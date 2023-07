Ezek most a legfontosabb kerti munkák: itt a 10 pontos júliusi feladatlista

Ahogy a június elköszönt, jön a nyár dereka. Vegyük is sorra, mi mindenre kell ügyelnünk, milyen feladatok várnak ránk! A teendők listájának összeállításában Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnök volt a HelloVidék segítségére!

1. Végre itt a betakarítás időszaka

Akinek konyhakertje van, az már a salátákat, retkeket, aprókrumplit, bébirépát és friss borsót csemegézhetett a kertjéből, de javában dúl a kovászos uborkaszezon is. Itt az idő, hogy a gyümölcsöket is leszüreteljük, mivel már a zöldmetszésen is túljutottunk. A betakarított zöldségekből és gyümölcsökből tegyünk el savanyúságokat, vagy lekvárt befőttet – erről hasznos tudnivalókat a HelloVidéken itt találhatsz.

2. Öntözzünk rendszeresen!

Ne felejtkezzünk meg a növények egészségéről sem. Öntözzünk rendszeresen, hogy megfelelően növekedjenek a termések, ugyanis minden növény szinte a terményhozás időszakában igényli a legtöbb vizet. Az öntözésekkel együtt juttathatunk ki lomb- vagy hígtrágyát, amivel még erősebbek lesznek növényeik. A tápanyag utánpótlása, és mennyiségét mindig az adott szer határozza meg, olvassuk el a felhasználási útmutatót!

3. Növényvédelemben is jobb a megelőzés, mint a tűzoltás

Próbáljuk rendszeresen kezelni a veteményeseket, és a gyümölcsösöket ügyelve, hogy három alkalom után másik hatóanyagot válasszunk, hogy a kártevőkben, kórokozókban ne alakuljon ki rezisztencia, azaz ellenálló-képesség.

4. Gyomirtást, ne vegyszeres úton végezzük, hanem inkább kapálással.

A kapálás fontos tevékenység, ugyanis nem csak a gyomokat távolítjuk el így, hanem szellőztetjük a talajunkat, mely jó hatással van a gyökerekre mind növekedésben, mind tápanyag és vízfelvevő képességben.

5. A sövények gondozása

A díszfák, bokrok, sövények nyári metszését, újraformálását szinte egész nyáron, folyamatosan végezhetjük. Ha nincs aszály és kánikula, akkor épp időben vagyunk a tűlevelű és örökzöld sövények metszésének, amelynek során a növények tetején és két oldalán fejlődött hajtásokat kurtítsuk meg, alakítsuk a kívánt formára őket.

6. A zöldmetszés is most esedékes

Itt az ideje, hogy megmetsszük a levendulát és a rozmaringot, az akácot. Ügyeljünk rá, hogy a lilaakácot csak finoman a leágazástól 20 centiméterre nyessük le.

A csonthéjas gyümölcsöknél (cseresznye, meggy, korai szilva és kajszi) a szüret végeztével, úgy július végéig – augusztus elejéig, a téli metszéshez hasonló volumenű beavatkozás a zöldmetszés – de erről korábban itt írt a HelloVidék. A periferiális részek ritkításával gondoskodhatunk a fák belsejének kedvezőbb fényviszonyairól, mely egyben növeli a korona belsejének generatív aktivitását, azaz a termőrészek vitalitását is. Az őszibarack esetében a tervezett szüret előtt 3 héttel szabadítsuk ki a fejlődő gyümölcsöket az árnyékból a jobb gyümölcsszíneződés érdekében, valamint augusztus elején célszerű a katlan korona belsejéből a sűrűsítő, befelé növő hajtásokat eltávolítani.

7. Újra támadnak a meztelencsigák

A spanyol meztelencsiga az egyik legbosszantóbb kártevőnk. Akár 12-15 cm hosszúra is megnőhet, folyton éhes, minden növényt, válogatás nélkül megeszik, de a vastag, húsos levelű növényeket, a gumókat, a gyökereket imádja a legjobban. Nem elég, hogy lerág mindent, amit nem neki ültettünk, a megmászott növényeket még ürülékével és nyálával is szennyezi. Borzasztó gyorsan szaporodik, úgyhogy az első és legfontosabb jó tanács, ha észleljük, azonnal lépjünk (rá), bár nagyon nem mindegy, hogyan védekezünk ellene!

A legegyszerűbb és legtermészetesebb védekezés ellenük, hogy menjünk ki este a kertbe, és zseblámpa fényénél, vagy a reggeli szürkületben gyűjtsük össze őket. Dobáljuk bele egy sós vízzel teli vödörbe, ott gyorsan elpusztulnak. Sokan a földterületen is sóznak, ami egyrészt környezetkárosító, másrészt a földnek is roppant káros – ezt senkinek sem ajánljuk. További meztelencsiga-ölő módszerről itt olvashatsz!

8. Így ápoljuk a gyepet

A befüvesített részeket is ápolni kell, vágjuk rendszeresen, de 3-5 cm-nél ne legyen kisebb, mert kiéghet. Öntözzünk kis adagokban, naponta többször is, de ügyeljünk, hogy két öntözés között száradjon fel a talaj. A már kiégett foltokat nem célszerű a júliusi időszakban pótolni, ugyanis nem a legjobb a kelési arány. Ha mégis szeretnénk, hogy a pázsitot ne tarkítsák kopasz foltok, akkor a fűmagot előre keverjük össze némi virágfölddel, tetejét takarjuk homokkal. Napközben pluszba öntözzük, hogy nagyobb esélye legyen a kelésnek.

9. Vigyázzunk közben magunkra is!

Ha kinn tartózkodunk a kertben, akkor ügyeljünk arra is, hogy bennünk se tegyen kárt a nap, védjük bőrünket, hidratáljunk sokat! És ahogy magunkat, úgy növényeinket is védjük az erős napsugárzástól. Főleg az ilyenkor kivitt szobanövényeket.

10. Irtsuk, ahogy csak bírjuk a parlagfüvet!

Lassan elkezdődik a parlagfű időszak, már előbújtak a kis parlag füvek. Figyeljünk oda rá, hogy nehogy megbüntessenek. Erről a Hellovidéken bővebben itt tájékozódhatsz!

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)