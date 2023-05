Viszlát kukorica? Ez a növény lehet a magyar földek új sztárja

A tavalyi történelmi aszály hatására átalakulni látszik a fontosabb szántóföldi növények vetésterülete: míg a kukoricát a korábbinál kisebb területen vetették a magyar gazdák, az őszi búza termőterülete több mint egytizedével nőtt a tavalyihoz képest, meghaladva az egymillió hektárt. Május közepén pedig, úgy tűnik, bejött annak a számítása, aki őszi búzát vetett - írja az Agrárszektor. A portál által megkérdezett gazdák szerint ugyanis a vetés, és az azóta eltelt idő során minden adott volt ahhoz, hogy jó, megfelelő időjárás esetén akár rekordszintű termés szülessen idén az őszi búzánál.

Ahogy a portál írja, az elmúlt évben tapasztalt rendkívüli aszály komoly változásokat hozott a magyar szántóföldi növénytermesztésben, ugyanis jócskán átalakította a vetésszerkezetet. Míg a megelőző években a kukoricát és az őszi búzát csaknem azonos területen vetették, az aszály és a terméskiesés hatására az előbbinél jelentős, a becslések szerint akár 10-30%-os csökkenésre is lehet számítani a vetésterületet illetően. Ezzel szemben az őszi kalászosok termesztésében valóságos fellendülés volt tapasztalható, az őszi búza 1 millió hektárnál is nagyobb termőterülete csaknem 13%-kal nagyobb a tavalyinál, és az ötéves átlagot is 4%-kal meghaladja. Míg az őszi árpánál mintegy 20%-os vetésterület-növekedést lehetett tapasztalni, az őszi káposztarepce termőterülete ugyanekkora mértékű csökkenést mutat.

És bár a tavalyi évet alapvetően az aszály határozta meg, az őszi hónapokban jelentős mennyiségű csapadék hullott a magyar földekre, ami helyenként ugyan késleltette a vetési munkálatokat, de összességében inkább az állományok hasznára volt. Ugyanez mondható el az enyhe télről, amelynek során az őszi búza meg tudott erősödni, és legalább közepes, de inkább jó állapotú állományokkal tudott ráfordulni a tavaszra.

De milyen is a helyzet most a búzaföldeken? Milyen képet festenek az állományok, mi várható a következő időszakban? Az Agrárszektor erről kérdezte meg a magyar gazdákat, ide kattintva már olvashatjuk is az egyes termelők tapasztalatát.





