Bődületes ára lett idén az eperlekvárnak: így úszhatod meg a legolcsóbban a befőzést

Elstartolt végre a szabadföldi eper, most juthatunk a legolcsóbban a befőzési szezon első igazi gyümölcséhez! Úgyhogy érdemes otthon is kísérletezni, minél több módon bespájzolni. Pláne azért is, mert idén nagy probléma lesz, hogy minden egyéb gyümölcsben óriási a fagykár. Nem lesz cseresznye, de a háztáji kertekben barack és szilva is alig fog teremni. Lássuk akkor a friss hazai árakat, és az egyéb befőzési tudnivalókat!

A KSH adatai szerint Magyarországon az elmúlt években 4,7–5,4 ezer tonna szamócát takarítottak be évente. Szakértők szerint azonban a hűvösebb tavaszi időjárás miatt a szokásosnál is később, de jó terméskilátásokkal kezdődött a hazai szamócaszezon. Bár a rengeteg eső miatt sok termelő – ahogy a HelloVidéknek is elmondták – idén a tömeges rothadásra panaszkodik. A lényeg azonban, hogy a piaci áraknál most már jóval olcsóbban lehet hazai eperhez jutni: az ország számos pontján kinyitottak a Szedd magadok, ahol mindenki maga gyűjthet annyi friss gyümölcsöt, amennyire szüksége van- de erről nemrégiben itt írt a HelloVidék.

Az ország nyugati szélén még csak most várják az első pirosodó szemeket

Szalay István és Szalayné Rácz Adél gazdálkodók Vas megyében, több éve foglalkoznak eperrel is. A szalmázástól az indázásig mindent kézi munkával végeznek. Ebben az évben 2,5 hektáron várják a termést. Idén újdonságként már nem csak Szombathelyen (a Söptei úton) hirdetnek Szedd magad akciót, hanem a Sárvárhoz közeli Jákfán is telepítettek egy nagyobb ültetvényt. Bíznak benne, hogy idén is bőven lesz termésük, igaz, a hideg és esős tavaszban több héttel csúszik a szezon.

Ahogy a szombathelyi termelők mesélték, Vas megyében még csak most kezd bogyósodni a termés, de azt is tudni kell, hogy az Alpokalján jellemzően az országban utolsóként, még Győr-Mosonhoz képest is 3-4 nappal később kezdik el a szüretet. Az eper érésében az a 2-3 fokos különbség (főként éjszaka) is nagyon számít. Úgy tervezik, hogy a szabadtéri epret jövő hét második felétől fogják tudni tömegesen szedni, de a szombathelyi Szedd magadot is csak jövő hét második felétől nyitják.

Mázsaszámra szedik le a rohadt epreket

Komoly gondokat okoz az elmúlt hetekben lehullott a csapadék, hiszen két hétig megállás nélkül esett. Próbáljuk menteni, ami menthető, szedjük le zölden a penészes szemeket, védekezni is kellett gombaölővel

– közölte Szalayné Rácz Adél. Minden évben nagy kockázat, hogy szüret alatt nem lesz-e sok eső. Tavaly nem volt szerencséjük, az érés időszakában a piros bogyókra esett napokon keresztül az eső. Most bíznak abban, hogy végre jó idő lesz, eső nélkül, sok napsütéssel és pici széllel, a penészesedést is sikerül kivédeniük, és akkor elégedettek lesznek.

Ahogy a vasi termelőtől megtudtuk, idén az árakon csak minimálisan terveznek emelni. Viszont csak akkor tudják pontosan, mennyiért tudják árulni az szabadföldi eper kilóját, ha beindul a tényleges szedés. Szalayné Rácz Adél úgy látja, eddig megfelelően alakultak az árak, de a termelők szempontjából nagyon nem lenne szerencsés, ha ez lejjebb menne, hiszen – fogalmazott a termelő – minden költségük brutálisan megnőtt:

Ahol már szüretelnek, mázsaszámra szedik le a rohadt epret, rengetegen bedőltek. Máskülönben keresleti piac van, magasabb a kereslet, mint amit a belföldi gazdálkodók megtermeltek. Jelentős árváltozást mi sem szeretnénk, de ahogy a piaci helyzetet látjuk, jelentős árcsökkenés sem várható már.

Ráadásul, tette hozzá a vasi termelő, nagy probléma lesz idén, hogy minden egyéb gyümölcsben nagy a fagykár. Nem lesz cseresznye, barack, szilva alig fog teremni.

