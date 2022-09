Érik a kullancskrízis: idén ősszel eldurvult a helyzet, nagyon drága lehet a kezelés

Az egész országban elterjedtek a vérszívó paraziták, és bár a nagy meleget nem szeretik, a kellemes ősz és az enyhe telek nekik kedveznek. Így mostanára elmondhatjuk, hogy egész évben kullancsszezon van, vagy hogy egyáltalán nincs már kullancsszezon, ha úgy jobban tetszik.

A kullancsok előfordulását tekintve hazánkban Zala, Somogy, Vas, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megye a kiemelten veszélyes zónák, de az ország más régióiban is fontos az elővigyázatosság, hiszen mára már kertjeinkbe, városi parkjainkba is beköltöztek a kullancsok Az elmúlt évek enyhe téli időjárása kimondottan kedvezett a kullancsok áttelelésének, így akár egész évben nagyobb valószínűséggel találkozhatunk ezekkel a kellemetlen kis vérszívókkal, de a szezonjuk ilyenkor jön el igazán, ugyanis a jó idő hatására elszaporodnak.

A közönséges kullancs csípése általában nem veszélyes, de ha az élősködő fertőzött volt, már komolyabb gondot jelent, többféle betegséget, például Lyme-kórt, vagy FSME-vírus okozta agyvelőgyulladást (kullancsencephalitist) okozhat az embereknek, a kutyákban pedig a kullancsok által okozott egyik leggyakoribb és legveszélyesebb betegség a babesiosis, egyszerűbb nevén a babézia.

Átrendeződött a kullancsszezon, lassan a tél, a tavasz és az ősz lesz a főszezon és nyáron találkozhatunk a legkevesebb élősködővel. Nem túlzás azt állítani, hogy tizenkét hónapos lett a védekezés időszaka. A globális felmelegedéssel egyidőben ráadásul a kullancs által terjesztett betegségek is veszélyesebbé váltak. Itt van például a babézia, amit egy vérben élősködő egysejtű parazita okoz a kutyáknál. A tudomány jelenleg több mint száz fajtáját ismeri, de hazánkban eddig csak néhányat ismertünk. Most azonban újabb újabb babézia fajták jelentek meg; olyanok, amelyek eddig csak Dél-Európában fordultak elő. Sajnos úgy tűnik, hogy az eddig ismert gyógykészítmények ezekre nem hatnak, mert a vérszívók rezisztensebbek, ellenállóbbak lettek

- hangsúlyozta korábban Dr. Szinesi András, ajkai állatorvos, a Magyar Állatorvosi Kamara szervezeti elnöke a HelloVidéknek.

Új, veszélyes kullancsfaj jelent meg hazánkban

A klímaváltozás hatására hazánkban is megjelent a Hyalomma kullancsfaj, amely képes hordozni és terjeszteni számos veszélyes kórokozót, többek között a Krími-Kongói vérzéses lázat okozó vírust is – adta hírül a ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ELKH ÖK) által elindított Kullancsfigyelő projekt. A Hyalomma kullancsok veszélyesek az emberre, a kutyára, a lóra és a szarvasmarhára is! Mutatjuk, hogy ismerheted fel.

A tőlünk délebbre, melegebb éghajlanton őshonos Hyalomma kulancsok élőhelye az enyhébb telekkel észak felé tolódik, az új területeken is képesek túlélni, szaporodni, ráadásul elterjedésüket segíti, hogy a gazdákon (például költöző madarakon) nagy távolságokra is képesek eljutni, írja a kullancsfigyelo.hu.

A Hyalomma kullancsok elszaporodását az is segíti, hogy sok más kullanccsal ellentétben átalakulásaik három fázisa során nem három, csupán két gazdára van szükségük. A lárva és a nimfa állapot után, kifejlett felnőttként váltanak és keresnek új gazdát, de ilyenkor az ember, kis és nagytestű háziállatok is célpontjaik. Legveszélyesebb fajai a Hyalomma rufipes és a Hyalomma marginatum.

A kullancsoknak több faja van, támadás-áldozatkeresési stratégia tekintetében két csoportra oszthatóak:

A szemmel rendelkező, látó kullancsfajok a gyepi növényzetben a fűszál árnyékos fonákának hegyéről lesik szó szerint az arra bóklászó áldozatukat, akire alulról másznak fel.

A szemmel nem rendelkező, vak kullancsok azonban, amelyek biológiai radarja az elülső pár csápjukon található, a bokrok árnyékot adó levélfonákáról „radarozzák be” az arra bóklászó kirándulót, és egy-másfél méter magasságból vetik – felülről – rá magukat.

