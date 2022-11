Ne költs drága mirelitre: ez az őszi-téli zöldség fillérekért van frissen, és szuperegészséges

Igenis, bárki bármit is mond, a kelbimbó királyi étel! Remek vízhajtó hatású, magas tápanyagtartalmú zöldség, amely számtalan módon felhasználható a konyhában - ráadásul még a szárazságot is bírja! A kérdés már csak az, miért nem eszünk, és miért nem termesztjük mi magyarok még intenzívebben ezt a csodanövény: a kelbimbót?!

Bár a háztáji kertekben most indul az igazi szezonja, a szupermarketek polcain és a piacokon elvétve vásárolható csak ez a helyes, aprócska, miniatűr káposztafejekhez hasonlító zöldség: a kelbimbó. Sokan nem is tudják, milyen szuperegészséges, és milyen magas tápanyagtartalmú! A különlegességét pedig az adja, hogy késő ősszel érik, ilyenkor lehet betakarítani, így friss vitaminforráshoz juthat az ember a legzimankósabb évszakban. Az egyik szupermarket polcán csíptünk el belőle egy kis hálónyit, ott 700 forintért kínálták. Gyorsfagyasztva ennél azért jóval drágábban juthatunk hozzá, webáruházakban szétnézve: kilójáért 1000-1400 forintot is elkérnek. Érdemes lehet, míg tart a szezonja, akár nagyobb tételben is vásárolni belőle. Aztán lefagyaszthatjuk mi is, a mostani áremelkedést elnézve így is jobban járhatunk.

Mi is ez kelbimbó, és mi köze van Brüsszelhez?

A kelbimbó a vadkáposzta egy termesztett változata, amit nem véletlenül hívják angolul „brüsszeli káposztának is”. A 19. században ugyanis Belgiumban nemesítették ki. Mindamellett, hogy roppant egészséges és finom zöldség, ősszel különböző színt öltő levelei, másodéves, sárga virágú tövei és becőtermései is igen mutatósak. A kelbimbó főgyökere erőteljes, dús oldalgyökerekkel mélyre (80-100 cm-re) hatol, ezért szárazságtűrő - ami manapság – ahogy az elmúlt év aszályos időjárását elnézzük - igen fontos tulajdonságnak számít. Szára közepesen fásul, olykor 130 cm magas, tengelyszerű. A kelbimbó nektártartalmú, vegyes beporzású virágai májusban nyílnak.

A különböző kelbimbófajták függvényében, a növény egy méter magasra is megnőhet és 5 centiméter átmérőjű bimbókat terem.

Nálunk alig ismerik, bezzeg nyugaton!

A bimbóskel vagy kelbimbó Magyarországon mind ez ideig kevésbé (el)ismert, csak kis viszonylag területen termesztett növény. Termesztése a nyugat-európai országokban sokkal elterjedtebb, nagyobb jelentőségű, mint nálunk. Elsősorban Németországban és Hollandiában kedvelt növény. Termesztése sok kézimunka-erőt igényel, különösen a szedése. Táplálkozás-élettani szempontból a többi káposztafélénél értékesebb növény, több benne a fehérje, a vitamin és az ásványi só. Magas szárazanyag-tartalma (13—16%) miatt nagy a hidegtűrése és jól tárolható. Jelentőségét növeli, hogy novemberben és decemberben fogyasztható, amikor igen szegényes a frisszöldség-választék. Elterjedésének - értékei ellenére is - gátat szab kis terméshozama és munkaigényessége. Ellenben óriási levél- és szártömege miatt kitűnő takarmány.

Amiért érdemes bárkinek belevágni a termesztésébe

A kelbimbó nem egy igényes növény, de azt szem előtt kell tartani, hogy leginkább a középkötött, kissé meszes talajokban termeszthető. Emellett fény, tápanyag- és vízigényes, de a káposztafélék közül a leginkább szárazságtűrő, amit a mélyrehatoló gyökérzetének köszönhet. Ettől függetlenül az öntözést, és ápolást termésben bőven meghálálja. Az 5-6 hetes palántákat június elején kell kiültetni. A kisebb fagyokat egyaránt jól bírja. A kelbimbó jó előnövényei a hüvelyesek és a jól trágyázott kapáskultúrák, utána pedig paprikát és más zöldségféléket érdemes vetni.

