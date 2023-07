Őrült drága idén a lekvár: itt a piaci ár töredékéért juthatsz most sárgabarackhoz

Mintha nem lenne elég a bajunk, idén a magyarok kedvenc befőzési gyümölcséből, a sárgabarackból is alig termett. Kinyírta a tavaszi fagy a termés 80%-át. Az árakat elnézve lassan ott tartunk, hogy a házi lekvárkészítés is úri huncutságnak számít. Jó hír viszont, hogy nyitva vannak még a Szedd magadok (bár a többség a fagykárok miatt idén ki se nyitott), ahol viszonylag olcsóbban juthatunk friss gyümölcshöz. Ráadásul most indulnak az akciók is! Körbenéztünk hát.

A tavaszi fagyok, a virágzáskori lehűlés, illetve a nagy hőingadozás miatt a magyar kajszi megszokott termésmennyiségének csupán negyede kerülhetett idén piacra a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet júliusban közzétett jelentése szerint. A NAK és a FruitVeB úgy becsülte, hogy ebben az évben csupán 7-8 ezer tonna kajszit takaríthatnak be a termelők, mivel jó évjáratok átlagához képest 70-80 százalékkal kevesebb kajszi termett - írta meg a HelloVidék is.

Magyarországon egyébként - ha a statisztikai adatokat nézzük - mintegy 5000 hektáron folyik kajszitermesztés, az évi termésmennyiség ugyanakkor nagy szórást mutat: 5-35 ezer tonna között mozgott az elmúlt években. Legjelentősebb termőtája Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (1117 hektár). Nagyobb termesztőterületek vannak még Bács-Kiskun, Pest, Tolna, Fejér, Somogy és Heves vármegyében. Egy jó termésű évben a hazai termés 70 százalékát az ipar használja fel, 30 százaléka kerül a friss piacra.

A NAK és a FruitVeB közleményében kiemelte: a tavaszi fagy évek óta visszatérő probléma a hazai gyümölcstermesztésben, az elmúlt 6 év alatt négyszer érte nagyon jelentős kár emiatt a csonthéjasokat. A kamara felmérése szerint több mediterrán fajta is bekerült a termesztésbe, amelyekről a termelők nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel. A NAK és a FruitVeB álláspontja szerint vissza kellene állítani a 2000-es években megszűnt fajtakísérleteket, meg kell erősíteni a fajtákkal kapcsolatos információk átadását.

Tudjátok, mi a különbség a kajszi és a sárgabarack között? Nincs különbség a kajszibarack vagy sárgabarack megnevezés között, ugyanazt a gyümölcsöt jelenti. A kajszibarack, sárgabarack (Prunus armeniaca) az egyik legértékesebb, legsokoldalúbban hasznosítható gyümölcsünk. Bár őshazája a távol-kelet, nálunk mégis régi, hagyományos magyar gyümölcsként ismerik. Ez nem véletlen, hiszen ez a gyümölcs már ötszáz éve van jelen Magyarországon, ahol a klíma elvileg tökéletesen megfelel a számára. Valódi vitaminbombáról van szó, ugyanis nem csak C – vitamin tartalma kiemelkedően magas, de két-három szem kajszibarack elfogyasztása fedezi egy ember napi A-vitamin igényét is. Egy legenda is szól erről a gyümölcsről, mely szerint egy bizonyos ma is élő hunza népcsoport a sárgabarack fogyasztásnak tulajdonítják igen magas átlagéletkorukat.

Lassan ott tartunk, hogy úri huncutság a lekvárbefőzés

Nem is csoda, hogy idén, nem túlzás, valóban horror ára van a sárgabaracknak. Tavaly ilyenkor még azt írtuk, hogy „Szedd magad” akcióban jellemzően 600 forintért hirdettek, közösségi fórumokon pedig 400-500 forint/kg-ért is beszerezhettük a sárgabarackot. Idén a 900 forint/kg-os árnak is örülhettünk, de június végén- július elején a Dunántúlon jellemzően 1100-1300 forint körül kínálták kilóját, de a piacokon örülhettünk annak, ha 1800/kg-os áron vásárolhattunk belőle.

Most, az utóbbi hetekben látunk némi csökkenést az árakban.

Parkolóban jelenleg is árulnak, Sopronban, Szombathelyen, Zalaegerszegen például jellemzően 1100-1200 forintos áron, Békéscsabán 1100 forintért. Veszprémben 1300 Ft/kg körül, Pécsen viszont 850 forintért is találni olyan kereskedőt, aki megrendelésre, ládás kiszerelésbe, akár házhoz is szállítja a friss gyümölcsöt.

Legyünk azonban nagyon óvatosak, könnyen pórul járhatunk, ha online vásárolunk, és házhoz rendeljük a barackot!

Idén nem egy ismerősünk járt úgy Zalaegerszegen például, hogy a házhoz rendelt barack vagy nem volt jó minőségű, vagy íztelen volt, vagy kilóban próbálták átvágni.

Jelenleg így alakulnak az árak a Nagybani piacon:

Kajszibarack hazai I oszt. kg 700 Ft - 1300 Ft

Őszibarack hazai I. oszt. kg 550 Ft - 1000 Ft

Más befőzni való gyümölcs se olcsóbb:

Szilva hazai I. oszt. kg 600 Ft - 800 Ft

Málna hazai I. oszt. kg 1700 Ft - 2400 Ft

Szedd magad barackosok, már ami nyitva lehet

Ha nem akarunk sem piacozni, sem netről rendelni, és van egy kis szabadidőnk, akkor az országban van még pár kert, ahol – jellemzően előzetes egyeztetéssel – lehet még Szedd magadban barackot gyűjteni. (A barackosok többsége azonban, fagykárok miatt idén ki sem nyithatott.) Íme, összeszedtünk pár lehetséges lelőhelyet:

Szedd magad Sárgabarack, Szentkirályszabadja:

2023 évben július 17 napjától- 2023 évben július 24 napig.

