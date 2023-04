Fillérekért szedheted a szezon kedvencét: mutatjuk, vidéken hol keresd

Nagypénteken nyit az ébredő természet szépségeit bemutató, csaknem százhúszezer virágot számláló tulipános kert Mórahalom határában, a másfél hektáros területen 44 virágfajtában gyönyörködhetnek a látogatók - közölte a homokháti kisváros önkormányzat.

Az első TulipGardent öt éve a Balatonnál, Szőlősgyörökön alakították ki, akkor 30 ezer tulipánhagymát elültetve. Jelenleg már 13 kert működik az országban, ahol kétmillió tulipán nyílik majd. A tavalyi év tapasztalatai alapján a kertekben várhatóan háromszázezer látogatót látnak majd vendégül.

Az ország legdélebbi, a Nagyszéksósi Bivalyrezervátum szomszédságában fekvő kertjét három éve hozták létre 50 ezer virághagymát, a tulipánok mellett jácintokat és nárciszokat is elültetve. Tavaly megduplázták a hagymás virágok számát, és ötszáz bazsarózsát is telepítettek, melyek két év múlva válnak termővé, idén tavasszal pedig egy csaknem 900 tőből álló rozáriumot hoznak létre. A bemutatókertben 44 virágfajtában gyönyörködhetnek a látogatók, az ágyásokban pedig több mint harmincfajtából szedhetnek is.

A kert fejlesztését a látogatók száma is visszaigazolta: az első esztendőben 7 ezer, tavaly 12 ezer vendéget fogadtak a kertben, a szervezők reményei szerint ez a létszám idén elérheti a 20 ezret is.

A mórahalmi tulipános kert működtetésével hagyományosan egy jótékonysági célt is támogatnak. A virágok értékesítéséből származó bevétel 10 százalékát 2021-ben a dévai Szent Ferenc alapítvány, tavaly a Gyermeksebészet a műtétre váró gyermekekért alapítvány javára ajánlották föl, idén pedig a Kisgyerekek is lehetnek nagybetegek alapítványnak juttatják el.

Címlapkép: Getty Images