Drága még az eper, a görög olcsóbb, mint a magyar

Átlagosan 20 százalékkal magasabb a termelői ár, mint tavaly. Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon a hazai eper (szamóca) termelői ára a 15–20. hetek átlagában 7 százalékkal emelkedett (2618 Ft/kg) az elmúlt év azonos időszakának átlagárához képest. A hazai eper az idén 3800 forint/kilogramm termelői áron lépett a Budapesti Nagybani Piacra a 15. héten, ugyanakkor a szezonhoz közeledve – az előző évek trendjeinek megfelelően – a 20. héten már csak 1800 Ft/kg volt az eper, 20 százalékkal drágább, mint az előző év azonos időszakában, viszont 20 százalékkal olcsóbb, mint egy héttel korábban.

Ennél is nagyobb mértékben drágult a görög import, de még mindig olcsóbb, mint a hazai termés

A 20. héten a Görögországból importált eper leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 1600 Ft/kg volt. 60 százalékkal drágább, mint egy évvel ezelőtt és 18 százalékkal drágább, mint egy héttel korábban.

Aki ennél olcsóbban szeretne nagyban, befőzéshez is epret venni, meglátogathatja az egyik Szedd magad földeket, amikből szinte minden megyében akad néhány. (Indulás előtt a gyumolcsvadasz.hu-t, a szeddlemagad.hu-t és az eperfold.hu-t érdemes átböngészni – de a HelloVidéken is ITT a friss lista!)

Házi még így is drágább, de legalább tudjuk miből van

Ha nincs saját kertünk vagy gyümölcsösünk, házi lekvárt nem azért készítünk, hogy feltétlenül spóroljunk vele. Elég egy kis fejszámolás, és hamar rájövünk, nem is kérdés, hogyha magunknak kell megvenni a gyümölcsöt hozzá, nehezen tudjuk kihozni olcsóbbra, mint amennyibe a bolti lekvár kerül. Mondjuk a házi, amibe tudjuk mi van, az tényleg megfizethetetlen!

Ha 3 kiló eperből főzünk lekvárt, abból 4-5 üvegnyi lesz. Az általános 3:1-es szabály alapján 1 kiló gyümölcshöz nagyjából 30 dkg cukrot szoktak adni, de ez természetesen függ attól is, milyen édes a gyümölcs, vagy a saját ízlésünktől. Ha kifogunk egy olcsóbb Szedd magadot, akkor a házi készítésű szamócalekvár (ha meg kell venni hozzá az üveget is) akkor az energiaárakat nem számolva 1000-1200 forintra is kijöhet üvegenként. Egyébként, ahogy látni fogjuk, eperlekvárt azért olcsóbban boltban sem igen találunk! Sőt, a tavalyi árakkal összevetve, egy év alatt a minőségibb bolti eperlekvárok ára is jellemzően legalább 300-400 forinttal megemelkedtek.

A bolti ár (online webáruházakban) - Eperlekvár (50-60% gyümölcstartalommal):

Univer Prémium szamócalekvár 300 g / 1200 Ft (tavaly ilyenkor az ára 790 forint volt)

Hamé Eper Minőségi dzsem: 300g / 1100 Ft (tavalyi ára 700 forint volt)

Kistermelői eperlekvár: 200g 1400 -3000 Ft

EKO Nagymama szamóca lekvárja 340 g/ 910 FT (tavalyi az ára 749 forint volt)

Nincs befőzés üveg nélkül: de jócskán felment az ára ennek is

Ha már eper és befőzés, érdemes a befőttesüvegeket gyűjteni, aztán évenként újra hasznosítani. Mielőtt azonban használatba vennénk őket, alaposan mossuk ki, ecettel öblítsük át, hogy valóban csíramentesek legyenek. Ha újonnan szeretnénk vásárolni, az sem nagy tétel, bár még tavaly júniusban még egy tipikus 720 ml befőttesüvegeket 85-100 forint darabáron lehetett akár online is megvásárolni, most online webáruházakban már több mint kétszeres áron kínálják: 220-250 forint/ darabért. Érdemes azért körbe nézni, mert nagy lehet a szórás, találunk még online webáruházban 100-130 forintért is ugyanekkora méretűt. Hozzá a tető 60-80 forintos árakon kapható, ez is drágább (20-30 forinttal), mint tavaly tavasszal volt.

Hogyan készül a lusta eperlekvár?

A lekvárkészítés egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja ez, gyakorlatilag nem kell hozzá más, csak a gyümölcs és egy tepsi. S ami a legjobb, még csak meg sem kell keverni! Vegyünk vagy szedjünk pár kiló epret, aztán mossuk meg. Tegyük egy tűzálló edénybe, majd előmelegített sütőbe tegyük, és alufóliával lefedve 150 fokon kezdjük el sütni. Hagyjuk másfél órán át sülni a gyümölcsünk, aztán villával törjük össze, ízlés szerint szórjunk rá fahéjat és cukrot, majd a végeredményt össze is turmixolhatjuk. A lekvárunkat érdemes még egy-két órára, hogy még sűrűbb legyen, alacsonyabb fokozaton (100 fokra) visszatenni a sütőbe, aztán már tehetjük is el télire!

