Így locsolhatsz ingyen 2023-ban: ez a trükk legális, vízkorlátozás esetén is működik

Egyre nagyobb hangsúlyt kap a kertészetekben, házikertekben az öntözés, locsolás megoldása. Ha nem akarjuk, hogy a vízszámlánk az egekbe ugorjon, itt az idő gyűjteni és hasznosítani az esővizet. Cikkünkben most annak jártunk utána, hogy készíthetünk házilag ilyen tartájokat, ha nem akarjuk több százezer forintért a boltban megvásárolni.

Magyarország köztudottan gazdag vízkészletekben, de itt is növekszik az aszályos időszakok hossza és gyakorisága. A szakember szerint könnyen lehet, hogy egy-két évtizeden belül, még ha időlegesen és csak bizonyos területeken is, de feszültség léphet föl azzal kapcsolatban, hogy ki használhatja föl a helyileg elérhető édesvízkészletet. Az aszályosodás és a melegedés hatására gyorsabban párolog a talajból a víz, tehát egyre nagyobb lesz az igény az öntözésre.

Fontos lenne arra is odafigyelni, hogy milyen vizet használunk öntözésre - ha lehet, ne azokat a készleteket, amikre a lakosságnak, esetleg a gazdasági szférának is szüksége lehet. Egy korábbi minisztériumi közlés szerint az éves felszíni vízkivétel mintegy 4600 millió köbmétert tesz ki, 5,7 százaléka öntözési célú, míg a felszín alatti vízkivétel évente 950 millió köbméter, aminek mindössze 1 százalékát használják öntözésre.

Magyarországon 111 ezer hektárt öntöznek, a művelt mezőgazdasági területek 1,7 százalékán folyik öntözéses gazdálkodás, az öntözött területek 80 százaléka szántóföldi művelés alatt áll.

A mezőgazdaság számára rendelkezésre álló vízkészlet kihasználása az országban 30 százalék, míg az unióban ez 80 százalékra tehető. Magyarország területén közel 70 öntözőrendszer működik, az állami kezelésű öntözőcsatorna hossza több mint 4300 kilométer

Egyre fontosabbá válik az esővíz

Az egyre szélsőségesebb időjárás, a száraz évszakok hatására egyre többen döntenek az esővíz hasznosítása mellett. Hazánk a mérsékelt éghajlati övben található. Ennek jellegzetessége, hogy a csapadék eloszlása egész évben változó. Általában jellemző, hogy olyan növényeket termesztünk a konyhakertünkben, amelyek fejlődésükhöz sok vizet igényelnek, leginkább a nyári hónapokban, amikor sajnos pont a szárazság jellemző ezen az éghajlaton. Ehhez még hozzájárul a klímaváltozás is, az időjárás egyre szélsőségesebbé válik. Emiatt a júliusi-augusztusi hónapokban egyre több vízre van szükségünk a megfelelő terméshez vagy ahhoz, hogy a dísznövényeink, bokraink egészségesek maradjanak.

Az esővíz a legjobb, amit a növényeink öntözéséhez használhatunk, a lakosság számára elérhető víz ugyanis sókat tartalmaz és olyan kemikáliákat, amik nem biztos, hogy jót tesznek nekik. Az esővízben ezzel szemben olyan ásványi anyagok vannak, amik abszolút a kert javára válnak. A természetes forrásból való vízgyűjtés nemcsak hogy a pénztárcánkat kíméli, de egészségesebb és környezetkímélőbb megoldás is. Ezért is jó ötlet, ha rendszeresítünk a ház körül egy esővízgyűjtő hordót - most elmondjuk, hogyan érdemes csinálni a The Spruce cikke alapján.

Hogyan gyűjtsük okosan az esővizet?

