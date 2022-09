Nincs mese, erre mindenkinek szüksége lesz: ősszel is támadnak a vérszívók

Édesanyám ellenezte a zsebpénzt. Nem örültem ennek a körülménynek, de találékonnyá tett. 1989-ben költöztünk Nyugat-Németországba, ott nyitott éttermet a családom. Az étteremben földimogyorót, rágógumit is árultunk. Feltűnt nekem, hogy ezeket az iskola büféjében is lehetett kapni. Mivel az étteremből ezeket ingyen el tudtam hozni, megtehettem, hogy olcsóban adom, mint az iskolai büfé. Így kerestem meg az első pénzemet, nagyjából 50 márkát. Jó üzleti modell volt, ám két oldalról is támadás érte: a szüleim észrevették, hogy érthetetlenül gyorsan fogy a rágó, az iskolabüfésnek pedig feltűnt, hogy nála már senki sem vesz belőle. Az első vállalkozásom így 12 éves koromban meghiúsult, de nem adtam fel: a következő alkalommal alig használt cipők és termékek, például gördeszkák kereskedelmével kezdtem foglalkozni a környékünkön. 13 éves koromban már 400 márkám volt. Hála tehát a zsebpénztelenségnek, vállalkozó lett belőlem

- érzékelteti Kiss Dániel, a ProtectOne tulajdonosa, ügyvezetője, hogy minden kezdet nehéz, de akinek kereskedői vénája van, az előbb-utóbb megtalálja a sikerhez vezető utat.

Jobban olvasni a német gyerekeknél

Ehhez szerinte elsősorban hitre van szükség. „Az, hogy kis magyar cégként ekkora nemzetközi sikert értünk el, részben abból a mentalitásomból fakad, hogy egyszer, általános iskolásként elhatároztam, hogy jobban fogok olvasni a német gyerekeknél a saját anyanyelvükön. Másoknak pár mondat sikerült hibátlanul, engem több mint két és fél oldal után a tanárnő állított le. Hihetetlen volt számomra, hogy megelőztem a helyi gyerekeket. Ebből tanultam meg azt, hogy magyarként is fel tudom venni a versenyt bárkivel” – vallja.

Cégének vezető márkája, a Tickless pedig aztán valóban bárkivel felveszi a versenyt. Ultrahangos technológiával működő kullancsriasztóik innovatív, vegyszermentes védelmet biztosítanak embernek és állatnak, és környezetünkre sem ártalmasak. Használatukkal csökken a földbe és talajvízbe jutó mérgező anyagok mennyisége, ami a legtöbb, védekezésre használt szer esetében még mindig igen jelentős. Ennek köszönhetően vált a Tickless Európa első számú vegyszermentes kullancs- és bolhariasztó megoldásává. Immár 1 millió darabot adtak el belőle 5 kontinens 52 országában. A számos innovációs és környezetvédelmi díjjal kitüntetett eszközt olyan ismert partnerek forgalmazzák, mint a Fressnapf, a PetSmart és a Musti Group, a ProtectOne pedig még Észak-Amerikában is rendelkezik helyi leányvállalattal.

Márianosztrán is kutyaházat gyártottak

Kiss Dániel számos különféle vállalkozás után a 2007-2008-as világválság idején ismerkedett meg a kisállat-szegmensben rejlő lehetőségekkel. „Nem találkoztam boldog vállalkozóval a világválság alatt, kivéve egy barátomat. Ő kisállatáruházakat nyitott és elég sikeres volt. Tőle jött az információ: nagyon nehezen jutnak hozzá a kutyaházakhoz, ugyanis Kínából jön a termék, de igen nehézkesen. Innen jött a gondolat, hogy beszálljunk ebbe az üzletbe: lapra szerelhető kutyaházakat kezdtünk el gyártani és értékesíteni. Lehet, hogy a világ első cége voltunk, amelyik kínai árut koppintott” – ismeri el Kiss Dániel, aki ugyan 20 százalékkal drágább volt a piacon, mint kínai versenytársa, de az árkülönbözetet vidáman kifizették a partnerek, mert megbízhatóan szállítottak, 2-3 héten belül.

Rövid idő alatt akkora lett a kereslet, hogy jelentősen bővíteniük kellett a gyártást, egy ponton még a márianosztrai börtön rabjai is a kutyaházaikat szerelték. Ekkora keresletet azonban nem tudtak a minőség romlása nélkül kezelni, ezért rövidesen leépítették a vállalkozást. A kutyaházas időszakban kötött ismeretségek azonban sorsfordítónak bizonyultak a vállalkozó számára.

Olasz professzor segítségével született meg a Tickless

Ebben az időszakban ismerkedtem meg egy olasz professzorral, aki nagyon sokat beszélt nekem az ultrahangos kullancsriasztókról, amiket fejlesztett a milánói állatorvosi egyetemmel. A feleségem beszélt rá, hogy rendeljek belőlük

- mutatja be a kezdeti lépéseket Kiss Dániel. A kapott mintákkal elégedettek voltak a partnerek, ám az indulás nem volt zökkenőmentes.

Otthagytam egy nagy német cég menedzseri állását, hogy felépítsem a saját vállalkozásomat. Ötmillió forinttal indultam, ezt a pénzt azonban három hónap alatt elégettem. Ezután mindenkitől kértünk kölcsön, akitől csak tudtunk – gyerekkori barátoktól, szülőktől, nagyszülőktől. Az első években minden december ezzel telt. Évekig nem nyaraltunk a feleségemmel, albérletbe költöztünk, még egy étterembe se ültünk be

- mesél a hullámvölgyekről az ügyvezető. Az első évben csupán 200 terméket adtak el.