Az eperlekvár alapreceptje

„Ahány ház, annyi szokás” – a régi mondás az eperlekvár receptjére is érvényes, amit többféle módon is elkészíthetünk. Már az előkészületekkor el kell döntenünk azonban, hogy melyik úton szeretnénk elindulni: a felesleges eperlevet el lehet forralni, dzsemfix-szel sűríteni, vagy félretenni szörpnek – mi az utóbbi alternatívát választottuk, hiszen vétek lenne kihagyni a nagy lehetőséget. Nézzük, hogyan készül!

Hozzávalók

• 4 kg friss magyar eper

• 600 g kristálycukor (minden kiló gyümölcsre 150 g)

• 3-4 citrom leve

• 1 tábla étcsokoládé (opcionális)

• 1 csokor bazsalikom + 2 kanál akácméz (opcionális)

• 1 db Bourbon vaníliarúd / vaníliapaszta (opcionális)

Az eperlekvár készítése lépésről lépésre

Mossuk meg az epret úgy, hogy a levelét nem távolítottuk el – a tisztítás után viszont vágjuk le a gyümölcsről a hibás, romlottnak tűnő részekkel egyetemben. Tegyük az epret egy tálba (a magyar szabadföldi epret nem kell összevágni, de ha nagyobb, keményebb gyümölcsünk van, érdemes elfelezni, negyedelni a szemeket), szórjuk meg kb. 100 g kristálycukorral, végül törjük össze kézzel (ne pépesítsük, csak roncsoljuk össze kissé) és hagyjuk állni 10-15 percet. Ez a mozzanat azért szükséges, mert a cukor hatására a rostok puhulnak, az eper jó sok levet ereszt.

Miután az eper kieresztette a levét, szűrőn csepegtessük le a felesleget egy külön edénybe, a maradék gyümölcshúst pedig tegyük lábasba. A levet tegyük hűtőbe, először foglalkozzunk a lekvárunkkal: ízesítsük be a cukorral (ízlés szerint nyugodtan adhatunk többet is hozzá) és facsarjuk bele a 3-4 citrom levét. Kis lángon főzzük addig, míg sűrű lekvárállaga nem lesz, folyamatosan kevergetve. Amikor úgy ítéljük meg, hogy készen vagyunk, tegyünk egy kiskanállal hideg tányérra: ha nem folyik szét, elzárhatjuk a lángot.

Hogy milyen állagú eperlekvárt készítünk, ránk van bízva: hagyhatjuk így, darabosan is, illetve botmixerrel simára is dolgozhatjuk (mi a félutas megoldást választottuk, többnyire homogén a lekvárunk, néhány húsos „meglepetéssel”. Az eperlekvár már így is készen van, ha nem szeretnénk tovább ízesíteni, akkor adagoljuk üvegekbe, azonban mi azt javasoljuk, ne álljunk meg ennyinél, tegyük hozzá a „titkos hozzávalókat”.

Készíthetünk eperlekvárt kenyérsütőben is

Nem vicc, tényleg! A kenyérsütőben is készíthetünk gyümölcslekvárt, íme, egy TikTok-videó, amiben elárulják a titkot:

Hogyan tegyük el, ha nem akarunk tartósítószert használni?

Nálunk nem is kérdés, hogy hagyományos technikákkal tesszük el télire a nyárit. Ami kell hozzá: hibátlan friss alapanyagok, kifőzött üvegek vagy a fagyasztáshoz szükséges dobozkák.

Ami segíthet, hogy lekvárjaink ne romoljanak meg:

használjunk minél frissebb állapotban lévő nyersanyagot;

gyümölcs- és zöldséglevek készítéséhez 100%-ban, lekvárhoz 80−90%-ban, befőtt készítéséhez a 75%-ban érett gyümölcs ajánlott;

a befőzéshez használt edények, eszközök és a munkaasztal legyen mindig tiszta, az elmosott, kifőzött üvegeket csepegtetőben vagy tiszta konyharuhára állítva kell kiszárítani;

a nyersanyagokat áztassuk, mossuk, majd folyó víz alatt öblítsük;

a kész befőttet tartsuk hűvös és sötét helyen – a hő, a direkt napsugárzás, de még a fény is kárt tehet a befőttek színében, állagában.

Milyen a jó szárazdunszt?

Száraz dunszt esetén a befőzött élelmiszer készre főzve, még forrón (közel forrási hőmérsékleten) kerül az üvegbe. Ilyenkor még maga a befőtt hője sterilizál. Ehhez mindenképpen szükséges a magas hőmérséklet lehető legtovábbi fenntartása. Ezt régen (és sok helyen ma is) az üvegek újságpapírba csavarásával, majd takarókkal, paplannal, dunyhával való letakarásával, manapság modern szigetelőanyagokból készült hűtődobozokba, hűtőtáskákba helyezésével érték/érik el. Figyeljünk arra is, hogy az üvegek teljesen tiszták, csíramentesek legyenek. Érdemes, mielőtt az üvegeket használni kezdjük, ecetben is alaposan átmosni őket!

