A strandokról jó lesz hazaindulni: az ország egy részén a kerttulajdonosok viszont örülhetnek

Ahogy az előjelzések jósolták, az ország északnyugati régiójába megérkezett a hidegfront: széllel, esővel, kis lehűléssel. Sopronból esőről és 24 celsius fokos hőmérsékletről számoltak be. Győr-Sopron megyében és Komárom megye egy részén is esik, Vas megye északi részén feltámadt a szél, és villámlik.

A Dunántúlon és az Északi-középhegységben ma este hasonló időjárásra – záporokra, zivatarokra, viharra és hűvösebb levegőre – lehet számítani. Ha hihetünk az előjelzéseknek, az éjszaka csendes lesz, de vasárnap reggel még kapunk az esőből egy újabb adagot.

Sajnos, bár országosan szükség lenne csapadékra, lesznek az országnak olyan részei, amelyeket most is elkerül az eső, másutt viszont akár 15.25 milliméternyi is leesik. A legkiadósabb csapadékra a Dél-Dunántúlon lehet számítani.

Bár hidegfront érkezik, de ez csak rövid időre és kis mértékben könnyíti meg az életünket: vasárnap délutánra felszakadozik a felhőzet, és harminc fok feletti hőmérséklet várható.

