Vége az olcsó egynyári dömpingvirágok korszakának: a sztárkertész tanácsai az idei tavaszra

A tavasz egyet jelent a virágpompával, de a hagymások (tulipán, nárcisz és például a gyöngyike) mellett számos évelőben is gyönyörködhetünk ilyenkor. Miket érdemes most ültetni, hogy minél színpompásabb legyen a tavaszi kertünk? Ehhez Megyeri Szabolcs kertész adott a HelloVidéknek hasznos tanácsokat, akit arról is megkérdeztük, hogy a hazai rekord infláció közepette milyen szezonra és árakra számíthatunk?

A tavasszal virágzó hagymákat a legjobb, ha ősszel ültetjük: így szép lassan gyökeret eresztenek, és a tél folyamán fokozatosan növekedhetnek. Persze nem késtünk még el semmiről, ha most vágnánk bele az ültetésükbe - de erről bővebben már itt írt a HelloVidék. Most azonban nézzük, milyen más virágokkal érdemes tavasz elején kísérleteznünk! Ehhez Megyeri Szabolcs kertész adott hasznos tanácsokat, akitől azt is megkérdeztük, hogy a hazai rekord infláció közepette milyen szezonra, az árudákban milyen árakra számíthatunk?

Egyre tudatosabban vásárolnak a kertésztekben is az emberek

Elnézve a hazai inflációt, sokan úgy gondolják, hogy a kertészeti árudákban kapható virágok lassan luxuscikké válnak, és a piacuk csökken: az emberek a bevásárlólistájuk végére teszik. Megyeri Szabolcs szerint ez azonban koránt sincs így:

Az tapasztalhatjuk, hogy az ingatlanpiac befékeződésével, az új gépkocsi-vásárlásoknak az eltolásával, a felújítások elodázásával a nagy pénzigényű befektetéseket az emberek most elhalasztották. Helyette viszont inkább a kert felé fordulnak, kicsit úgy, mint a pandémia időszakában.

Megyeri Szabolcs saját kertészetének forgalmában is emelkedést tapasztal, függetlenül attól, hogy magasabbak lettek a megélhetési költségek, azt figyelték meg, hogy bizonyos növényekre idén még nagyobb az igény. Vásáróik fele gyümölcsfát vagy más haszonnövényt vásárol, amelyek elültetésével nemcsak az élelmiszer-kiadásokat lehet csökkenteni, hanem a kertészkedés egy olyan hasznos hobbi is lehet, amivel védhetjük saját és környezetünk egészségét.

Ezek a növények lettek a nagy vesztesei az elmúlt 3 évnek

A szakember szerint vásárlóik egyre inkább a haszonnövényeket részesítik előnybe. Azok a növények azonban, miket elsősorban díszítés céljából ültetnek, kezdenek kiszorulni. Kisebb részben ilyenek az egynyáriak, nagyobb részben pedig ilyenek az örökzöldek, amelyek iránt az elmúlt 3 évben csökkent a kereslet.

Sajnos a magyar kertek még mindig bántóan üresek! Az elmúlt fél év tapasztalata az is, hogy nem lehet mindent pénzen megvásárolni, mert ha az ellátási láncok akadoznak, felértékelődik a saját magunk által megtermelt élelmiszer. Nem véletlen, hogy egyre többen ültetnének kertjükbe hasznot hozó növényeket. Egyre népszerűbb a kivi, a füge, a bogyósok, és az alma. Egy 1000-1500 négyzetméteres kertben már megtermelhető belőlük annyi, amennyi az egész család évi szükséglete. Azt nehéz kitűzni, hogy mindenben önellátóak lehetünk, de amit csak lehet, megpróbálhatnánk nevelni. Hiszen, ami saját kertünkbe megtermelünk, azt nem kell utaztatni, nem kell kifizetni az árát, ha le is kell otthon permetezni, töredék vegyszeres kezelés éri.

Megyeri Szabolcs még hozzátette, az egynyári virágok ugyanúgy fontos színei kell, hogy legyenek a kerteknek, de

az olcsó egynyári dömping-virág korszakának vége van.

Szerinte a minőségi egynyáriak megmaradnak, de az olcsó tömegárút nemcsak az évelők gazdag fajtaválasztéka szorítja ki, hanem a gázárak is:

Ezeket az egynyáriakat január és február hónapban kell megnevelni, a sokszorosára növekedett energiaárak miatt azonban nagyon sok kertészet most nincs könnyű helyzetben. Az elkövetkezendő években derülhet az is ki, hogy hány milliós gázszámlákat kell majd kifizetniük

- emelte ki a szakember.

