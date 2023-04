Íme, a profi kertészek nagy trükkje: ezzel a legsilányabb földön is jó lesz a termés

A legkisebb, kedvezőtlen adottságú kertből is csodás veteményest varázsolhatunk a magaságyás segítségével. Megyeri Szabolcs kertész elmagyarázta a HelloVidéknek, miként is álljunk neki az építésének, de azt is elárulta, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet akár egy zsebkendőnyi területből is.

A magaságyás manapság rendkívül divatos a hazai kertekben, de miért is érdemes a szabadföld helyet ilyet építenünk, és ebbe veteményezni? Előnyei között szokás emlegetni, hogy könnyebb kigyomlálni, elfelejthetjük a kapálást, segítségével a termést tisztán lehet tartani, sem a kutya, sem a kisgyerekek nem férhetnek hozzá. Az időseknek és a mozgáskorlázottaknak is kényelmesebb, jobban tudnak vele dolgozni. A magaságyás – ha ízléssel, fából, téglából vagy kőből - épül, önmagában is remekül díszítheti a kertünk.

A magaságyás igazi hasznát és lényegét azonban – fogalmazott a HelloVidéknek Megyeri Szabolcs kertész – csak ritkán szokták kiemelni:

Példaként vegyünk az egyik legízletesebb paradicsom-fajtát, a San Marzano-t. Vessük össze, mi történik vele, ha a palántákat ugyanabban az időben, május elején egyrészt szabadföldbe, másrészt magaságyásba ültetjük ki. Mielőtt szabadföldbe palántázunk, előtte felássuk a talajt, és amennyire csak tudjuk, megtrágyázzuk. Ha már 40 cm-re át van forgatva a talaj, akkor alapos munkát végeztünk. Ugyanígy elkészítjük magaságyást (egy 120 cm-est) is, amibe legalább 80 cm jó minőségű talajt töltünk be. A San Maarzano paradicsom ideális esetben 5 hónapig él, ha el nem fagy, még októberben is terem. Azt fogjuk tapasztalni, hogy ugyanaz a paradicsomfajta a veteményesben 1 méter magasra nő és körülbelül 15 kg-ot terem, az emelt ágyásba beültetve ugyanez a fajta másfél méter magasra is felkúszik, és 25 kg-ot is megterem. Minél mélyebben le tud menni a talajba a növény gyökérzete, annál jobban fel tudja szívni a tápanyagot és a vizet, és annál jobban fog teremni. Ez a jól előkészített magaságyás lényege, hogy talaja összehasonlíthatatlanul jobb, mint a szabad földé.

Ahogy Megyeri Szabolcs elmagyarázta, a lényege tehát az, hogy benne a növény gyökérzete akadálytalanul tud fejlődni, mélyebben is tápanyagdús talajt talál, magasabbra nő, és többet is terem. Ideális esetben egy magaságyás legalább egy méteres, de már minden kiemelés segíthet. Az a tapasztalat, hogy minél magasabb, és minél lazább és jobb a minősége a talajának, annál ígéretesebb lesz a termés.

A magaságyásban gyakorlatilag bármilyen zöldségféle megterem. Ezen túl, ha azt szeretnénk, hogy valamelyik szobanövényünk fejlődése megszaladjon, azt is kiültethetjük egy szezonális kondicionáló kúrára. Érdemes lehet speciálisan, savanyú talajt kedvelő növényeket (áfonya vagy hortenzia) is magaságyásba tenni, így nem keverednek a kertünkben a talajok. De lehet olyan bokrokat is, mint például a málna, emelt ágyásba tenni, hogy ne szaporodjon el szanaszét.

Mennyibe kerül magaságyást építeni?

Megyeri Szabolcs szerint aki nem biztos a hosszútávban, és nem akarja magát nagy költségekbe venni, annak javasolható a raklapok vásárlása. Ezeket darabonként 5000-6000 forint körül már be lehet szerezni, ennek egy méternél is magasabb a hossza, így tökéletesek lehetnek. 6 raklapból már elég nagy magaságyást építhetünk. A faanyag így 36-40 ezer forintból megvan. A belsejét béleljük ki geo-textíliával, ezt tízezer forintos nagyságrendben beszerezhetjük, így összességében maga a keret 50 ezer forintból már kihozható.

Miből építhetünk még magaságyást?