A növényeket az erősebb tél beállta előtt szokásos gyökerestől is felszedni és elvermelni. Ebben az esetben a télen folyamatosan szedhetők a kifejlődött bimbók az elvermelt növényekről. Tövenként 2 - 3 kg bimbóra lehet számítani, amely hektáronként 5 - 6 t termést jelent. Magyarországon minősített bimbóskel fajta nincs, külföldi eredetűeket termesztenek.

Kerti termesztése kapcsán jó tudni még, hogy a gondozása során a nitrogén adagolással óvatosan kell bánni, ugyanis nitrogén többlet esetén a bimbók szerkezete fellazul, és ez minőségrontó. Tápanyagigényét tekintve ki kell emelni a bórt, ugyanis számottevő igénye van rá. Pótlását fejtrágyázással tudjuk biztosítani.

A kertünkben alkalmazni kell azt a szabályt is, hogy ciklusonként (4 évente) kerüljön vissza ugyan arra a területre, ugyanis evvel a növényvédelmének oldalát tekintve, nem szaporodnak el annyira a kár- és kórokozói, tehát nem lesz szükségünk annyi permetezésre

– közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel kertészmérnök.

Jótékony hatásai

A kelbimbó tápértéke kiemelkedő, a kalóriatartalma viszont igen alacsony, éppen ezért diétázóknak erősen ajánlott. Vitamin - és ásványianyag-tartalma jelentős: C-vitamin, B-vitaminok, K-vitamin, béta-karotin, valamint kálium, kalcium, magnézium, foszfor, nátrium, vas, kén, króm, gazdag forrása. A kelbimbó gyulladáscsökkentő, antioxidáns, rákmegelőző, immunrendszert erősítő és emésztést serkentő hatású.

Mikor érdemes leszedni?

Az első fagyos nap után leszedett kelbimbó a legfinomabb, ugyanis a fagy hatására fokozódik termésében a cukortartalom. Gyorsan meg kell párolni, főzni vagy pirítani. Lehet egymagában vagy mártással tálalni, de nyersen is jó rágcsálni.

3+1 tipp, mire is használhatjuk a konyhánkban a kelbimbót!

Levesízesítőnek: a megtisztított bimbókat a többi anyaggal együtt a levesbe tesszük. Használhatjuk hús-, tészta-, bab-, lencse-, krumpli-, zöldség- stb. levesbe.

a megtisztított bimbókat a többi anyaggal együtt a levesbe tesszük. Használhatjuk hús-, tészta-, bab-, lencse-, krumpli-, zöldség- stb. levesbe. Párolva, vajas morzsában megforgatva is isteni: 1 kg bimbóskelt megtisztítunk, forró sós vízben puhára főzünk, szűrjük. 8 dkg vajon 8 dkg szitáit zsemlemorzsát aranysárgára pirítunk, gyengén megsózzuk, esetleg kevés cukorral édesítjük. A főtt bimbóskelre öntjük úgy, hogy azt ellepje. 2 dl tejföllel is meglocsolhatjuk. Rövid időre sütőbe tesszük, forrón tálaljuk.

1 kg bimbóskelt megtisztítunk, forró sós vízben puhára főzünk, szűrjük. 8 dkg vajon 8 dkg szitáit zsemlemorzsát aranysárgára pirítunk, gyengén megsózzuk, esetleg kevés cukorral édesítjük. A főtt bimbóskelre öntjük úgy, hogy azt ellepje. 2 dl tejföllel is meglocsolhatjuk. Rövid időre sütőbe tesszük, forrón tálaljuk. Rakott bimbóskel: 1 kg bimbóskelt sós, fokhagymás vízben puhára főzünk, lecsurgatjuk. 0,5 kg darált húst rövid lével paprikásnak megfőzünk. Kevés só, bors hozzáadásával 20 dkg rizst megpárolunk. Tűzálló tálban egy sor főtt bimbót, erre egy sor rizst, majd egy sor darált húst rétegezünk, s ezt még egyszer (több anyagból többször) ismételjük. Végül 4 dl tejfölt adunk rá, majd sütőben pirosra sütjük. Melegen kitűnő, egytálételként is fogyaszthatjuk.

Végezetül még megosztunk veletek két kipróbálásra érdemes TikTokos kelbimbó receptet is:

Akár grillezheted is:

Rakott kelbimbó bulgurral:

Címlapkép: Getty Images