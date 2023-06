Ezek a legsürgetőbb kerti munkák júniusban: íme, a profik 9 pontos feladatlistája

Az idei tavasz bőven tartogatott meglepetéseket. Az előrejelzések szerint a héten azonban már nem lesz okunk panaszra: egy-egy zápor-zivatar ugyan bármikor lecsaphat, de remek, kora nyári, kertészkedős napokra van kilátásunk! Soroljuk is az e havi teendőket!

Ahogy beköszönt a nyár, a palántáink már a kertben kiültetve nőnek, mit is lehet tenni még, milyen kötelező feladatok várnak ránk júniusban? A HelloVidék erről kérdezte Kósa Dániel kertészmérnököt, aki sorolta is a reánk váró kerti munkákat:

1. Fűnyírás

Akinek fű nő a kertjében, annak nem is kell mondani, hogy azt bizony rendszeresen nyírni kell – ezt lehet talán az elsőszámú júniusi feladat. A rendszeres nyírás gyomírtó hatású is, így kevesebbet kell a gazokkal bíbelődnünk - tette hozzá a szakember.

Figyeljünk viszont arra, ha már nyírás a téma, hogy a fűnyíró pengéi mindig legyenek jól kiélezve. Az éles pengék tiszta vágást ejtenek, míg az életlenek csak tépik, roncsolják a fűszálakat, fogékonyabbá téve őket a betegségekre. Ne sajnáljunk időt szakítani a fűnyíró tisztítására használata után.

2. Kapálás

Nagyobb esők után vagy, ha többet locsolunk természetesen a gazok, gyomok is hamarabb nőnek ki a kertben, amikert érdemes rendszeresen kihúzni, hogy ne szaporodjanak el. A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel felfrissíthetjük a talajt. A kapálás ráadásul nem csak a gyomokat ritkítja, de a talaj vízgazdálkodását is javítja.

3. Komposztálás

Ahogy Kósa Dániel is tanácsolta, a levágott füvet, illetve gyomot komposztáljuk, hiszen később visszaforgathatjuk a talajba. Másik lehetőségünk, hogy vékonyan szétterítve kiszárítjuk, és az ágyásokat takarjuk vele. Ez egyrészt a gyomok növekedését, valamint a talaj párologtatását gátolja.

4. Ügyeljünk a növényeink kondíciójára!

Ahogy Kósa Dániel tanácsolta:

Növényeink legyenek kiültetve, vagy dézsában nevelve, a lombtrágyázást se hanyagoljuk el! A lombtrágyával együtt érdemes a növényvédelmet is elvégezni. Kontakt, valamint felszívódó rovarölőkkel, gombák elleni vegyszerekkel célszerű lefújni a növényeket

5. Fokozottan figyeljünk a vízutánpótlásra is

Júniusban szárazabb időszakok is előfordulhatnak, amikor kiemelten kell ügyelnünk a megfelelő, rendszeres öntözésre. Erre az éjszaka vagy a kora reggeli órák a legalkalmasabbak, mert ekkor párologtatnak a növények a legkevesebbet. A szárazabb időszakokon kívül fel kell készülnünk a nagyobb esőzésekre is, amik kedveznek a gombás megbetegedéseknek. Ezek ellen kiválóan védekezhetünk kertészetekben kapható speciális bio-növénykondícionálóval.

A palántákat, cserepes, ablakládába ültetett növényeket, valamint a virágágyban pompázó egynyáriakat rendszeresen öntözzük, hiszen a júniusi melegben hamar kiszáradhatnak, kiéghetnek.

Öntözzünk rendszeresen, ügyeljünk arra, hogy kultúránként megfelelő mennyiséget juttassunk ki. Figyeljünk arra, hogy ha a füvet is locsoljuk, akkor kis adagokkal többször öntözzünk, és két kijuttatás között a talaj száradjon fel. Az uborkának kell a legtöbb mennyiségű víz, így ezt a növényt nagy dózisokban, naponta kétszer is célszerű - árasztásos technikával - locsolni

- tette hozzá még a szakember

5. Gyűjtögetés, befőzés

Ebben a hónapban már van lehetőségünk betakarítani is. A szamócák, és cseresznyék lassan beérnek, így friss gyümölcsöt tudunk az asztalra tálalni, valamint elkezdhetjük a befőzést, lekvárnak vagy befőttnek – de erről a HelloVidék korábban itt írt.

