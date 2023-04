Nyílnak a vidéki tulipános farmok: ennyiért szedheted magad idén a szezon slágereit

Magyarországon 5-6 éve kezdődött a tulipánláz. Előtte nem igazán működtek még a Szedd magad tulipánfarmok, leginkább holland képeslapokon gyönyörködhettünk a végtelennek tűnő tulipánmezőkben. Megéri ezzel foglalkozni? Mennyi lesz szála a tavaszi virágnak? Ezt is megérdeklődtük.

A hűvösebb időjárás miatt idén egy kicsit csúszik a tulipánszüret, de hamarosan nyitnak az első tavaszi szabadföldi virágosok, április közepétől pedig már számtalan vidéki helyszínen gyönyörködhetünk a színes tulipánmezőkben. Magyarországon 5-6 éve kezdődött a tulipánláz. Előtte nem igazán működtek még a Szedd magad tulipánfarmok, leginkább holland képeslapokon gyönyörködhettünk a végtelennek tűnő tulipánmezőkben. Hegyi Tamással, a Kálnoki Levendulás tulajdonosával beszélgettünk. A Szigetközben élő, Bécsben dolgozó fiatalember családjával szabadidejében foglalkozik virágtermesztéssel. A „levendulás” név ne tévesszen meg senkit, ugyanis hamarosan náluk is ezerféle tulipánban gyönyörködhetünk! Megéri ezzel foglalkozni? Mennyi lesz szála a tavaszi virágnak? Ezt is megérdeklődtük.

HelloVidék: Hogyan indultatok, miért vág bele az ember a szabadföldi virágtermesztésbe?

Hegyi Tamás: Családommal Máriakálnokon, a Szigetközben gazdálkodunk, Győr-Moson-Sopron megye szívében. 2016 októberében kezdődött, akkor telepítettünk 12.500 tő francia levendulát. Elgondolkodtam azon, hogy olyan vállalkozásba kéne belefogni, ami viszonylag kis birtokon is megéri, mert láttam, hogy nem fogok tudni további földterületekhez hozzájutni. Így esett a választás először a levendulára, amiről azóta bebizonyosodott: nem a legjobb választás volt. Nagyon sokat kell vele dolgozni, hogy egyáltalán valami hasznot hozzon. Ha 2016-ban valaki azt mondja nekem, hogy te majd világnyertes szörpöt meg lekvárokat fogsz készíteni, hát kinevetem!

A levendulával azóta sem hagytunk fel, szerelemgyerek lett, szerveztünk rá egy rendezvényt, ami az első két alkalom után már fesztivállá nőtte ki magát. Tavaly már egész napos programsorozatot hoztunk össze, 2-3000 ember látogatott ki hozzánk! Sosem voltam előtte levendulafesztiválon, csak a sajátunkon, nulla tapasztalatom volt. Szerettem volna egyedi és kézműves, kiváló kistermelői termékeket szerepeltetni, ezeket megpróbáltam összeszedni a környékről.

Ez volt a nyári bevételi forrásunk. Így sikerült valamennyire köztudatba beépíteni, hogy a környéken létezik egy levendulás. Aztán gondolkodtunk azon is, hogy jó lenne valami szedd magad tavaszra is, nézegettünk sok mindent, hogy milyen virág legyen. A levendula is úgy indult, hogy a ház mellett, a kiskertben volt tíz tő. Ugyanígy egy sorral odébb ott van egy sor nárcisz, három sor tulipán, meg pár rózsabokor. A rózsán is gondolkoztunk, de aztán azt elvetettük. Akkor jött az ötlet, hogy legyen bazsarózsa, mert állítólag nagy kereslet van a szirmokra, de nem sikerült ehhez felvásárlót találni. Akkor mi legyen, ami nem annyira munkaerőigényes? Így esett a választás a nárciszra, a tulipánra, és idén megpróbáltuk a jácintot is.

Tavaly kipróbáltuk a tulipánt 40 ezer hagymával, 5 színben, hogy mit szól hozzá a nagyközönség. Szerencsére a látogatók nagyon jól fogadták és jöttek folyamatosan, esőben, szélben tulipánt szedni, örültek annak, hogy milyen szép kint a mező! Úgy gondoltuk, hogy idén kibővítjük, hozzáteszünk még 60 ezer tulipánt, de jobban elosztjuk, hogy többféle legyen, így lett még 17-féle színünk.

Fotó: Kálnoki Levendulás

A tulipánok hogyan bírják ezt a mostani szeles, téliesebb tavaszt?

Bírják. Akkor van baj, ha már kijön a virág, mert az bizony tartós mínuszban elfagyhat. Ma hajnalban mínusz 2 fok volt, ez nyilván kicsit megállítja a fejlődést, de bízunk benne, hogy az április 10-i, húsvét hétfői vásárunkra néhány sor már virágba borul.

A tulipánok mellett a többi, szedd magadba árult virágra is van kereslet?

Fehér nárciszunk van, ez egy hagyományos fajta, ami nagyon szép. Tavaly nem volt rá olyan nagy kereslet, mint számítottunk rá, viszont a jácintra nagyobb az érdeklődés már most is. Arra még várnunk kell, hogy nyíljon, ez az időjárás nem nagyon kedvez neki. De most hétvégére már kinyílik, és lehet belőle vinni.

Mit tapasztaltok, az embereknek miért éri meg szedd magadban tulipánt szedni? Hiszen nem lehet megenni, sem befőzni…

Vannak törzsvásárlóink, van, aki minden héten eljön, és hazaviszi a 10 szál tulipánját, ami egész héten ott díszíti a lakását. A tulipánról tudni kell, hogy ha levágják és vízbe teszik, nemcsak tovább él, de akár 10-15 cm-t nőni is képes. Szedés után nagyon sokan küldték a színes csokrukról készült képeket.

Hogy miért éri meg nekik? Nálunk sokkal olcsóbban hozzájuthat a virágokhoz, ráadásul gyönyörű környezetben eltölthet pár órát, remek tavaszi program lehet önmagában.

Melyik színű tulipán a legkedveltebb?

Tavaly nagyon sokan keresték a sima sárgát, a pirosat és a feketét. Idén lett egy nagyon sárga tulipánunk, pirosból kettő, feketéből pedig négyféle. Azonban nagy kedvenc a lila és annak szinte az összes árnyalata.

Fotó: Kálnoki Levendulás

A virágok ára mennyit emelkedett tavaly óta?

Tavaly 250 forintért hirdettük meg, csak aztán sajnos a nagy szárazság miattnemérték el a megfelelő szárhosszt. Gyönyörű szépek voltak, de csak 15 cm-esek. Ekkor úgy döntöttem, hogy leviszem az árát 150 forintra! A szezon végére elérték a 30 cm-es szárhosszt, de ugyanúgy 150 forintért adtuk, részemről így volt korrekt. Most 250 forintért hirdettük meg, meglátjuk, hogy mit hoz a sors. A nárcisz 150 forint lesz, a jácint pedig 300 forint.

Az árainkat nem egy nagyáruházi termékhez kell mérni, ahol kihozzák 95 forintra a tulipán szálját, igaz, volt már rá precedens, hogy három nap alatt elhullajtja szirmait. Egy rendes tulipánnal kell összevetni, amit jóval kevesebb, mint a feléért szedhet meg nálunk. Ha valaki kijön, és vesz öt szál tulipánt, az csak 1250 forint.

Van nálunk egy játszóvár is, ahol a gyerekek el tudnak játszani, amíg a felnőttek mennek virágot szedni. Azt fontos kiemelni, hogy mi nem egy franchise vagyunk. Tudom, hogy vannak más, jóval nagyobb tulipánosok is az országban. . Abban bízom, hogy ez a 100 ezer darab is elég vonzó lehet az emberek számára. A területünk a tulipán esetáben kb. 7000-8000 nm lehet, a levendula még 1,5 hektár.

Őstermelőként mennyire visel meg benneteket az infláció és áremelkedés?

A hagymákat Hollandiából szerezzük be, ott is volt áremelkedés, ráadásul mi csak jó minőséget árusító cégtől vásárolunk. Ezt el kell ültetni, ennek is van egy költsége. Úgy számolok, hogy ha annyian eljönnek, mint tavaly, akkor azért nyereségesek tudunk maradni. Azt azonban hozzá kell tennem, hogy én főállásban Bécsben dolgozom. Jó lenne ebből élni, de ahhoz sokkal többet kellene még tenni, több vásáron részt venni a termékekkel, több helyen kéne magunkat hirdetni.

Az igazi szezon húsvét után kezdődik, kb. egy hónapig tart majd, akkor mindennap nyitva leszünk 15-17 óráig, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy általában még 18-19 óráig ott beszélgetünk a látogatóinkkal. Hétvégente pedig 10-től 17 óráig.

A tulipán-farmerkedésen túl helyi kézműves termékeket is készítesz. Mi mindent csinálsz?

Van pár alaptermékünk, amik elengedhetetlenek egy levendulás számára: levendulaolaj, levendulaviz és a levendulaszörp. A levendulásunk 2018-ban nyitotta meg a kapuit, és

mindenki ezeket kereste. Kitanultam ezt a szakmát, utánajártam, hogy mit hogyan kell csinálni, folyamatosan javítottam a receptúrákat, és így született meg például a díjnyertes szörpünk. Kiküldtük egy olasz versenyre, ahol a 250 tagú zsűri megállapította, hogy ez bizony arany minősítést érdemel, és a top 50 termék közé is beválasztották, ami már csak azért is nagy szó, mert ez az International Taste Awards volt. Kiküldtük a chilis levendula- és a sima zselénket is, mind a kettő bronz minősítést ért el. Ezenkívül a Magyar Ízek Versenyén értünk el a szörpünkkel ezüst minősítést, van lilahagyma-lekvárunk, szőlős levendulazselénk, melyek arany és szintén ezüst minősítést értek el.

Ami a kertünkben megterem, azokat dolgozzuk fel. Van 100 tő szőlő, annak egy része fel van dolgozva, ugyanígy az epernél, ami megterem a kertben, abból készül a levendulás eperdzsem.

Fotó: Kálnoki Levendulás

Ezeket webáruházban értékesítitek?

Igen. De eljárunk néhány vásárba is, próbáljuk azt tartani, hogy ez egy prémium termék, nem vagyunk mindenhol elérhetők, és nem is akarunk mindenhol ott lenni. Nem tudom, hogy ez jó vagy sem. Három gyerkőcöm van, inkább velük szeretnék minőségi időt eltölteni, mint hogy elmenjek egy vásárba, és kijöjjek nullára. Amióta belengették a rezsiemelést, egyharmadára esett vissza a forgalmunk sajnos ezekből a termékekből is. Spórolnak az emberek, amit meg tudok érteni.

Címlapfotó és képek: Kálnoki Levendulás