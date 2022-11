Fillérekből elkészül otthon: íme az ízletes egészségbomba az ősz kedvelt zöldségéből

Dubóczky Krisztina 2022.11.02. 17:07 Megosztom

A magyarok mindössze 37 %-a fogyaszt naponta zöldséget, étkezéseink nagy részét a fehérlisztből készült pékáruk, húsok és húskészítmények, valamint tejtermékek teszik ki. Pedig ilyenkor, ősszel különösen fontos lenne az egészséges táplálkozás, a megfelelő vitaminpótlás az immunrendszerünk védelméért. A fermentált zöldségek erre a célra kiválóan alkalmasak, és még azok is szívesen megeszik, akik kicsit hadilábon állnak a nyers zöldségek fogyasztásával. Ezúttal azt mutatjuk be videó segítségével, hogyan készíthetünk otthon pár perc alatt finom és szuperegészséges fermentált sárgarépát, ami akár magában, de főételek mellé fogyasztva is kiváló.

A magyarok mindössze 37 %-a fogyaszt naponta zöldséget, étkezéseink nagy részét a fehérlisztből készült pékáruk, húsok és húskészítmények, valamint tejtermékek teszik ki. Ennek egyik oka, hogy a válaszadók 60%-a a tízórait, szintén 60%-a pedig az uzsonnát hagyja ki a napi étkezésekből, amelyek pedig pont arra adnának lehetőséget, hogy zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ehelyett ráadásul sokszor inkább nassolunk: a megkérdezettek közel negyede fogyaszt minden nap édességet vagy chipset. A sárgarépa nemcsak azért szuper zöldség, mert nagyon egészséges és számos pozitív élettani hatással rendelkezik, hanem azért is, mert egész évben könnyen beszerezhető, kedvező az ára, és rengeteg módon felhasználható. A termelői árak az előző héthez képest nem változtak, az 5 kg-os zsákokban kínált sárgarépa 50-55 euró/100 kg közötti áron cserél gazdát minőségtől függően, ami körülbelül 10%-os drágulást jelent az előző évhez képest (2021: 40-45 euró/100 kg) - írja a FruitVeB. Itthon a hazai, szabadföldi sárgarépa az AKI PÁIR adatai szerint a vidéki fogyasztói piacokon 300 és 420 közötti áron vásárolható meg a 43. héten. Az Európai Friss Csapat – az ízek ereje program kisokosa a NAK támogatásával bemutatja a sárgarépa jó tulajdonságait és néhány érdekességet is megtudhatunk vele kapcsolatban, ahogy azt is, mire figyeljünk a vásárlás során. 1. Nemcsak sárga lehet a répa A répát már 5 ezer évvel ezelőtt termesztették. Színe akkoriban bíbor vagy lila volt, míg az ókorban fehér, világossárga, piros és sötétlila színű változatait ismerték. Narancssárga változata ekkor még egyáltalán nem volt. A ma ismert narancsszín a holland kertészeknek köszönhető, akik új zöldségfélével akartak kedveskedni a királyi családnak az 1600-as években. 2. Mi az a bébirépa? A bébirépa nem a kertben terem, hanem nagyobb répákból „gyártják”, darabolással és koptatással. Egy kaliforniai gazda találta ki az 1980-as években, hogy ne vesszen kárba és ne kelljen kidobnia a nagy mennyiségű hibás vagy göcsörtös zöldséget. A piaci eladásra alkalmatlan sárgarépákat zöldbabvágóval majd burgonyahámozóval formálta, így született a bébisárgarépa. 3. Az egész évben frissen elérhető, természetes multivitamin A sárgarépa igazi természetes multivitamin: C-, D-, E-, és K-vitamin, valamint B- vitaminok találhatók benne. Az ásványi anyagok közül kalciumot, káliumot, foszfort, vasat, cinket és folsavat is tartalmaz. Mindennek köszönhetően hozzájárulhat az immunrendszer optimális működéséhez, és néhány daganatos betegség ellen is védelmet nyújthat. A sárgarépa fontos biológiai hatóanyaga a bétakarotin (más karotinokat is tartalmaz), amit az emberi szervezet A-vitaminná alakít. A bétakarotin antioxidáns tulajdonsága szintén fontos a daganatos betegségek megelőzése szempontjából. A bétakarotin emellett a bőr igazi őre is, mert nyáron védelmet nyújt a napégés ellen, szabadgyökfogó hatásánál fogva pedig megakadályozza a bőr öregedését, a ráncok, pigmentfoltok megjelenését. 4. Milyen a jó sárgarépa? Mindig kemény, puha foltoktól mentes répát érdemes vásárolni, ha lehet, levélzettel együtt, mert a levelek a legárulkodóbbak a zöldség frissességével kapcsolatban. A gumis, töppedt példányokat semmiképpen nem szabad megvenni. Segítséget jelenthet a sárgarépa korával kapcsolatban a gyökér és a levelek találkozásánál megjelenő feketés szín is. Hűtőszekrényben papírtörlőbe tekerve, vagy hűvös, sötét helyen egy-két hétig eltartható. Ilyenkor érdemes levágni a sárgarépa levélzetét, mert elveszi a nedvességet a gyökértől. Így készül az ízletes házi egészségbomba: fermentáljuk a sárgarépát! Ősszel és télen különösen fontos a vitaminpótlás, amire a sárgarépa tökéletesen alkalmas, ha pedig fermentáljuk, ez a hatása fokozódik. Megmutatjuk, hogyan készíthetünk otthon olcsó vitaminbombát ebből az őszi zöldségből. Hozzávalók 1 üveg 720 ml-es fermentált répához: megmosott sárgarépa

1 evőkanál adalékmentes só

langyos víz

2 gerezd fokhagyma

1 ág rozmaring vagy egyéb fűszer ízlés szerint Elkészítés: Vágjuk fel tetszés szerint a megtisztított répát.

Tegyük bele egy tiszta üvegbe a fokhagymával és a fűszerekkel.

Öntsük fel annyi langyos vízzel, hogy maradjon egy ujjnyi hely a tetején, ez a keletkező gázok miatt fontos.

Adjuk hozzá a sót, majd jól rázzuk össze az egészet.

Másnaponta nyissuk meg kicsit a fedelet, hogy a gázok távozhassanak.

Szobahőmérsékleten 3-5 nap alatt készre erjed, utána a maradékot tároljuk hűtőben. #recept #zöldségek #bélflóra #mutatommitegyél #tudatostáplálkozás #funkcionálistáplálkozás ♬ Aesthetic - Gaspar @wellnessabelfloradnak Pre-, és probiotikus ételek, amik támogatják a bélflórádat, immunrendszeredet #fermentálás Címlapkép: Getty Images RENGETEGET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!