6. Még ültethetünk és palántázhatunk is!

A következő növényeket még hó elején bátran elvethetjük, ha nyár végén szeretnénk még szüretelni: csemegekukorica, bab, retek, cékla. Érdemes arra gondolni, hogy egy kis területű kert is képes szép mennyiségű termést hozni, csak oda kell figyelni a benne lévő növények gondozására. Kiszórhatjuk a spenót, sárgarépa, fehérrépa, kelkáposzta vagy saláta magjait, ha ősszel friss, saját nevelésű zöldséget szeretnénk szüretelni.

Bár magról szinte bármilyen zöldség termeszthető, a lassabban növekedőket azért mindenképpen érdemes palántaként elindítani. Ha magunk nem bíbelődtünk a palántázással, vásároljunk és ültessük ki még a hónap elején: a káposztaféléket, a paradicsomot, a paprikát, karfiolt, brokkolit, a dinnyét és a padlizsánt. Még mindig, ha eddig nem tettük volna, érdemes benépesíteni velük is a kertünk!

7. Egyre több a kártevő

Júniusban, főként, ha ennyire csapadékos marad az idő, a növényvédelemre is érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk. Fontos például, hogy júniustól kezdi az almamoly a petéi lerakását. Ha feromoncsapdát helyezünk el az almafák egyikén, ezzel jelentősen csökkenthetjük a peterakást. Az elbujt lárvákat ilyenkor elcsíphetjük.

Általában elmondhatjuk, hogy a legjobb védekezés itt is a megelőzés. Erre alkalmazzuk a már jól bevált módszereinket, ha már vannak korábban sikeresen alkalmazott praktikáink. A Kertlap tanácsai alapján néhány dologra kell figyelnünk, hogy jó eséllyel megelőzzük a kártevők elszaporodását.

Válasszunk ellenálló fajtákat.

Tartsuk tisztán a konyhakertet: szellős ültetés, összezsúfolás elkerülése, lehullott levelek, elszáradt növényi részek eltávolítása.

Ugyanaz a faj lehetőség szerint három évnél hamarabb ne kerüljön ugyanarra a helyre.

Használjunk vegyszermentes permetleveket.

Ültessünk segítő, védő növényeket.

Ügyeljünk az öntözésre!

8. Ápolás

A cserepes növényeket és az ablakládák növényzetét kéthetente tápoldattal kell megöntözni ahhoz, hogy szépen fejlődjenek. Érdemes azonban figyelnünk a fejlett növények levelét is, mivel tápanyaghiányukat itt jelzik a legjobban, illetve azért sem árt átvizsgálni őket, mert ilyenkor már javában megjelennek a kártevők. Megmenthetjük növényeinket, ha időben észleljük a problémát. Vizsgáljuk meg a növények leveleinek mind a két oldalát, mert sokszor a zöld levelek fonákán jelennek meg a lárvák és peték.

Az egynyári virágokról mindig csípjük le az elnyílott virágokat ahhoz, hogy őszig díszíthessék a kertünket. A gazdag virágzáshoz fontos, hogy figyeljünk erre mivel, így nem a terméseik és magjaik beérlelésére, hanem újabb virágok nyitására használják fel a rendelkezésükre álló, vízben oldott tápanyagokat a növények.

9. UV: védjük kertünket és védjük magunkat!

Kósa Dániel szerint ügyeljünk arra, hogy a teraszra kitett növényeknek mekkora a fényigényük, ugyanis ahogyan a mi bőrünket is, úgy a növényeket is megsérti a magad UV. Sajnos rájuk nem tudunk naptejet kenni, viszont a déli órákban be tudjuk őket vinni félárnyékos helyre.

Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a növények fényigényére és mivel ilyenkor nagyon erős lehet a napsugárzás jó, ha az ablakban vagy a teraszon, erkélyen tartott növények nem érintkeznek közvetlenül a déli órákban napfénnyel, hanem félárnyékos helyre tudjuk őket tenni. Amire érdemes még figyelni, hogy locsoláskor ne közvetlenül a növényre öntsük a vizet, hanem a cserép alá helyezett tálkába.

A kertben töltött idő remek hatással van az emberre, ám a nyári erős UV sugárzástól jobb, ha mi is óvjuk magunkat. Fűnyíráshoz húzzunk szalmakalapot, és használjunk naptejet! Állítsunk napernyőt, napvitorlát és árnyékoljuk a kert pihenésre szánt térségeit részeit.

Címlapkép: Getty Images