A két kullancsfaj egyedei fertőzött házi vagy vadállatok vérét szívva veszik magukhoz a kórokozót. Ilyenkor a fertőzött kullancsok petéiből kikelő utódaik továbbadják a fertőzést a gazdaállatoknak, amelyeken élősködnek. Illetve a fertőzött kullancs peterakás nélkül maga is továbbadhatja a babézia kórokozóját.

A kórokozó a barna vagy kutyakullancs nyálmirigyében tartózkodik, de nem azonnal kerül át a kutya testébe. A vérszívás kezdetétől számított 1-3 nap után jut csak be a kutya szervezetébe.

Dr. Nagy Anna állatorvos elmondta a HelloVidék kérdésére, hogy valóban nem érdemes manapság kullancsszezonról beszélni így szeptember végén sem, hisz tavaly december 31-én is kezelt még kutyát kullancs okozta betegség miatt. Ráadásul ilyenkor, ősszel és télen atipikus tüneteket produkálnak a kutyák, vagyis elsőre nehéz kiszúrni, hogy baj van, azt meg pláne, hogy mi a probléma gyökere.

A gyilkos kór így jelentkezik

A babézia lappangási ideje általában 2 naptól 1 hétig terjed, de az is előfordul, hogy csak a fertőzést követő 2-3 hét után jelentkeznek a betegség jelei. A babéziás kutya láza magas, 41-42 fok. Sokszor számolnak be a gazdik arról, hogy megváltozik a babéziás kutya viselkedése, például az amúgy jó étvágyú kutya étvágytalan lesz, vagy egyszerűen nem olyan, mint amilyen szokott lenni.

1-2 napos bágyadtság után megjelenik a leginkább szembetűnő, sötét színű vizelet, mert a parazita által szétrobbantott vörösvértestekből kiszabaduló vérfesték (hemoglobin) a vesén keresztül kiválasztódva a vizeletet “véresre”, csokoládébarnára színezheti. A légzésszám és a pulzus nyugalmi állapotban is magas, a nyálkahártyák halvánnyá, “vértelenné” válnak, a nyirokcsomók megduzzadnak.

A babézia tünetei kutyáknál:

bágyadtság, levertség, kimerültség,

étvágytalanság, fogyás,

láz,

szapora légzés és pulzus,

duzzadt nyirokcsomók,

sötét, barnás vizelet,

a nyálkahártyák színe elhalványul,

súlyosabb esetben hányás, hasmenés,

gyulladások a nyálkahártyákon,

bőr alatti bevérzések,

vérszegénység,

sárgaság,

valamint idegrendszeri problémák és ennek következtében mozgászavarok, remegés is előfordulhat.

A megbetegedést egy vérélősködő okozza, ami tönkreteszi a vérlemezkéket, a nyálkahártya pedig besárgul. A tünetei közé a nagyon magas láz, a bágyadtság, az étvágytalanság tartozik, és sok vizet iszik a kutya. Nem szabad elbagatellizálni a betegséget, de még jobb megelőzni a bajt. Nagyon jól lehet védekezni a kullancsok ellen tablettával, rácsepegtetős készítményekkel, de van bolha- és kullancsriasztó nyakörv is, a gazditól és a kutyától függ, melyiket választják

- sorolta Dr. Nagy Anna állatorvos a lehetőségeket.

Babézia ellen, ami a kutyákat veszélyezteti leginkább, nincs védőoltás, de Lyme-kór ellen létezik kutyák számára is, érdemes beoltatni őket időnként, különösen tavasszal, de a babézia elleni megelőző gyógyszert vagy cseppes kezelést havonta, háromhavonta ajánlott megismételni, készítménye válogatja.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy sem olajat, sem tejfölt nem szabad az érintett felületre kenni - sajnos még mindig előfordul ilyesmi -, és ne essünk neki szemöldökcsipesszel a kullancsnak. Ami méretesre is megnő, akár egycentisre is megszívhatja magát, így könnyűnek tűnhet az eltávolítása. Viszont ha nyomorgatjuk a testét, a kullancs agóniájában visszaöklendezi a babéziás vért. Kizárólag a bőrhöz közeli szájszervnél szabad megfogni, amire a boltban vásárolt kullancskiszedő tökéletesen alkalmas. Vagy ha valaki nagyon bizonytalan magában, inkább hozza el a rendelőbe a kutyáját

- részletezte Dr. Nagy Anna.

