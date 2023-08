Elárulta titkát a sztárkertész: ezeket ültessük nyár végén, és garantált az őszi szupertermés

Most, hogy vége a rendkívüli esős napoknak és már a kánikula sem fenyeget, lassan kiskertünkben is utat tör magának a gaz, beindultak a meztelencsigák és a poloskák is. De mire érdemes még ilyenkor, nyár végéhez közeledve odafigyelni? Mit lehet ilyenkor, last-minute ültetni, hogy még ősszel betakaríthassuk a termését? Kósa Dániel kertészmérnök látta el hasznos tanácsaival a HelloVidéket.

Augusztus beköszöntével folyamatosan nyírjuk sövényeinket és a gyepet, gyomlálunk, és ha szárazabbra fordul az időjárás, akkor újra öntözni is kell. Az asztalra kerülnek a finomabbnál finomabb, kertből szedett zöldségek és gyümölcsök. Készülnek a kovászos uborkák és a töltött paprikák, amelyek a nyár megunhatatlan slágerei. Gyümölcsöket is szüretelhettünk már, javában tart a házi savanyítás és lekvárfőzés is. De a befőzésen túl milyen fontos teendők várnak még ránk? Mit lehet még ültetni, ami beérhet, ami behozhatja az árát?

A mostani esőzések után az első és legfontosabb teendők a kiskertben a gazolás

- közölte beszélgetésünk elején Kósa Dániel.

Gyorsan nőnek a gyomok, ezért is érdemes minél hamarabb megszabadulni tőlük, hogy ne fajuljon el a helyzet! A gyomláláson kívül a gereblyézést se felejtsük le, amivel szintén kicsit felfrissíthetjük a talajt. A kapálás sem csupán a gyomok eltüntetése miatt fontos, hanem, bármilyen furcsán is hangzik, a talaj csapadékelvezetésében is sokat segít. A kapálás egyik fontos célja ugyanis a talaj nedvességének megőrzése, illetve alkalmassá tesszük vele a talajt a nedvesség befogadására. Másrészt, tette hozzá a szakember, ne feledkezzünk meg a permetezésről sem:

Augusztusban is fontos, hogy védjük növényeinket, a permetezés elengedhetetlen része a termesztésnek, bár valamennyi kezelést kiválthatunk rezisztens fajták választásával. Ez azt jelenti, hogy például lisztharmat, vagy peronoszpóra ellen kevesebbet kell védekeznünk. Fontos a folyamatos tápanyag kijuttatása, lombtrágya formájában. Ezt, megtehetjük öntözés közben, vagy akár a permetezéssel egy menetben.

-tette hozzá.

Elérkezett a másodvetés ideje is

A nyár derekán már túl vagyunk, nemsokára itt az ősz, elérkezett a másodvetések ideje is. Ha felszabadult egy kis területünk, ne hagyjuk hát parlagon! Ahogy Kósa Dániel közölte, a másodvetésre olyan növények valók, amelyek rövid tenyészidőjűek, így egy hónap alatt is beérnek. Ilyenek például a saláták, a cékla, az uborka, a cukkini, a sárgarépa és a fehérrépa.

Amire a másodvetésnél külön is figyelni kell, hogy sokkal több öntözésre lesz szükség, ne hagyatkozzunk pusztán a csapadékra! Erre legjobb a csepegtető öntözés. A sárga valamint fehér répát elültetve, talajban hagyva, télen is lehet friss zöldségünk a levesünkben.

- közölte a szakember.

Mint minden ültetés előtt, így most is: a maradék növényrészeket, gyökereket, leveleket eltávolítjuk a veteményesünkből, majd felássuk, megmozgatjuk az itt lévő talajt. Ez azért fontos, mert a felforgott földhöz adjuk majd hozzá a komposztot vagy a műtrágyát, hogy ezzel is felturbózzuk az ültetvényünk talaját. Ezután nincs más hátra, mint az összekevert földet elegyengetni és elkészíteni az ágyásokat. A szakemberek szerint érdemes olyan fajtákat választani, amik nem csak az augusztusi meleget, de az októberi első fagyokat is elviselik.

Hogy melyek ezek a fajták? Lássuk részletesen is!

Hónapos-, nyári-, téli retek

Fejes káposzta

Karfiol

Kapor

Brokkoli

Kelkáposzta

Kínai kel

Cékla

Áttelő hagyma

Uborka

Zöldbab

Spenót

Rukkola

Bazsalikom

Zöldborsó

Ültethetünk más céllal is növényeket

A legtöbb ilyenkor ültetett növény melegigényes, rövid tenyészidejű. Erőteljes növekedéssel gyorsan fejlődik, és a szeptemberben októberben lévő melegben beérik a termésük. Azonban vethetünk másodvetésben olyan növényeket, melyek nem biztos, hogy beérnek, vagy nem is az a szerepük, hogy termést hozzanak.

Vannak olyan növények, amelyeknek elsődleges szerepe a zöldtrágyaként való alkalmazás, tehát zölden beleforgatva a talajban ott lebomlanak, így adnak egy jó tápanyagtartalmat a talajunknak. Erre a célra lehet vetni zöldbabot, vagy különböző magkeverékeket, melyeket a mezőgazdaságban is használnak. Vessünk akár pillangósokat, melyek a légköri nitrogént kötik meg

- emelte ki Kósa Dániel.

Amit még ne felejtsünk: gyűjtsünk magokat jövőre is!

Gyűjtsük össze az évelő kerti- és szobanövények, a sziklakerti növények, a fák, a bokrok magjait és metsszük le fiatal hajtásokat évelő növényeinkről. Ez a megfelelő időszak ahhoz, hogy megfakadjanak és jövőre csodálatosan pompázzanak.

Itt az ideje a termésnövelő metszésnek is

A gyümölcsfák, bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását szinte egész nyáron, folyamatosan végezhetjük. Itt az ideje, hogy megmetsszük a levendulát és a rozmaringot, az akácot is. Ügyeljünk rá, hogy a lilaakácot csak finoman a leágazástól 20 centiméterre nyessük le. A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, úgy július végéig – augusztus elejéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozás a zöldmetszés. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint augusztus elején célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani. Az nyári metszéssel ráadásul az őszi termés is megsokszorozható, erről itt írt a HelloVidék.

További gyakorlati tippek a másodvetéshez!

Végezetül, íme, egy szuper TikTok-videó, ami segít abban, hogyan is álljunk neki nyár végén a másodvetésnek:

