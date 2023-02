Ezek a legsürgetőbb kerti munkák februárban: íme a 6+1 pontos feladatlista

Bár az időjárás most épp nem a tavasz irányába mutat, ettől függetlenül az aktívabb kerttulajdonosoknak azért akad pár tippünk, amivel februárban is tudnak foglalatoskodni. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba!

Gyakorta elkövetjük azt a hibát, hogy a téli hónapokban inkább bezárkózunk és alig tartózkodunk kint a kertben, pedig ilyenkor is nagy szükségük van a friss levegőre. Persze a fák és a veteményeskert téli álmukat alusszák, de mindig akad valami szabadtéri tennivaló. Amikor nem esik az eső (nagyritkán hó), nem merülünk el nyakig a sárban, akkor érdemes odakinn is szorgoskodni. De milyen februári tennivalók akadnak a kertben, amit már a tavaszra készülve muszáj is lenne elvégezni? – Erről kérdeztük Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt. Bár az időjárás most épp nem a tavasz irányába mutat, ettől függetlenül az aktívabb kerttulajdonosoknak azért akad pár tippünk, amivel tudnak foglalatoskodni - közölte a HelloVidékkel Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnök, aki mindjárt adott is pár jó tanácsot: 1. Gondoljuk át az előző évet! Vegyük sorra mit és hogyan tettük a kertben, mi lett az eredménye, vonjuk le a következtetéseket, tervezzük meg hogyan fogjuk idén kertészkedni. A modern világnak köszönhetően könnyebben férünk hozzá szakkönyvekhez, használjuk ki, és fejlesszük tudásunkat! 2. Nézzük meg, az ültetéshez minden készen áll-e Még egyszer ellenőrizzük, hogy beszereztük-e az összes magot, abban az esetben, ha mi szeretnénk a saját palántáinkat megnevelni. - Erről bővebben nemrég a HellloVidék ITT írt! 3. Most még nem késő metszeni! Odakinn a kertben, ha eddig nem tettük meg, akkor az almatermésűek metszését még mindig megtehetjük, valamint a csonthélyasok azon ágait, melyek elhaltak és lehullottak gyűjtsük össze. De ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát, a fügét vagy a lilaakácot is. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni. A művelethez azonban viseljünk kesztyűt, használjunk éles, tiszta szerszámokat, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a metszés során ejtett sebeket kezeljük. Ellenőrizzük, hogy a betakart növényeinken a takarás megfelelő állapotban van, ha kell tegyünk rá még avart, szalmát, vagy amivel takartunk. 4. Ha tettünk ki madáretetőket, akkor ellenőrizzük töltöttségüket Az elmúlt időszak enyhe időjárása miatt eddig nem biztos, hogy a szokott ütemben ürült a madáretetőnk, de most, hogy zimankósabbra fordul az időjárásunk, megjelenhetnek majd látogatóik. 5. A fagymentes időszakokban se felejtsünk el öntözni Fontos főleg az örökzöldekre érdemes gondolni, de vigyázzunk, épp annyi vizet kell kijuttatni, amely nedvesen tartja a gyökerek körül a talajt! Ha van az udvarunkban csipkebogyó, naspolya, kökény, akkor a maradékból még egy jóízűt csemegézhetünk, vagy elkészíthetünk egy jó teát. 6. Tisztítsuk meg a szerszámokat Élesítsük a metszőollókat, rögzítsük a lötyögő ásófogantyúkat és alaposan tisztítsuk meg a kerti kesztyűket. Az éles szerszámokkal jót teszünk a növényeinknek, hiszen, ha vágjuk, metsszük őket, nagyon fontos, hogy a vágott felületen keresztül minél kevesebb eséllyel férkőzhessenek be kórokozók. 6+1. Tisztogassuk, tisztogassuk a fákat is A kiszáradt, elhalt fákat ilyenkor jó kiszedni, illetve a régi, fán maradt gyümölcsöktől, termésektől, száraz virágmaradványoktól is szabadítsuk meg a növényeket. Folytassuk a kártevők, betegségek megelőzésével a munkát, február ugyanis a fatisztogatási munkák hónapja is. A beteg gallyakat vágjuk le, távolítsuk el éles késsel a kártevők jól látható alakjait. Érdemes időt fektetni a fák törzsének, vázágainak tisztogatásába - ez azért hasznos, mert a kéreg repedéseiben a gombabetegségek spórái, kártevők tojásai kiváló téli menedéket találhatnak. A tápanyagok pótlása hasonlóan fontos: a cserjék és örökzöldek trágyázását a hónap második felében már elkezdhetjük, viszont arra nagyon figyeljünk, hogy az egyes típusokat az igényeiknek megfelelő szerrel kezeljük. Na, de mit érdemes februárban ültetni? Szakemberek szerint ugyan februárban már a tél utolsó heteivel küzdünk, az időjárás még kiszámíthatatlan: hideg és enyhe időszakok váltják egymást, éppen ezért a talaj is fagyos, máskor felázott. Sokan csábulnak el és elkezdik a szabadföldi ültetést, veteményezést, a szakértők mégis azt tanácsolják, inkább fedett helyen, cserepekben, palántázó edényekben kezdjük el az ültetést. Lehetőleg olyan helyen, ahol nincs fagy, de sok a napsütés. Ezeket érdemes már most elültetni: Elkezdhetjük a később kiültetendő zöldségek vetését is, például a retket, a salátát, a póréhagymát, borsót, chilipaprikát, padlizsánt, uborkát, répát egyelőre beltérben, hogy tavasszal kiültethessük a palántákat a kertbe.

A február a lassú csírázók, például a petrezselyem és a zeller vetésére is kiváló. Szintén beltéren javasolt velük foglalkozni.

A tél vége felé, amikor már enyhül az idő, szabadföldön is megkezdhetjük a különféle növények duggatását, vetését. Ennek mentén a hónap közepén érdemes elvetni a szabadföldi termesztésre szánt középkorai paradicsomot a palántanevelő ládákba, valamint az első spenótokat is. Így készüljünk a kert ébredésére! A Praktiker áruház is összeállított egy január-februári feladatlistát, mit is érdemes elvégezni ilyenkor a ház körül. Ajánlásuk szerint: Ha szükséges, távolítsuk el a havat a fás növényekről, hogy elkerüljük az ágak törését.

Tegyük biztonságossá jégmentesítéssel a ház előtti járdát, beállókat.

Etessük a madarakat, akár házi készítésű etetővel. Készítsünk ültetési tervet, ennek megfelelően kezdjük meg a szükséges eszközök, magvak beszerzését. Legfontosabb teendőink még: gyümölcsfák, dísznövények, örökzöldek metszése,

a tél folyamán lehullott ágak eltávolítása,

fagymentes napokon fás szárú növények és rózsaültetés,

melegebb napokon lemosó permetezések megkezdése,

talajelőkészítés: forgatás,

kúszónövények támasztékainak beszerzése, kihelyezése,

konyhakerti növények (pl. paradicsom, paprika) magvetése cserépbe, csíráztató, palántanevelő tálcába,

fűtés nélküli fóliaházakba a gyökérzöldségek, káposztafélék, leveles zöldségek vetése. Azt is tanácsolják, hogy nézzük át, milyen állapotban vannak a kerti szerszámaink. Ilyenkor érdemes kiválasztani és beszerezni a veteményezésre és vágás-metszésre szükséges eszközöket is (ásó, lapát, metszőolló, ágvágó, keretes fűrész, ágazófűrész, gereblye, lombseprű, kesztyű, permetező stb.).