Az esővízgyűjtő hordókba a tetőről vagy a csatornából leereszkedő lefolyó segítségével kerül a csapadék, amit egy kivezetőn keresztül juttatnak a hordóba. A vizet szűrni is lehet, így a hulladékok nem landolnak majd benne. Az így összegyűjtött esőt öntözéshez, különféle kerti munkákhoz kiválóan lehet használni, az egyik leghatékonyabb módja az otthoni vízmegtakarításnak. Mellette szól még az is, hogy bárki elkészítheti nagyjából egy óra alatt.

Mi kell hozzá?

Csupán néhány eszköz: hordó, fúró, fűrész vagy kés, csap, gumi és fém alátétek, tömlőbilincs, vízálló tömítőanyag, kertészeti szövet, ceruza, mérőszalag

És most lássunk neki!

Jelöljük ki a helyet, ahova szeretnénk telepíteni a hordót, lehetőleg az ereszcsatorna alá. Ezután tegyük a hordót egy sima felületre (használhatunk cementtömböket vagy téglákat is). Fordítsuk az oldalára a hordót, fúrjunk egy lyukat az alja felé. Ez lesz az a rész, ahol a vizet eltávolíthatjuk belőle. Ennek a lyuknak kicsit kisebbnek kell lennie, mint annak, ami a csaphoz szükséges.

Adjuk a fém és gumi alátéteket a csaphoz. A vízálló tömítőanyagot applikáljuk a gumi alátét köré. Helyezzük a lyukba és tartsuk is ott 20 másodpercig. Nyúljunk a hordóba és tegyünk egy gumi és fém alátétet a csap másik végéhez (van, aki tömlőbilincset használ). Ez biztosítja a csap rögzítését. Vágjunk egy bemeneti nyílást a hordó tetejére: itt fut majd az elvezető, úgyhogy a lyuknak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy illeszkedjen. A vágáshoz fűrészt vagy kést használhatunk.

Fúrjunk ki két kivezető lyukat a hordó oldalán, a teteje felé. Ha a hordó majd feltelik, ezek a lyukak kivezetik a felesleges vizet és felszabadítják a nyomás alól. Vágjunk elegendő mennyiséget a kertészeti szövetből, hogy megfelelően fedje a hordót. Ez fogja megvédeni a tartalmát a szúnyogoktól, levelektől és hulladékoktól. Nyissuk fel a tetejét és helyezzük a levágott anyagot a nyitott hordóra. Ezután csukjuk le a fedelet.

Miután az elvezetőt megfelelő méretűre vágtuk, belerakhatjuk a hordóba. Helyezzük a csatlakozó csövet a hordóba. Teszteljük a rendszert azzal, hogy vizet öntünk az ereszbe egy létráról! Ha a víz nem érkezik meg a hordóba, valószínűleg akadály van valahol a rendszeren belül, de az is lehet, hogy lyukas az ereszcsatorna.

Érdemes otthon barkácsolni, így spórolhatunk a legtöbbet

Már csak azért is érdemes otthon kísérletezni a saját vízgyűjtő készítésével, mert az áruházban vásárolt termékeknem bizony borsos ára van. Persze nem lehet elmenni amellett, hogy ezek a gyűjtők egészen biztosan kiváló minőségűek, megbízhatók. Hogy mennyibe is kerül egy-egy vízgyűjtő tartály? Körbenéztünk a nagyobb áruházak polcain, hogy megtudjuk.

A Praktiker weboldalán találunk kisebb-nagyobb hordókat, melyek ára 11 990-792 900 Ft között mozognak.

Az OBI webshopjában esővíz tárolót találunk 15 990- 219 990 forint közötti összegért.

A Bauhaus online polcain is találunk esővízgyűjtő tartájokat, itt ezek ára 11 490-97 990 forint között mozog.

A Kreatív Farmer online shopjában is találunk esővízgyűjtót, itt 39 980-84 990 forint között vehetjük meg.

Az Agrowebshop oldalán is vásárolhatunk esővíz gyűjtó tartájt, ennek ára 17 500-29 990 forint között mozog itt.

Címlapkép: Getty Images