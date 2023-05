Hátborzongató húsevő növények? Valójában hasznos kártevő irtók a lakásban

Míg sokan a könnyen tartható szobanövényeket részesítik előnyben, a tapasztalt növénytulajdonosok néha nagyobb kihívásra vágynak. Ha már megtanultad néhány nehezebb szobanövény tartását, gondozását, és szeretnél valami újat kipróbálni, akkor érdemes elgondolkodnod néhány húsevő szobanövény beszerzésén. Bár több munkát igényelhetnek, a húsevő szobanövények tartása kifizetődő, hiszen remekül elbánnak a kártevőkkel is. Most összeállítottunk egy útmutatót három gyakori típusról, ha belevágnál.

Nem húsevő rokonaikhoz hasonlóan a húsevő növények is energiájuk nagy részét a napból nyerik, és elsősorban azért csapdázzák be és emésztik meg a rovarokat, hogy hozzájussanak olyan tápanyagokhoz, amelyeket a talajuk nem képes szállítani. De hogy érdemes őket ápolni és gondozni? Most kiderül!

Fontos szabályok, ha húsevő szobanövényt vásárolnánk

Minden növény fotoszintézis útján állítja elő saját táplálékát, ezért felmerülhet a kérdés, hogy egyes növények miért alkalmazkodtak a fehérjefogyasztáshoz – főleg rovarok, de esetenként kis békák és emlősök is szóba kerülhetnek.

A húsevő növények a világ minden táján megtalálhatók mocsaras környezetben. A lápokban sok a víz és kevés a tápanyag (amelyek hajlamosak kimosódni a talajból), ezért ezek a növények úgy fejlődtek ki, hogy pótolják a talajtápanyag (különösen a nitrogén) hiányát saját vacsorájuk elfogyasztásával.

A húsevő növények édes illatú nektárral, élénk színekkel és apró kis levélszőrökkel csalogatják zsákmányukat levélcsapdáikba. Befogásuk után emésztőenzimeikkel lebontják a húst, kivonják a tápanyagokat.

Ápolási tippek

A húsevő növények gondozása kicsit más, mint a többi szobanövény gondozása. Egyedülálló természetes élőhelyük miatt különleges ápolást igényelnek. Íme, amit tudnod kell, mielőtt örökbe fogadsz egyet.

Növényi talaj

Mivel a húsevő növények természetüknél fogva láplakók, ezért a folyamatosan nedves, jó vízáteresztő talajt kedvelik. A siker legjobb esélye érdekében ültesd húsevő növényed sphagnum tőzegmoha és durva homok 50:50 arányú keverékébe. Ez a fajta tőzegmoha kiválóan tartja meg a vizet, és természetesen savas, amit a húsevő növények kedvelnek.

Öntözés

Tartsd az edényt vízzel teli csészealjban, nehogy a gyökerek kiszáradjanak (ez nagyon fontos!). Ragadozó növények öntözése csak desztillált vízzel vagy esővízzel történhet. A csap- és forrásvíz rengeteg ásványi anyagot tartalmaz, amit a kis húsevő nem fog értékelni. A legtöbb húsevő növény jól érzi magát a terráriumban is, mert szereti a magas páratartalmat.

Fény és hőmérséklet

A legjobb a ragyogó napsütés, ezért tartsd a húsevő növényeket déli fekvésű ablakban. Ha van erkélyed vagy teraszod, a szabadban termesztés is lehetséges. Hűvösebb időben tegyél meg mindent annak érdekében, hogy megvédd őket a huzattól és a fűtőnyílások forró, száraz levegőjétől. A húsevő növények mindegyike (egyes napharmatfajták kivételével) alvó állapotba kerül télen, ezért novembertől február közepéig vidd őket hűvösebb helyre, és távolítsd el az erős fénytől.

A növények táplálása

Most a legszórakoztatóbb részhez érkeztünk. Ha zárt térben termeszted a húsevő növényét, és a lakásod nincs tele rovarokkal – és reméljük, hogy nem így van –, akkor szükség lehet egy kis segítségre az étel megfogásához. Természetesen bármilyen legyet vagy más rovart etethetsz vele, de ha hiány van belőle, szerezz be egy üveg férget az állatkereskedésből (haleledelként árulják). Általános szabály, hogy hetente ne etesd a növényt egynél több rovarral.

A legjobb húsevő növények kezdőknek

Készen állsz az indulásra? Íme néhány a gyakoribb és könnyebben termeszthető fajta a húsevő növényfajták közül:

Vénusz légycsapója

A venus légycsapda növény természetesen a leghíresebb húsevő növény. Nyitott érmét formázó, csuklós levelei vannak, amelyek rászorulnak a zsákmányra, amelyet édes illatú nektárral csalnak be. A levelek fogszerű rostokkal vannak bélelve, amelyek érintésre elektromos töltést váltanak ki, amitől a levelek összezáródnak. Az emésztőenzimek lebontják és felszívják az áldozat szöveteit. A csapda újra kinyílik, ha ez a folyamat befejeződött, körülbelül egy hét múlva. Amikor döglött rovarokkal eteti a vénuszlégycsapdát, egy kicsit csiklandozza meg a szőrszálakat egy fogpiszkálóval, hogy szimulálja a mozgó rovar érzését, hogy a csapda bezáruljon.

Kancsóka

A kedves név megtévesztő lehet, hiszen ő is egy húsevő növény. A kancsónövények a világ nagy részén megtalálhatók. Mivel ilyen széles természetes elterjedésük van, sok fajtájuk és hibridjük létezik. Ezek a növények nem csak rovarokat esznek. Szintén boldogan megemésztenek minden olyan kis állatot, amely beesik a "kancsójukba" és nem tud kijutni. A Vénusz légycsapójához hasonlóan a kancsónövények közvetlen napsütést, savas talajt és az alulról öntözést kedvelik. Nekik is el kell aludniuk télre. Náluk is elég, ha novembertől februárig hideg helyen tartjuk. Ezek a növények falánk evők. A légycsapdákkal ellentétben a kancsónövények mély kutakban fogják el zsákmányukat. Míg a Vénusz légycsapda energiát használ fel a levelek bezárására, a kancsó egyszerűen megvárja, amíg a zsákmány beesik és megfullad. Amint a szerencsétlen lény bezuhan a kancsóba, megkezdődik az emésztés.

Napharmat

Harmatos levelei miatt „napharmatnak” is ismert, a Drosera capensis gyönyörű példány. Ennek a húsevő növénynek a fajtái a forró éghajlaton világszerte megtalálhatók, beleértve Dél-Afrikát és Ausztráliát is. Ennek a nagy választéknak köszönhetően a napharmat strapabíró, és kevésbé ideális körülmények között is boldogul, mint például a kancsó növény. Ennek a növénynek is tiszta vizet és savas talajt kell biztosítani. De a listán szereplő többivel ellentétben nem kell téli álmot aludnia. A Drosera capensis a Vénusz légycsapdáját követi. Leveleit ragadós „csápok” borítják. Amint egy rovar leszállt, a levél elkezd felkunkorodni, befogja a rovart, és lehetővé teszi a növény számára, hogy táplálkozzon. Ha elfogyasztotta, a levél ismét kiegyenesedik.

Címlapkép: Getty Images