Kezelhető betegség a babézia, szerencsére már van gyógyszer rá, de minél hamarabb be kell adni a kutyának, ha megtörtént a baj. Volt már példa a doktornő praxisában arra, hogy napokig infúziózni kellett a kutyát, mert nem vitték időben állatorvoshoz. Ha pedig kiderül, hogy a kutya immunrendszere valami miatt sérült, akkor különösen drága és elhúzódó lehet a kezelés, az immunterápia és a kiegészítő gyógyszerek, vitaminok miatt. Ezért is hangsúlyozza, hogy inkább a megelőzésre fókuszáljanak az állatatartók, mert az mindig jóval olcsóbb, mint a kezelés maga, ami 2022-ben jó, ha százezer forintból kijön, de inkább többre számítsanak a gazdik.

Forduljunk állatorvoshoz Nagyon fontos, hogy minden parazitaellenes gyógyszert megfelelő módon kell alkalmazni. Tudni kell, hogyan használjuk, milyen gyakran, milyen időintervallumokban és milyen formában (tabletta, spot-on vagy nyakörv). A kutyák részére engedélyezett parazita elleni készítmények mérgezők lehetnek a macskák számára, és veszélyt jelenthetnek az azokkal érintkező kisgyermekekre. Az állatorvosok csak ezek figyelembevételével tesznek javaslatokat. Fontos tehát, hogy ne felejtsük el tájékoztatni állatorvosunkat kedvencünk életkörülményeinek minden részletéről, például, ha más állatokkal él együtt, vagy ha kisgyerekekkel játszik. A paraziták elleni hatékony és biztonságos védekezés szakmai tudást, tanácsadást igényel.

A betegség lehetséges szövődményei

Elhúzódó esetben a babézia a vesékben és májban olyan fokú károsodást okoz, amely már visszafordíthatatlan, és meghal az állat. Ezért az első tünetek jelentkezésekor haladéktalanul forduljunk állatorvoshoz!

A pontos diagnózishoz vért veszünk a kutyustól, mert a vérsejtekben kimutatható a babézia. Létezik egy olyan injekciós készítmény, az Imizol injekció, ami, ha időben beadjuk az állatnak, megmenti az életét. Ez sajnos csak akkor érhető el, ha a kezelést még a betegség kezdeti stádiumában elcsíptük, és még nem károsította a fertőzés a veséket és a májat. Hogy erről meggyőződjünk, laborvizsgálatot is csinálunk a kutyánál. A legfontosabb a megelőzés, de persze megeshet a baj bárkivel. Ha a gazdi felelős állattartó, aki odafigyel a kutyusra, akkor az esetek nagy részében sikerül megelőzni a nagyobb bajt, ha egyébként egészséges és jó kondíciójú a kutya

- mondta el kérdésünkre Dr. Kórik Csilla állatorvos.

A babézia teljes kikezelése beletelik néhány hétbe, és az Imizol injekció, valamint az egyéb gyógyszerek, vitaminok, laborvizsgálatok a kutya súlyától és állapotától függően 60000-250000 forint körüli összegre rúgnak.

Drága a kis kedvencek gyógykezelése

Mindenkinek legyen legalább 150 ezer forint tartaléka talonban, mert bármikor beüthet a baj, a kezelési költségek pedig nagyon könnyen elérhetik a több százezer forintot is. Kutyát, cicát tartani ma már luxus kategória, nem úgy van, mint régen faluhelyen, hogy kikötötték az ebet a hordóhoz lánccal, a macska meg bóklászott kedvére, és csak enni kaptak, aztán éltek, amíg élte. A felelős gazdik már igyekeznek jól tartani az állataikat, ez pedig nem kevés pénz havonta, a 30 ezer forint tényleg az alsó határ kisállatonként. nemcsak etetni, oltatni, megelőző gyógyszerekkel kezelni kell őket, de például a macskát évente le kell teszteltetni leukózisra, macska AIDS-re, a kutyákat szívférgességre. Aztán ugye ott az ultrahang, ha a vérteszt nem mutatna teljes diagnózist. Ezek a tesztek alsó hangon 10 ezer forintba kerülnek, állatkórházaktól, rendelőktől függően. Manapság a kullancsok is szinte egész évben veszélyt jelentenek, de most, a 15-20 fok körüli nappali hőmérsékleten szaporodnak csak igazán. Az enyhe őszi időjárás nagyon kedvez nekik, bolha pedig egész évben van

- sorolta Tar Attila, a Buksi Állatotthon elnöke.

Jelentősen nőttek a kisállatok kezelési költségei tavalyhoz képest, úgy, ahogy a kenyér, az alapvető élelmiszerek ára is. A gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzési ára is megemelkedett, ezzel pedig a kezelés költsége is. Minden rendelőben más-más árak vannak, de az biztos, hogy a korábbi áraikhoz képest legalább 20-30 százalékkal mindenütt nőttek, az ország teljes területén a kisállatok kezelési költségei.

- mondta el Dr. Kórik Csilla, a debreceni Vezér Állatcentrum állatorvosa.

