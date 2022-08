Butális mennyiségű eső jöhet: a folytatásnak azonban már senki sem fog örülni

Vasárnap sok felhő lesz az égen, és sokfelé kell számítani ismétlődő esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadásra, jégesőre is. Több helyen kiadós mennyiségű eső eshet, néhol villámárvizek is kialakulhatnak. Elsősorban a Dunántúlon lesz élénk, erős az északi-északnyugati szél, de egy-egy helyen, valamint zivatarok környezetében viharos lökésekre is számítani kell. Hajnalban 15-21, napközben 19-30 fokra van kilátás, keleten, északkeleten lesz a legmelegebb, a Dunántúlon mérhetjük majd az alacsonyabb értékeket - írta az Időkép előrejelzésében.

Hétfőn is még többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar, helyenként ismét előfordulhat felhőszakadás, jégeső is. Többfelé lesz élénk, helyenként erős a szél. A legmagasabb hőmérséklet 19 és 32 fok között alakul, a csapadékosabb tájakon mérhetjük az alacsonyabb maximumokat, északkeleten lehet a legmelegebb.

Kedden is sokfelé kell számítani esőre, záporokra, zivatarokra, helyenként ismét előfordulhat felhőszakadás is. Főként a Dunántúlon lehet élénk, erős az északi-északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 21 és 32 fok között alakul, nyugaton lesz hűvösebb, keleten melegebb az idő.

Szerdán a napos-gomolyfelhős időben még többfelé kialakulhat időnként zápor, zivatar, csütörtökön már csak elszórtan várható csapadék. Szerdán nyugaton még élénk, erős lehet az északias szél. Szerdán 26 és 32, csütörtökön 27 és 33 fok között alakulhatnak a maximumok.