A raklap helyett vasúti talpfából, erősebb vesszőből vagy zsalukőből is készíthetünk magaságyást. A fából készült jellemzően 2-3 évet is bír ki, de érdemes évente felfrissíteni, átdolgozni a talaját. Ha nem nyúlunk hozzá, Megyeri Szabolcs szerint jellemzően évente 20-30%-kal csökken a termőképessége.

Ha félünk attól, hogy vakond költözik a magaságyásunkba, tegyünk le a földbe, amire a keret kerül, vakondhálót!

Magaságyást már online is vásárolhatunk

Online webáruházakban is beszerezhetünk kerti magaságyásokat. Lássuk, milyen árakon miket vásárolhatunk?

Horganyzott acél kerti magaságyás 160 x 80 x 45 cm: 22.540 Ft

Impregnált fa magaságyás 150 x 100 x 40 cm: 23 960 Ft

Horganyzott acél kerti magaságyás 320 x 80 x 45 cm: 34.630 Ft

Andrewex magaságyás 150 cm x 76 cm x 79 cm mandulafenyő. 50.000 Ft

Magaságyás duglászfenyő 70 cm x 150 cm x 72,5 cm: 67 990 Ft

Leier magaságyás téglalap alakzat: 181 000 Ft

Horror ára van a belevaló virágföldnek

A magaságyásba való földkeverék ennél jóval drágább, ha minőségi zsákos virágföldet veszünk, annak a költsége sokszázezer forint, még akkor is, ha magunk állítjuk össze a talajt, keverjük bele a komposztot és a trágyát. Ha komplex, előre elkészített, magaságyásba való földet veszünk, és azzal szeretnénk feltölteni, annak költsége akár 1 millió forintra is rúghat.

A magaságy szívét tehát a felső termőréteg adja, azonban a legjobb eredmények eléréséhez Megyeri Szabolcs a következő rétegsorrendet javasolja:

Első (alsó) réteg 20-25 cm vastag, ág- és gallyapríték, mely lassan bomlik le

Második réteg: 20-25 cm vastag, lassan bomló növényi részek, szerves hulladékok vagy szalma

Harmadik réteg: 25-25 cm vastag, egy éves komposzt jól kivehető növényi részekkel

Negyedik réteg: 20-25 cm vastag, érett istállótrágya vagy komposzt

Ötödik (felső) réteg: 20-25 cm vastag, kitermelt vagy vásárolt földkeverék

A magaságyás egyes rétegei különböző funkciót látnak el, az alsóbb rétegek tartás és jó vízelvezetést biztosítanak, míg a felső rétegek az ültetett növények gazdag tápanyagellátásért felelnek. A magaságy méretéhez igazodva az egyes rétegek vastagsága csökkenthető vagy növelhető.

A magaságyást – hangsúlyozta Megyeri Szabolcs - érdemes évente karban tartani, úgy építsük meg, hogy ki tudjuk talicskázni belőle a talajt. Szezon előtt új, tápanyaggal teli földdel töltsük fel, szedjük ki belőle a gyökereket, szerves trágyával gazdagítsuk.

Milyen előnyei vannak a magaságyásnak? Az ápolási- és gondozási feladatok kevesebb időt igényelnek. Nem szükséges plusz tápanyagot kijuttatni és a gyomlálás sem vesz el időt. A talaj nem tömörödik, így nem szükséges folyamatosan lazítani, valamint kiegyensúlyozott lesz a vízháztartása, így az öntözések között hosszabb idő eltelhet. Az ideális talajszerkezetnek és tápanyagellátottságnak köszönhetően növényeink gyorsan fejlődnek és betegségekkel szemben ellenállóbak lesznek, így bio zöldségeket is nevelhetünk.

Két dolog, amire még érdemes odafigyelni!

A magaságyást érdemes napos helyre építeni, viszont arra is vigyázni kell, ha az oldalát túl erősen süti nap, könnyen felforrósodhat, az károsíthatja a növényeket. Ezért jó befuttatni az oldalát esetleg tökkel vagy vadszőlővel!

Még egy dologra figyeljük – tanácsolta Megyeri Szabolcs. Az idő és víz tömöríti a magaságyás földjét, ezért már most, ilyenkor április elején is érdemes minél előbb megcsinálni, aztán, még a palánták elültetés előtt locsolni, hogy tömörödjön kicsit a föld, mire elkezdődik a szezonja.