Az egynyáriakkal ellentétesen az évelő virágok szerepe megnőtt, ugyanis ezek 10-15 évet is megélhetnek:

Az évelő nagy előnye még, hogy sok-sok évig ugyanazon a helyen díszítenek, de jellemzően telepeket is alkotnak, lefedik a talajt – talajtakaróként is tudnak működni. Egyszerre díszítenek, ár-érték arányban nagyon jó minőségben, illetve gyakorlatilag megfogják a talajt a kiszáradástól, így a klímaváltozás ellen is bevethetőek.

5-10 százalékos áremelkedésre számíthatunk idén

Annyi biztos, tette hozzá Megyeri Szabolcs, hogy óvatosak az árudák és kertészetek az idei áremelésekkel, de azért jellemzően egy 5-10 százalékot mindenki rátesz az áraira.

Nem is gondolnánk, tette hozzá a kertész – hogy az évelők közt is inkább a nagyobb és drágábbakat, valamint a széles fajtaválasztékot keresik a vásáróik. Jellenleg 400-500 forintba kerülnek a cserepes évelők, de ez egészen elmehet a tízezer forintig is.

Tavaszi évelők, amikkel csak jól járhatunk!

Elsők között sokaknak a nagyáruházak polcain is igen korán megjelenő primulák juthatnak eszükbe, melyek fajok és fajták szerinti szinte végtelennek tűnő gazdagságukkal, a tavasz hírnökeiként elsők között bontják megannyi színváltozatban létező virágaikat

– közölte Megyeri Szabolcs kertész.

Tudományos nevük első tagja, a Primula -„elsőcske”-, szintén korai virágzásukra utal. A sötétzöld levelű, lilás-rózsaszín virágú ’Goldnugget Violet Shades’ tavaszi kankalin igazán megkapó dísze lehet balkonládában vagy dézsában elhelyezve teraszunknak, erkélyünknek, bejáratunknak, de a tavaszi virágágynak, sziklakertnek is, akár más színű fajtákkal együtt ültetve is.

Ha már sziklakert, akkor mindenképpen meg kell említenünk a pázsitviolákat és az árlevelű lángvirágokat, melyek ágyások szegélyébe telepítve is csodás szőnyegtakarót alkotnak, virágaik szinte teljesen beborítják őket. Egészen élénk - magenta, lila, ciklámen -, színű fajtáik mellett a halványabb árnyalatúak is helyet érdemelnek, sőt vegyesen elhelyezve őket, fokozhatjuk a színhatást. A pázsitviolák közül a világos lilás-kék virágok tömegeit hozó 'Axcent Light Blue' –t, az árlevelű lángvirágok sorából a világos rózsaszín, fehér szegéllyel díszített szirmú 'Kimono Pink White' – ot említhetnénk. Ezek a növények könnyen nevelhetők, szeretik a napos helyeket és az átlagos kerti talajon is szépen fejlődnek.

A bőrlevelek - az előbb említett virágokkal összehasonlítva – talán kevésbé ismertek, ill. méltánytalanul ritkábban jutnak eszünkbe, ha a virágos kertet, különösen annak árnyas részeit tervezzük, pedig nemcsak tavaszi virágzásuk idején, hanem örökzöldek lévén, egész évben díszítenek leveleikkel, melyek télre bíboros-bordós tónusokat öltenek. A 'Dragonfly Sakura' fajta szépségét növeli, hogy élénk rózsaszín - amint neve is jelzi a japán cseresznyefák virágaihoz hasonló színű - virágai félteltek, így méginkább magukra vonják a figyelmet.

A nefelejcsek, bár virágaik kevésbé látványos megjelenésűek, mégis kedves díszei lehetnek még a tavaszi kertnek. A kaukázusi nefelejcsek tarka levelű változatait ajánlanám a kedves Olvasók figyelmébe, mint amilyen például a ’Jack Frost’ fajta, melyeknek nagy, puha, szív alakú levelei ezüstszínűek, sötétzöld szélekkel és erekkel. A félárnyékos, árnyékos helyek üde színfoltja lehet, akár talajtakaróként, akár szegélynövényként telepítjük.

Végül, noha hosszan lehetne még folytatni a sort, Megyeri Szabolcs kertész a nagy szívvirágot említette, ami csak a 19. században került Keletről Európába, de igen hamar az egyik legkedveltebb, a régi parasztkertekben is szívesen ültetett növénnyé vált. A ’Valentine’ fajta egyedisége abban rejlik, hogy dús, páfrányszerűen szárnyalt levelei fölé emelkedő mélyvörös szárain, a kecsesen csüngő virágainak két külső szirma cseresznyepiros színű. Igaz, hogy a szívvirágok az elvirágzást követően visszahúzódnak, de a különleges virágformákat szeretők számára mégis igen szívesen ültetett tavaszi évelő lehet, mely az árnyékos kertrészekben hirdetheti a tavaszt.

Címlapkép: Getty Images