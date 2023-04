Horror az ára, vétek még a kávézaccot is kidobni: 6+1 szuper tipp a hasznosítására

Kétség sem férhet hozzá, a kávé minden cseppje egyre nagyobb kincs, ezért is vétek a zaccot csak úgy, a szemétbe kidobni! Jó szolgálatot tehet például a kertben, érdemes komposztálni, de bevethető vakondok és macskák ellen is. Miért és hogyan hasznosítsuk újra?

Az iszonyatos árdrágulás mellett - számos egyéb termékhez hasonlóan – kedvenc frissítő italunk, a fekete kávé ára is lassan luxuscikké válik. Egyelőre még csak a februári KSH adatok ismertek, de eszerint az elmúlt egy évben az élelmiszerek ára közel kétszeresére, 43,3%-kal emelkedett, ezen belül is leginkább a tojás (79,2%), a tejtermékek (76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%), az édesipari lisztesáru (68,6%), a száraztészta (57,3%), a tej (53,7%) és a péksütemények (51,9%) drágultak. Mondani is kár, aki fogyasztja, az tudja, hogy az elmúlt év inflációs folyamatainak hatására jelentősen emelkedett a kávé fogyasztói ára is. Az Eurostat adatai szerint 2021 decembere és 2022 decembere között 40 százalékos volt a kávé fogyasztói árának emelkedése Magyarországon.

Bár frissebb KSH adatot nem találtunk, januárban írt a HelloVidék a kávé-drágulásról, akkor lehoztunk árakat is, és ha a mostani, április 1-jei árakkal ezeket összehasonlítjuk, akkor számokban is mérhető, mennyibe többe kerül többe a feketézés.

Online webáruházak (Spar friss adat) - Őrölt kávé ára 200–250 g, csomag (2023. januárjában és márciusában):

Tchibo Family őrölt, pörkölt kávé 250 g: 1 199 Ft (2023. január) – 1229 Ft (2023. április 1.)

Douwe Egberts Omnia Silk őrölt-pörkölt kávé 250 g: 1 429 Ft (2023. január) – 1525 Ft (2023. április 1.)

Lavazza Espresso Italiano Classico pörkölt őrölt kávé 250 g: 2 349 Ft - (2023. január) 2399 Ft (2023. április 1.)

Kétség sem férhet hozzá, a kávé minden cseppje kincs, ezért is vétek a kávézaccot is csak úgy, a szemétbe kidobni! Jó szolgálatot tehet például a kertben, érdemes komposztálni, de bevethető vakondok és macskák ellen is. Miért és hogyan hasznosítsuk újra?

1. Nem vicc, érdemes a kávézaccot a komposztládába önteni

Jó, ha tudjuk, kétféle komposztanyag létezik: barna és zöld. Lehet, hogy a kávézacc barna színű, de zöld anyagnak számít, hiszen nitrogénben gazdag. A zacc körülbelül 1,45 százalék nitrogén, de magnéziumot, kalciumot, káliumot és egyéb nyomelemeket is tartalmaz. Ezért tehát ugyanúgy a zöld komposztanyagok közé tartozik, mint az élelmiszer-maradványok és a levágott fű.

Sok növénynek fontos a savanyú talaj, a kávézacc pedig fontos szerepet kap a talaj savanyításában.

Ez a kis videó is segíthet abban, hogyan hasznosítsuk a kávézaccot a kertben:

2. Trágyázhatunk is kávézaccal

Borítsuk a kávézaccot közvetlenül a talajra, majd keverjük bele a felső rétegbe. Természetesen a kevergetés kihagyható, úgy is jó szolgálatot tesz, ha csak kiszórjuk a földre és állni hagyjuk. A használt kávézacc közel semleges pH-értékkel rendelkezik, így nem kell aggódnia a savasságuk miatt.

Még egy videó arról, hogyan turbózhatjuk fel a kertünket kávézaccal:

3. Készíthetünk belőle tápoldatot is

Adjunk hozzá 2 csésze kávézaccot egy 5 literes vödör vízhez. Hagyjuk állni az oldatot néhány órán keresztül vagy egy éjszakán át. Ezt a főzetet folyékony műtrágyaként használhatjuk kerti és konténeres növényekhez. Kiváló lombtáplálék, amelyet közvetlenül a növények leveleire és száraira permetezhetünk.

4. Bevethetjük a vakondok ellen

A kávézacc segítségedre válhat a vakondok elleni harcban is. Csak öntsd bele a lyukba a zaccot, és a vakondok, valószínűleg az illata miatt, nem fognak többet arra látogatni. A módszerek nem minden esetben válnak be, mert minden vakond külön egyéniség és más a tolerancia szintje. Sajnos sok türelemre és kitartásra van szükség.

5. Túl sok a csiga a kertben? Akkor elő a kávézaccal!

Mivel a szemcsék kellemetlen, dörzsölő hatásúak lehetnek, így a meztelen csigák nem nagyon merészkednek a kávézaccal körülvett növények közé. De nem csak a csigákat tarthatjuk távol, mivel sok macska sem szereti a kávézacc szagát, így elkerülheti a kert alomdobozként való használatát, ha kávézaccot keverünk a talajba.

6. Macskák ellen is bevethető

Kertedet a szomszéd macskái toalettnek használják? Kávézacc kiszórásával felszámolhatod illemhelyüket. A macskák ugyanis nagyon nem szeretik a kávé illatát, ezért kénytelenek lesznek máshol elvégezni dolgukat. Kiscicák esetében, ha olyan helyre rendezték be az illemhelyüket, ami nekünk, gazdiknak nem kívánatos, akkor szintén bevethetjük a kávézaccot.

6+1.Szagtalanít!

Ha a kávézaccot beletesszük egy kis csészébe, majd elhelyezzük a hűtőbe, segít abban, hogy elillanjon a tipikus hűtőszag. Hogyan is csináld? Ebből a videóból megtudhatod:

Címlapkép: Getty Images