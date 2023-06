Kincset érő trükkök a profiktól: így sokszorozhatod meg a kertedben a termést

Az öntözésen túl mivel befolyásolhatjuk még a gyümölcsök termését, mit tehetünk a szebb és nagyobb gyümölcsökért? Kevesen tudják, hogy egyes fák és bokrok zöldmetszése például igen előnyös lehet nyáron. De hogyan csináljuk, melyik gyümölcsfákat szabad ilyenkor megmetszeni? – a HelloVidék Kósa Dániel gyümölcs szakirányú kertészmérnököt kérdezte.

A köztudatban az szerepel, metszeni a gyümölcsfát csak ősszel és télen, a nyugalmi időszakban szabad. Kevesebben azt is tudják, hogy a vegetációs időszakban is lehet – de ez korántsem kőbe vésett szabály. Csonthéjasok (kajszi, az őszibarack, a szilva, a cseresznye, a meggy és a mandula, stb.) esetében ugyanis, ha metszésről van szó, kifejezetten előnyös időszaknak tekinthető a nyári, úgynevezett zöld metszés. Ennek elsősorban növényvédelmi okai vannak. Eltérő mértékben ugyan, de minden csonthéjas gyümölcsfát, főként a kajszit és az őszibarackot ugyanis télen veszélyeztetik a sebzéseken keresztül fertőző kórokozók. A kertekben található gyümölcsfák körüli teendők közül a metszés az egyik legkényesebb, valójában bizalmi tevékenység, mert a termés mennyiségét, minőségét befolyásoló munka.

De mi is az a zöldmetszés?

Ahogy belekerülünk a nyárba, úgy kezdenek érni a gyümölcsök a kertben. Az elmúlt időszak hűvös majd meleg és párás időjárása azonban rendkívüli kihívások elé állították a hazai kerttulajdonosokat, ugyanis gombafertőzés ellen kellett sokszor védekezni

– közölte beszélgetésünk elején Kósa Dániel kertészmérnök, aki hozzátette:

Ahogy telik a június, sokan betakarították már a meggy- és a cseresznye jó részét. Eljön az ideje a korai kajszik, őszibarackok szüretére! Ezen munkafolyamatok után van lehetőség, és ajánlatos is elvégezni a zöldmetszést. Ennek előnye főleg az, hogy a hajtásválogatást el lehet végezni, így a fánk nem fektetnek hasznos energiát azokba a növényi részekbe, amelyeket a metszéskor úgyis levágnánk. Valamint, a nem kívánatos ágak lemetszése, megtörése és csavarása növekedéscsökkentő hatással lesz fánkra.

A szakember szerint amikor a nyári zöldmetszést alkalmazzuk, akkor a megmetszett rész fásodását, a rügyek beérését segítjük elő. Ezzel a következő évi termésünket is növelhetjük. Ha a metszést június utolsó dekádjáig elvégezzük, akkor a hajtásrügyek megfakadnak, és hajtanak még, így a későbbi metszésnél több hajtásból tudunk válogatni. Emellett, ha a jól végezzük, a csonthéjasok esetében egy kis őszi igazítással akár a tavaszi metszést is kiválthatja.

Kósa Dániel szerint ez azért előnyös, ugyanis tavasszal a csonthéjasokat úgynevezett pirosbimbós állapotban kell metszeni, mert ekkor a legkisebb az esélye annak, hogy a gutaütés betegsége, ami egy tünetegyüttes megtámadja a fánkat. Erre nagyon rövid az időnk, a szeszélyes időjárás miatt nagyjából egy maximum másfél hét áll rendelkezésünkre. Viszont ilyenkor nyáron, a szüret után van időnk, és a környezeti tényezők sem olyanok, amelyben fertőzne a betegség.

Szintén még a nyári metszés javára írható, hogy a melegebb szárazabb időben a sebek gyorsabban gyógyulnak, kevesebb esélyt adva a betegségek megjelenésének. Viszont az egyetlen nehézség, amibe ilyenkor ütközhetünk, hogy a levéllel borított lombkorona sokkal nehezebben áttekinthető, mint a tavaszi, kopasz állapotában, ezért többször is át kell gondolnunk, hogyan akarjuk formálni.

A fejlődő gyümölcsöket természetesen ne vágjuk le! Találkozunk majd olyan ágrészekkel, ahol a gyümölcshozó rész felett még friss hajtásokat találunk.

Fontos még, hogy ilyenkor csak a puha, el nem fásult részt vágjuk le úgy, hogy a gyümölcskezdemény fölött még legalább egy-két levél maradjon.

Milyen gyümölcsfákat metsszünk meg nyáron?

Cseresznye

Eperfa

Körte

Nektarin

Őszibarack

Sárgabarack

Szilva

Amit ne metszünk meg!

Bogyós gyümölcsök (málna, ribizli, egres például) is lassan most érnek le, ezeket azonban véletlenül se metsszük meg nyáron. Az ágakból ilyenkor, a szüret után, a tápanyagot még visszaszívja a növény. A letermett málna tövébe, a kéregrepedésekbe ősszel a bogarak és rovarok odapetéznek, és ha ősz végén kivágjuk, a bogarakat is eltávolítjuk. Fontos, hogy a levágott növényi részeket semmisítsük meg, ugyanis a legjelentősebb kártevői a vesszőbetegségek visszafertőzhetik a növényt. Ha most vágjuk le, akkor ősszel a friss hajtásokat fertőzhetik meg a rovarok.

Figyeljünk oda arra, milyen eszközöket használunk!

A szakember még arra is felhívta a figyelmet, hogy itt is, mint az őszi és tavaszi metszésnél figyeljünk oda, hogy éles eszközökkel dolgozzunk! Fontos, hogy fánként próbáljuk meg alkoholos folyadékkal fertőtleníteni a használt metszőollót, hogy ne vigyünk át semmilyen fertőzést sem a fákra! Sebkezelést alkalmazhatunk, ha szeretnénk a kisebb ágaknál, viszont, az aranyszabály az, ha egy 100 forintosnál nagyobb a sebfelület akkor mindenképp kezeljük, zárjuk le a sebet.

Végezetül egy fontos kérdés: mivel metszünk?

A metszőolló a kertész egyik legjobb barátja. Fontos munkaeszköz, amelynek minden kerti szerszámosládában ott a helye. Sokan éveken át keresik a minőséget, mégis egész készletük van a silányabb típusokból. Pedig egy jófajta eszköz megkönnyíti a kertészkedő életét, gyorsítja a munkáját. Nézzük, hogyan találhatja meg Ön is a tökéletes metszőollót!

A profi metszőollók manapság – online áruházak kínálatát elnézve - 20 ezer forintnál kezdődnek,

de lehet pár ezer forintosakat is beszerezni. A szakember szerint azonban, aki egy nap 200-300 vágást végez, az viszont már nagyon megérzi a különbséget a különböző árkategóriájú metszőollók között.

A jó minőségű metszőolló ismérve, hogy könnyű, ergonomikus, minden alkatrésze cserélhető, balesetmentes és gyors munkát, valamint sima, roncsolásmentes növényi metszéslapokat nyújt. Ezért alapvető követelmény vásárláskor, hogy az eszköz ne csak a használat, hanem a használója szempontjából is tökéletes legyen. Ehhez nélkülözhetetlen egy éles, megfelelő penge, ami nem kopik hamar. Emellett ergonomikusan kialakított nyelek a kényelmes fogásért, és prémium anyaghasználat a tartósságért.

