban, hogy jó úton jár, így kell elnyernie a kívánt figyelmet.

Ehelyett várjuk meg, amíg abbahagyja a nyüszítést, és ilyenkor dicsérjük meg a csendességért, adhatunk neki jutalomfalatot is akár, és ezek után játsszunk vele lehetőség szerint. Nehéz következetesebbnek lenni, mint amennyire a kutya kitartó tud lenni, de idővel megtanulhatja, hogy a csendben ülő figyelem több jutalommal jár, mint a nyüszítés.

4. Vonyítás

A vonyítás szintén egyike a kutyák hangos kommunikációjának. Így közlik egymással is a távolból, hogy itt vannak, így hívják fel magukra a többi kutya figyelmét, és kilométerekről is "beszélgetnek". A legtöbb kutya akkor is vonyít, ha hirtelen és szokatlan, éles hangot hall, például harangszót, szirénát, hangszert. Ritkán a gazdi figyelmét is megpróbálják így elérni, de arra többnyire az ugatás-nyüszítés kombót alkalmazzák, váltakozó hosszal és intenzitással.

5. Harapdálás

A harapdálás nagyon bosszantó viselkedés kutyáknál. Az agresszív kutyák morognak, ugatnak vagy vicsorognak, valamint megmutatják a fogukat, és nagyon feszült a testtartásuk. A játékharapás egészen más dolog, és egyértelmű jele annak, hogy a kutya figyelemre, szeretetre vágyik, méghozzá azonnal. Ha kedvencünk finoman csipked, esetleg le is fekszik közben, akkor ezt azért teszi, mert jól érzi magát velünk, így nyilvánítja ki a szeretetét.

6. Orral bökdösés

Amikor a kutyák az orrukkal vagy a fejükkel bökdösnek téged, egyszerűen csak figyelmet kérnek. Játékra, simogatásra, vakargatásra van szükségük, esetleg ételt kunyerálnak így. De ez a viselkedés mindenképp az extra figyelem felkeltésére szolgál náluk.

7. Farokkergetés

Még a filmekben is klasszikus jelenetnek számít, amikor egy kutya kergeti a farkát, és a család olvadozva nézi, mennyire aranyos és vicces. Bár első ránézésre valóban az, és nem mindig jelez gondot, a túl gyakori farokkergetés komoly problémára utal. A kölyökkutyák viszonylag sokszor csinálják, de idővel kinövik ezt a viselkedést.

A rendszeres farokkergetés sokszor kényszeres cselekvés, ami lehet genetikai, veleszületett vagy trauma miatt kialakult. Utalhat pszichés zavarra, de bőrbetegségekre (különösen, ha az állat rágcsálja is). Az emberi OCD kutyás változata járhat farokkergetéssel, főleg akkor lehet ez a probléma, ha a kutya perceken keresztül csinálja. De fakadhat szeparációs szorongásból is.

Az úgynevezett OCD (obsessive-compulsive disorder) betegségnek a farokkergetésen kívül még egyéb tünetei is lehetnek, mint a poroszkálás, forgolódás, levegőbe kapkodás vagy rágcsálás. A legtöbb kutya csinálja ezeket néha-néha, de az OCD betegségben szenvedő kutyáknál ezek kényszeres és szinte folyamatos jelenségek, kezelést igényelnek.

Viszonylag ritka, hogy tényleg ez áll a háttérben, de az epilepszia jele is lehet, valamint akár egy kezdődő bénulásra is utalhat az állandó farokkergetés. De az is előfordulhat, hogy megsérült az állat farka, és rágcsálással, kergetéssel akarja enyhíteni a fájdalmát.

8. Rohangálás és morgás

Előfordul, hogy kutyánk megmagyarázhatatlan okokból őrült módjára rohangászik fel-alá, miközben morog? Többnyire nincs ok aggodalomra, a kutya valami miatt nagyon izgatott. Általában akkor viselkednek így, ha valami váratlan, de örömteli dolog történt, hazaért a gazdi, vagy egy régen látott játszópajtást fedeznek fel a közelben. De a felgyülemlett feszültség levezetésére is bevált módszer náluk.

A szakértők úgy tartják, hogy a túlpörgés a felgyülemlett energia levezetésére szolgál. Egyes kutyák így vezetik le túlcsorduló izgalmukat. Ezt FRAP-nak, azaz frenetikus random aktivitási periódusnak is nevezik. Ebben az állapotban az ebek sokszor rosszalkodnak, például csipkelődnek, rohangálnak, felugrálnak a kanapéra. Ezáltal vezetik le a stresszt, a túltengő energiát vagy a kicsattanó örömmámor izgalmát. Akkor kell odafigyelni erre a jelzésre, ha a kutyát nem tudjuk rendszeresen lemozgatni, mert akkor baj lehet a felgyülemlő feszültségből. Sétáltassuk többet, adjunk neki feladatokat, hogy fizikailag és mentálisan is elfáradjon a nap folyamán.

+1 Miért baj, ha a fenekén húzza magát a földön?

Sokan nevetnek rajta, amikor az ebek a földön húzzák a feneküket. De ez nem olyan mókás akkor, ha tudod, milyen sok problémát jelezhet.

Ez a furának tűnő viselkedés komoly bajt jelezhet: bűzmirigy-gyulladásra vagy elzáródásra is utalhat, de akár férgek jelenlétét is jelezheti, és az is lehet, hogy az emésztése körül van valamilyen probléma, a széklete nem tudott távozni rendesen, vagy fájdalmas számára, ahogyan távozott. A kutya ezzel a földet dörzsölő csúszkálással a kellemetlen érzésein próbál így enyhíteni. Azt javaslom, ilyenkor keressük fel az állatorvost, hogy kiderítse a szakember, mi a baj forrása

- tanácsolja Dr- Kórik Csilla.

Ha allergiáról van szó, az állat így próbálja megszüntetni a kínzó viszketést, de a szennyezett farok- és béltájék is hasonló viselkedést válthat ki belőle. Ilyenkor az eb igyekszik eltávolítani magáról a bélsarat, de nyilvánvalóan erről a gazdának kell gondoskodnia, hiszen ellenkező esetben komoly egészségügyi következményei is lehetnek annak, ha a területről nincs eltávolítva a szőr, ezáltal pedig beleragad az ürülék.

Címlapkép: Getty Images