Termelő: Buday László

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: 06705397697

Szedd és vedd magad Sárgabarack, Kecskemét

Szezon: 2023 évben június 15 napjától - 2023 évben szeptember 1 napig.

Magyarország Bács-Kiskun Kecskemét Borbás tanya 10

Termelő: Bács-Zöldért Zrt

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: +36307553270

Vedd magad Sárgabarack, Szob

Szezon: 2023 évben június 13 napjától - 2023 évben augusztus 10 napig.

Magyarország Pest Szob Dunakanyarban

Termelő: Szobi Gyümölcsöskert

Bejelentkezés: Ajánlott

Telefon: +36204904270

Melyik olcsóbb, a bolti vagy a házi baracklekvár?

Bár, ahogy láttuk, a gyümölcs kilója sem olcsó, azért, ha megnézzük a bolti árakat, ott sem igen találunk egy üveg valamirevaló (gyümölcsöt is tartalmazó) lekvárt 1000 forint alatt. Ha összehasonlítjuk ugyanazon termékek tavalyi árát, akkor szinte minden termékre 200-300 forintot rápakolt az infláció:

Lássuk akkor, mennyiért lehet a boltokban most barack ízesítésű lekvárt venni (online webáruházak kínálata alapján)

Óceán prémium sárgabarack lekvár 650 g: 829 Ft (tavaly júliusi ára: 789 Ft)

Nyírfacukor Original sárgabarack-alma lekvár édesítőszerrel 230 g: 1660 Ft (tavaly júliusi ára: 1 440 Ft)

Univer Prémium sárgabaracklekvár 300 g: 1239 Ft (tavaly júliusban: 1 079 Ft)

Pacific prémium kajszibarack lekvár 265 g: 1499 Ft (tavaly júliusban: 1 289 Ft)

SPAR PREMIUM baracklekvár 210 g: 1329 Ft (tavaly júliusban: 989 Ft)

Comtes De Pr/Mand S.Bar Lekvar 340G (Auchan): 1 809 Ft (tavaly júliusban: 989 Ft)

Olcsóbb, ha otthon főzzük be?

Saját számításaink szerint nagyjából 5 kilogramm sárgabarackból (amihez 1 kg cukor kell) lesz 6 (720 ml) üveg lekvárunk. Ennek a bekerülési költsége: a gyümölcs 5000 + 240 forint a cukor + 1200 az üveg (6 csomagos kiszerelésben), tehát minimum, az energiát és a munkaidőt nem számolva is 6440 forintra jön ki 6 darab üveg. Leosztva pedig 1 db (720 ml-es) lekvár otthoni bekerülési költsége: 1073 forintra jön ki. Persze, ha gondosak vagyunk, és elraktuk a tavalyi üvegeket, máris olcsóbban jöhetünk ki.

Végezetül: íme, a hagyományos sárgabarack lekvár titka

Ahogy számos recepttípus, úgy a sárgabarack lekvár recept is többféle megközelítésben megvalósítható: a lehetséges alternatívák közé tartozik a sárgabarack lekvár készítése sütőben, illetve fazékban, emellett variálhatunk azzal is, hogy a sárgabarack lekvár készítése cukor nélkül, édesítőszerrel, vagy sima cukorral történjen-e. Íme, a HelloVidék egy bevált receptje:

A sárgabarack lekvár hozzávalói

5 kg sárgabarack

1 kg kristálycukor

A sárgabarack lekvár készítése

Receptünk szerint a sárgabarack lekvár hámozás nélkül készül (sárgabarack lekvár héjával), azonban ha a család így nem szereti, nyugodtan hámozzuk meg a barackokat. Erre a legegyszerűbb mód az, ha leforrázzuk őket, majd hideg vízbe tesszük a barackokat, így a héjukat könnyen le lehet húzni róluk. Magozzuk ki a barackokat és távolítsuk el a sérült részeiket, majd vágjuk őket cikkekre és tegyük egy nagy fazékba a cukorral együtt. Kislángon főzzük addig, míg a barackok teljesen szét nem esnek és a sárgabarack lekvár be nem sűrűsödik (1-2 óra). Előre alaposan megtisztított befőttes üvegekbe adagoljuk bele a lekvárt, állítsuk fejtetőre (10 perc), majd tegyük száraz dunsztba (alaposan csavarjuk papírba vagy szövetbe), hogy lassan, csak 1-2 nap alatt hűljenek ki. Ezután a sárgabarack lekvár mehet is a kamrába.

Sárgabarack lekvár készítése sütőben

A hozzávalók arányát tartva az előző receptben leírt módon készítsük elő a barackokat, azonban azokat fazék helyett terítsük szét egy mély tepsiben (cukor nélkül). 200°-ra előmelegített sütőben süssük a barackot addig, míg egészen szét nem esnek (kb. 1,5 óra), majd ha a gyümölcs már lágy, keverjük hozzájuk a cukrot. Tegyük vissza a cukros barackot a sütőbe 150°-ra és süssük további 30 percig, 6-8 percenként megkeverve. Amikor a sárgabarack lekvár állaga homogén, adagoljuk tiszta üvegekbe és tartósítsuk a fent leírt módon.

Címlapkép: Getty Images