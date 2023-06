Mit tegyünk, ha ellepték a kertünket a csiga terminátorok? Tuti tipp a profiktól + Videó

Boldogan megyünk ki a kertünkbe, végre nem szakad az eső! Mindaddig örülünk a jó időnek, amíg észre nem vesszük, hogy valami megint szétrágta a salátánk leveleit, felfalta pirosodó epreinket, megtépázta még a virágágyásunkat is. Elegünk van a sok esőből, vele pedig a reggelente tömegével garázdálkodó, kúszó-mászó spanyol csupaszcsigákból. Mit tegyünk?

Magyarországon először 1986-ban jelezték ennek az invazív kártevő spanyol csupaszcsiga (latinul Arion vulgaris, helytelenül Arion lusitanicus) jelenlétét. Inkább a Dunántúlon, ritkábban az Alföldön találkozhatunk vele. Természetes élőhelyei a mezős, erdős, lápos területek. Rejtőzködő életmódot folytat a legtöbb csiga fajta, továbbá nedvességkedvelők, fénykerülők, tehát borús időben, illetve eső után gyakrabban találkozhatunk velük. Nagy eséllyel éjszaka és hajnalban érhetjük tetten. Roppant szívós és aljas kártevők, mindent megcsócsálnak a kertben.

Az alábbi TikTok-videóban remekül láthatjuk, mi zajlik mostanság kint a kertünkben, míg mi alszunk:

A spanyol meztelen csiga (fitofág) étrendjét főként növényi eredetű táplálék teszi ki, de a gombákat is előszeretettel fogyasztja, jellemző rá a kannibalizmus is - közölte róla a HelloVidék korábbi cikkében Bábel László kertészmérnök.

Akár 12-15 cm hosszúra is megnőhet, folyton éhes, minden növényt, válogatás nélkül megeszik, a salátát, káposzta féléket, palánták friss hajtásait is nagyon szívesen elfogyasztja. A fénykerülése következtében, éjszaka, vagy nyirkos pincékben találkozhatunk leggyakrabban velük. Nem elég, hogy lerág mindent, amit nem neki ültettünk, a megmászott növényeket még ürülékével és nyálával is szennyezi.

Borzasztó gyorsan szaporodik,

hihetetlen, de egyetlen egy spanyol meztelencsiga akár 300-400 tojást is lerakhat!

úgyhogy az első és legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal pusztítsuk el, bár nagyon nem mindegy, hogyan védekezünk ellene!

1. Elő a sörcsapdákkal!

Ahogy a legtöbb kertész, úgy kertjének gyilkosa, a csiga sem veti meg a sört. A romlott sör ráadásul ugyanazt a vegyületet tartalmazza, ami a csigák szexhormon illata. Üres kefires vagy tejfölös-poharakat félig megtöltünk romlott sörrel. Ássuk be a növények közé, talaj szintjéig. Ha voltak a közelben házas, vagy meztelen csigák, reggelre teli lesz az edény a sörbe fulladt állatkákkal.

2. A dinnyehéj is tuti megoldást jelenthet

3. Sózás és/vagy kaszabolás

Nagyanyáink is ezt csinálták a kágyilóval, mert akkor még ezek csúsztak-másztak, főként a pincékben és a nyirkos helyeken, szürke-csíkos kivitelben. Menjünk ki este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze őket. Dobáljuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott gyorsan elpusztulnak. Sokan a földterületen is sóznak, ami egyrészt környezetkárosító, másrészt a földnek is roppant káros – ezt senkinek sem ajánljuk.

Ismerősöm a metszőollóban hisz. Hajnalonta kimegy a kertbe, végigpásztázza a terepet, és ha ellenséget lát, lekaszabolja. Manapság barbárnak tűnhet ez az eljárás, de hatásos.

4. Akadálypályák építése

A veteményt védhetjük fizikai akadályokkal is, ilyen az apróra zúzott tojáshéj, fűrészpor, kőpor (apró kőzúzalék), fahamu, műtrágya vagy a kávézacc, amik a csiga közlekedését nehezíti. Szórjuk a kert szélét körbe valamelyik - előbb említett - természetes anyaggal. Végső esetben minikerítést is telepíthetünk az ágyások köré, ami szúrós, és nem tudnak felmászni rá. (Bár ezek a csupasz csigák roppant ügyesek, ezt tegyük hozzá, láttam én már tojáshéjon táncoló példányokat!)

5. Profi csigakerítés is létezik

A villanypásztor elvén működő csigakerítés is szóba jöhet, a huzalokba vezetett áram ugyanis megakadályozza a csigák továbbjutását.

5+1 Tartsunk indiai futó kacsákat

Ezek a húsevő háziállatként tartható madarak nagyon ügyesen megtalálják a rejtőző csigákat és hihetetlen mennyiséget el tudnak belőlük fogyasztani. Másrészt viszont az indiai futó kacsa húsa nem ehető, úgyhogy a csigaszedésen túl sok hasznuk nincs. Angliában pont ezért élelmes vállalkozók kacsacsapatokat adnak bérbe a kertészeknek.

Hazánkban egyébként még a spanyol csupaszcsiga honos természetes ellenségei a fogolymadár, a fácán, a vakond, a sün, a futóbogarak, elsősorban a futrinkafélék, a bábrablók, a barna- és zöldvarangy, az ásóbéka, a tarajos gőte és a lábatlan gyík.

Címlapkép: Getty Images

