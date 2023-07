Ingyen terem a kertben, mégsem ismerjük: így készíts belőle otthon gyógyító szirupot

A legtöbben nem tudjuk, hogy kincsek hevernek a lábaink alatt, amikor végigsétálunk egy réten vagy mezőn, de bizony a kertben is simán kigyomláljuk, vagy fűnyíróval pusztítjuk el az értékes gyógynövényeket, hogy aztán a patikában vagy a drogériában kemény ezreseket fizessünk ki értük. Pedig nem kell hozzá más, mint megtanulni néhány alapvető gyógynövény felismerését és egyszerű elkészítési módját, amivel egyrészt rengeteget spórolhatunk, másrészt a házi patika a rendelkezésünkre áll ilyenformán egész évben, a konyhából sem kell hozzá kilépnünk (persze, ha bespájzoltunk őszre és télre néhány szárított levelet). Ezúttal a széles és keskeny levelű útifűből készíthető, szinte csodatévő szirup összeállítását mutatjuk be egy TikTok videó segítségével. Az egész pofonegyszerű, és csak le kell hajolni hozzá a kertünkben vagy a szomszédos réten néhány ép levélért.

Igazi csodaszer, és ingyen nő a kertben

Ha körülnézel a kertben, te is találhatsz széles vagy keskeny levelű útifüvet. Ez utóbbi ismertebb nevén a lándzsás útifű. Jó hír, hogy mindkettő gyógnövény, és ingyen terem bármilyen kertben, réten, mezőn, szinte kiirthatatlan, ezért sokszor sajnus irtjuk is ezerrel, gyomnövénynek gondolva. Köhögésre, hurutos megbetegedésekre alkalmazzák, de egyéb területeken is bevethető erős antibakteriális hatása miatt.

Az útifű levelei és magvai nyugtató és gyógyító hatással vannak az ember emésztőrendszerére. Aki hosszú ideje gyulladásgátlók, fájdalomcsillapítók, antibiotikumok használatának van kitéve, annak az útifű fogyasztása különösen ajánlott.

Az aukubin hatóanyagnak és a nyálkaanyagoknak köszönhetően az útifű jó baktériumölő, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító, ezért például összezúzott levele hasznos gyógyír lehet rovarcsípések, kisebb égési sérülések esetén.

Teája nyálkaoldó és köhögéscsillapító, légúti megbetegedések esetén használják. Használják gyomorégés és légúti hurut ellen is. A száj-, toroknyálkahártya gyulladásai esetén öblögetés, gargarizálás formájában használható fel.

A keskeny levelű útifű, ismertebb nevén a lándzsás útifű teáját baktériumölő, nyálkaoldó hatása miatt elsősorban légzőszervi betegségekre, köhögésre, asztmára alkalmazzuk. Kiváló köhögéscsillapító. Allergia (por, pollen, állatszőr) esetén is ajánljuk. Sebgyógyító, gyulladácsökkentő, ezért ekcémára is használhatjuk. A frissen szedett útifüvet megmossuk, a levél hátoldalán lévő vastag erezetet körömmel megnyomkodjuk, és az ekcémás helyekre dörzsöljük a levét. Külsőleg alkalmazhatjuk még aranyérre és rovarcsípések kezelésére is

- tudhatjuk meg a György teától.

Keskeny levelű, avagy lándzsás útifű

Többféle módon elkészíthetjük és fogyaszthatjuk

Tea készítése: Forrázzunk le 2-3 dl forró vízzel 2 teáskanálnyi szárított útifüvet, hagyjuk állni 10 percig, majd szűrjük le. Kívánság szerint mézzel édesíthető. Naponta 2-3 csésze teát fogyasszunk. Jó nyálkaoldó és köhögéscsillapító.

Szirup: Forrázunk le 3 dl vízzel 1 maréknyi friss vagy szárított útifűlevelet, és hagyjuk kihűlni, majd szűrjük le. A főzetet újfent forraljuk fel, majd kis lángon sűrítsük be, és keverjünk hozzá 150-200 g mézet. Főleg a gyermekek használják, naponta 1-2 evőkanálnyi fogyasztása ajánlott.

Borogatás, gargarizálószer: Csészénként 2 teáskanálnyi szárított útifüvet leöntünk hideg vízzel, gyakori kevergetés mellett 1 órán át állni hagyjuk. Alkalmazható a száj és toroknyálkahártya, illetve a bőr gyulladásainak kezelésére.

A széles levelű útifű (Plantago major) vagy egyszerűen csak útifű nem ugyanaz, mint a köhögésre ajánlott lándzsás útifű (keskeny levelű útifű), de a népi gyógyászatban az egyik leggyakrabban alkalmazott, jól ismert gyógynövény. Legalább annyira hasznos, mint keskeny levelű társa. Ne irtsuk, fogyasszuk!

Széles levelű útifű

A lándzsás (keskeny levelű) és a széles levelű nagy útifű is igénytelen évelő gyógynövény. Mindkettő megtalálható réteken, legelőkön, utak mentén, parlagokon, árkokban gyakorlatilag az egész világon.

Ez az ártalmatlan kis gyomnövényként ismert fű az egyik leghasznosabb gyógyszer. A svájci Künzle, tősgyökeres természetgyógyász és a gyógynövények nagy hatóerejének szakembere, ezt írja:

Nincs még egy növény, amelyik úgy tisztítja a vért, a tüdőt és a gyomrot, ezért használ azoknak, akiknek gyenge a tüdejük, veséjük, vérszegények, sápadtak, kiütéseik, májfoltjaik vannak, köhécselnek, rekedtek, soványak, mint az agár, még akkor is, ha mindennel ellátják őket, mi szem-szájnak ingere. Segít lábra állni a gyengécske kisgyerekeknek, akik a jó táplálkozás ellenére is visszamaradnak a fejlődésben.

Felhasználási lehetőségei a következők:

Teája a legjobb emésztés segítő. Rendbe rakja a bélflórát, védi a bél falainak egészségét.

a legjobb emésztés segítő. Rendbe rakja a bélflórát, védi a bél falainak egészségét. Összezúzott friss levele kitűnő sebgyógyító. Összehúzza és fertőtleníti a sebeket, zúzódásokat, egyszerűen rátéve a sérült területre.

kitűnő sebgyógyító. Összehúzza és fertőtleníti a sebeket, zúzódásokat, egyszerűen rátéve a sérült területre. Segít kigyógyulni a náthából, a köhögésből.

Lassítja a vér áramlását, ezért segítség lehet a menstruációs panaszok esetén.

Csodálatos vértisztító hatásánál fogva kúraszerűen alkalmazva tisztítja a bőrt és enyhíti a reumás tüneteket a csalánhoz hasonlóan.

Így készítsd el otthon az útifű szirupot

A megtisztított növényt vágd fel, majd kezdd el főzni. 10 perc után fedő nélkül, kis lángon várd, hogy a víz fele elpárologjon.

Amikor kihűlt, szűrd le, majd keverj hozzá mézet 2:1 arányban.

El is készült a házi orvosság ingyen, csak a kertbe kellett érte kimenni. Ezt a szirupot gyerekek is fogyaszthatják.

Címlapkép: Getty Images