A nedves dunszt

Ebben az eljárásban a befőzött, vagy befőzésre váró élelmiszerrel töltött, lezárt üvegek egy vízzel töltött edényben kerülnek hőkezelésre (forralásra ill. főzésre). Ez az eljárás csak savas (pH < 4,6) kémhatású élelmiszerek esetén biztonságos, mert a botulizmus nevű ételmérgezést okozó Clostridium botulinum baktérium 120 °C alatt nem pusztul el, viszont savas közegben nem szaporodik és nem termel toxint.[6] Megjegyzendő, hogy a savanyú íz ellensúlyozására használt cukor ill. mesterséges édesítőszer, többnyire nem befolyásolja a pH értéket jelentősen, tehát a kiinduló alapanyag savassága a mérvadó. (A cukor egyébként olyan közeget eredményez, ami ugyancsak gátolja a baktériumot a toxintermelésben.)

A főtt gyümölcsök és gyümölcslevek sterilizálásához 5-15, nyers alapanyagok esetén 15-30 perc forralás szükséges.

Dunsztolás mikrohullámon

A befőttek mikrohullámú sütőben használatos fóliával lefedve, lekötés nélkül kerülnek a készülékbe. A dunsztolási több részletben történik. A készülék legmagasabb fokozatán kezdve, majd átforgatás után csökkentett energiával folytatva történik, a felöntőlé gyöngyözéséig. Az üvegeket lezárva a dunsztolás folyamata a száraz dunsztban fejeződik be.

Az üvegek zárása, jelölése

Az üvegek légmentes zárása a házi tartósítás kulcsfontosságú eleme. Amennyiben az üveg lezárása nem megfelelő, úgy a befőtt élelmiszer megromlik, megpenészedik. A zárás hibáinál ugyanis könnyedén bejutnak a romlást vagy megbetegedést okozó mikrobák az üveg belsejébe, és ott elszaporodnak. A befőttes üvegek lezárásához érdemes minden évben új, ép fedeleket beszerezni. A biztonság kedvéért a csavaros tetőre is lehet kívülről celofánt vagy fóliát tenni.

Biztonságos tárolás

A befőtteket hűvös, szellős, száraz helyen, napfénytől védve tárolja. Penészesedő helyiség az üveg penészesedését is okozhatja, a nyirkos levegő pedig a fémfedelek rozsdásodásához vezethet, ami a fedél kilyukadását, az élelmiszer romlását okozhatja. A felbontott házi konzerveket, befőtteket hűtőben javasolt tárolni felnyitásuk után, és lehetőség szerint 2-3 napon belül el kell fogyasztani - figyelmeztet a Nébih.

Élelmiszerbiztonsági szempontok

A nem megfelelően végzett befőzés megbetegedéshez is vezethet. A házilag tartósított élelmiszerekhez kapcsolható legsúlyosabb ételmérgezés a botulizmus, melyet egy baktérium által termelt méreganyag okoz. Mivel ezek a baktériumok nedves, oxigénmentes környezetben képesek szaporodni és méreganyagot termelni, a nem megfelelő otthoni befőzéssel ehhez tökéletes feltételeket teremthetünk. Az alapanyagok savassága befolyásolja a baktériumok túlélését, mert erősen savanyú vegyhatású (4,6-os pH alatt) környezetben nem szaporodnak. Ha a botulizmus tüneteit észleli (homályos látás, kettős látás, nyelési nehézségek és beszédzavarok, szájszárazság, bénulásos tünetek) azonnal forduljon orvoshoz!

Fontos! Soha ne fogyasszuk el romlás jeleit (pl. gázképződés, penészedés, ízelváltozás) mutató terméket!

Aszalás is lehet megoldás

Majdnem mindegyik hazai gyümölcsünk és gombánk tartósítható aszalással, a szakszerűen aszalt gyümölcsök megőrzik az eredeti gyümölcs szinte valamennyi értékét. Természetes módon, tehát nem a tűző napon, hanem a száraz légáramban aszalt gyümölcsöket szabad csak elfogyasztani. A magas hőmérsékletű aszalás sajnos az eredeti enzim- és vitamintartalmat tönkreteszi, az értékes gyümölcsöt pusztán élvezeti cikké változtatja.

A házi aszaláshoz, ha nincs a kertben fatüzeléses vagy napelemes aszalónk, érdemes elektromos aszalógépet beszerezni. Ez azért nem olcsó mulatság: 110 ezer forintól 300 ezer forintig széles a skála, ami az online áruházakban beszerezhető, de a határ a csillagos ég.