Csehországtól Floridáig

Egy nemzetközi kiállítás hozta meg az áttörést, aminek a költségét szintén az utolsó pillanatban szedte össze. Ezt követően érkeztek meg az első megrendelések Hollandiából, Belgiumból, Németországból; Csehországban pedig rövidesen megalapíthatták az első külföldi képviseletüket is. 2019-ben Floridában is leányvállalatot alapítottak, ami hatalmas kihívás volt a cég életében: egy kollégájuk Magyarországról az Amerikai Egyesült Államokba költözött, hogy a lehető legjobban megismerje a piacot. Az, hogy az Amazonon értékesíthessenek, több tízezer dollárba és rengeteg tanulásba került. Ma csak az Amazon-jelenléten 3 kollégájuk dolgozik folyamatosan.

A cég fejlődésének legjelentősebb mérföldköve pedig 2017-re datálható: ekkor vette a saját kezébe a cég a gyártást is. Erre egyéves árbevételét költötte el. „Szerintem a külső szemlélők azt mondanák, hogy a könnyelműség vezérelt. Volt egy megérzésem, hogy ez a jó döntés. Előre szoktam hinni olyan dolgokban, amikben más még nem tud, valahogyan ráérzek ezekre a dolgokra. Olyan lépcsőfok volt, amit mindenképpen meg kellett ugrani ahhoz, hogy előre haladhassunk. Ez adott lehetőséget ahhoz, hogy növekedjünk, értéket teremtsünk” – fogalmaz. A lépésnek köszönhetően a Tickless 100 százalékban Magyarországon készül, az összes technológiai fejlesztés magyar szakemberekhez fűződik.

Trendivé vált a környezetvédelem

Kulcstényező volt a fejlődésben, hogy egyre fontosabb témává válik világszerte a környezetvédelem, az ökotudatosság, a fenntarthatóság. „Kullancsriasztó helyett valójában lifestyle brand lettünk. Trendi és jó dolog vegyszermentesen védekezni a kullancsok ellen. Mivel az ultrahangnak nincs semmilyen negatív hatása a környezetre és a kutyákra, emberekre sem, mi a jó oldalon állunk, nekünk könnyű szurkolni” – vallja Kiss Dániel. Ezt a folyamatot tükrözte a cég névváltása is: Infinity Trade-ből ProtectOne lett.

Éreztük, hogy a kereskedelmi profilt túlnőtte valami, ami sokkal fontosabb: az emberi jólétért, a biztonságért és az egészségért végzett munka. A ProtectOne névvel egyben felelősséget is vettünk magunkra. Annak felelősségét, hogy megvédjük az embereket, négylábú kedvenceinket és megvédjük azt is, amiből csak egy van: a Földet. A környezettudatosság vált a működésünk alapjává. Feleségére és 3 gyermeke jövőjére is gondolt, amikor ezt a lépést megtette. Kiss Dániel úgy látja: feleségének nemcsak ebben, hanem az összes fontos döntésben kulcsszerepe volt. „Mellettem állt a nehezebb időkben is, hitt bennem és a cégben akkor is, amikor én már nem

- vallja.

A zöld filozófiának megfelelően a cég a saját működését is folyamatosan egyre környezetbarátabbá teszi: lecserélte beszállítóit, nyomdáját, átalakította a gyártást annak érdekében, hogy 2024-re a termékei minimum 60 százalékát fenntartható alapanyagokból állíthassa elő, majd elérhesse a teljes karbonsemlegességet is. E folyamat fontos állomása a TICKLESS ECO kullancsriasztó, amely gyártása során a műanyag helyett biológiailag lebomló alapanyagot használnak. A cég törekvéseit világszerte számos környezetvédelmi díjjal ismerték el (lásd alább).

A Rubik-kocka nyomában

A növekedési potenciál pedig továbbra is hatalmas: csak Magyarországon 1,5 millió, hobbiból tartott kisállat van. Világszerte szinte mindenhol komoly probléma a kullancs, így Amerikától Ázsiáig mindenhol növelhetik eladásaikat. Három éven belül oda szeretnének eljutni, hogy évente adjanak el 1 millió kullancsriasztót.

Az a célom, hogy mi legyünk a Rubik-kocka óta a legsikeresebb magyar termék a világon. A siker legfontosabb feltétele a hit, magadban és a termékedben. Ne várd a környezetedtől, hogy megértse, mit miért csinálsz vagy hogy azonnal minden ötletedet fantasztikusnak találja. Kell a bátorság és kellenek a pofonok is, mert ezek mindig megerősítenek, okosabbá tesznek

- foglalja össze a siker receptjét Kiss Dániel.

Díjak

A ProtectOne az elmúlt években számos hazai és nemzetközi elismerést söpört be, főként a környezetvédelemmel összefüggő tevékenységéért, illetve innovatív termékéért. A futóknak készült Tickless Run például elnyerte a Best Design Hungary díját, a gyermekek és babák számára készült kullancsriasztó pedig a Global 100 nemzetközi kiadvány szerint a leginnovatívabbnak számít a kategóriájában. A Corporate LiveWire és az AI Business Excellence Awards egyaránt a leginnovatívabb terméknek választotta a Tickless-t, amely nemrégiben megkapta a GREENGAGE 2022 – A zöld elkötelezettség díjat is. Ez az elismerés azoknak a vállalatoknak jár, amelyek 2019 és 2021 között jelentősen hozzájárultak a gazdaság zöldítéséhez, és Magyarországon fenntarthatóan, ökotudatosan és környezetkímélően gyártanak innovatív termékeket.

Címlapkép: Getty Images