Állatbarát ökokertet szeretnél? Ezekkel a filléres trükkökkel tutira sikerülni fog!

A gyomok, a kórokozók és a kártevők elleni védekezéshez sokszor növényvédő szereket használunk, ezek azonban nemcsak a termés növekedéséhez vezetnek, de a hasznos rovarpopulációkat is kipusztítják a kertünkből, megölik a beporzó rovarokat, és a termett zöldségeink, gyümölcseink sem nevezhetőek éppen vegyszermentesnek a használatuk után. Mutatunk néhány egyszerű trükköt, aminek a segítségével valódi ökokertet alakíthatunk ki magunknak.

Ne menjünk szembe a természettel a kiskertben sem

A mai mezőgazdasági gyakorlat tönkreteszi a termőtalajt, mert ahelyett, hogy segítségül hívnánk a természetet, szembemegyünk vele, ezért is nagyon fontos, hogy egyre több permakultúrás kertben folyjon a gazdálkodás, otthon pedig lehetőleg olyan öko kiskertet vagy nagyobb kertet alakítsunk ki, amelyik nem pusztítja el a beporzó rovarokat, amelyiknek egy részét, mintegy 20 százalékát a méhek teszik ki.

Növényvédő szerek

Az elmúlt tizenöt évben a szakértők szerint a környezetbe juttatott agrokemikáliák (permetszerek és növényvédő szerek) mennyisége megduplázódott. Napjainkra eltűnt Európából a természetes rovarpopuláció nagyobbik fele, drámaian csökken a vadmadarak száma is, és a vadon élő növényvilág kedvezőtlenül változik. Ezért az eltűnő vadrovarok helyett a mézelő méh végzi el a megporzást, és válik táplálékforrásává sokféle természetes életformának, így biztosítva azok túlélését.

Összehuzant a természeti környezet is a rovarok pusztulásával, és ez vár a többi országra is, ránk is, ha nem vigyázunk. A permetezés kiírtja a rovarflórát, velük pusztulnak ki a madarak is, a kaptárakból eltűnnek a méhek, már haza sem jönnek a mezőkről vagy fákról, ott helyben végük

- mondta el a HelloVidéknek korábban Fulmer Takács Ferenc méhész.

Ugyanakkor, ha szeretnénk a jövőnek is megőrizni a növénygazdálkodásunk értékeit, nagyon fontos, hogy egyre kevesebb növényvédőszert használjunk ipari szinten és otthon a kiskertben is. Erre otthon meg is van a lehetőségünk.

Rovarbarát növényvédő szerek

A biológiai gazdálkodásban használható kén- és réztartalmú, olajos szereken kívül házilag készíthető permetszerekkel is próbálkozhatunk. A nébih részletes leírást közöl honlapján ezekről a természetes anyagokról, ahogy az engedélyezett és bevizsgált növényvédőszerekről is, amelyekt minden további nélkül bevethetünk ökokertjeinkben.

Ezek az anyagok egy Európai Uniós értékelésen mennek keresztül, mely alapján a tagállamok szavaznak arról, hogy az egyszerű anyag kategóriában jóváhagyhatók-e növényvédő hatású anyagként. Az ilyen anyagok jóváhagyása határozatlan idejű és sem forgalmazásuk, sem felhasználásuk nem igényli a növényvédő szereknél szükséges engedélyezési eljárás lefolytatását. Ez azt is jelenti, hogy anyagokhoz felhasználási előírásként sem engedélyokiratot, sem címkét nem lehet hozzárendelni, ugyanakkor elsősorban nem növényvédő szer boltokban, hanem hétköznapi üzletekben (élelmiszerbolt, háztartási bolt, gyógyszertár) lehet őket megvásárolni.

Az alábbi, folyamatosan bővülő táblázat tartalmazza az eddig a Nébih Öko-Bizottsága által is jóváhagyott egyszerű anyagokat:

Mezei zsurló

Répacukor (szacharóz)

Mésztej (kalcium-hidroxid) 2015/762/EU

Fűzfakéreg

Háztartási ecet

Lecitinek

Gyümölcscukor (fruktóz)

Szódabikarbóna

Tejsavó

Napraforgóolaj

Csalán

Konyhasó

Mustármag por

Sör

Hagymaolaj

Ezekből lemosó permeteket készíthetünk, amit ha a növényre fújunk, megelőzzük vele, hogy ellepjék a kártevők, és megkíméljük a hasznos rovarok életét. IDE kattintva megtaláljátok a Nébih honlapján, hogyan lehet felhasználni az egyes alapanyagokat, az összetevőket milyen arányban felhasználva, higítva készíthető belőlük lemosó permet.

Így varázsoljuk állatbaráttá a kertünket!

A kertünk nemcsak a mi pihenőhelyünk, hanem sok hasznos állatnak is otthont adhat. Ha szeretnénk, hogy a kertünkben madarak, beporzó rovarok, sünök és más kisállatok éljenek, akkor érdemes néhány dolgot figyelembe vennünk a kert kialakítása során. De hogyan alakíthatjuk ki úgy a kertünket, hogy ezek az állatok is jól érezzék magukat benne? A továbbiakban ehhez adunk néhány ötletet!

Válasszunk megfelelő növényeket

A legfontosabb, hogy gondoskodjunk arról, hogy a kertünkben legyen elegendő növény, amely táplálékot és búvóhelyet nyújt az állatok számára. A fűszernövények és a virágok közül válasszunk olyanokat, amelyek vonzzák a méheket, a pillangókat és más rovarokat.

Az orvosi zsálya, a levendula, a rozmaring, a kerti kakukkfű, a díszhagyma, a krókusz, az őszirózsa, a szellőrózsa és a sudárzsálya egyaránt jó választások lehetnek. Ezek a növények nemcsak szépek és illatosak, hanem ellenállnak a szárazságnak és a betegségeknek is.

Helyezzünk ki rovarhotelt

A rovaroknak nemcsak táplálékra, hanem szaporodásra alkalmas helyre is szükségük van a kertben. Erre szolgálnak a rovathotelek, amelyeket könnyen elkészíthetünk magunk is bambuszrúdból, fadarabokból vagy konzervdobozból. A rovarhoteleket február végéig érdemes kihelyezni napos, védett helyre, hogy tavasszal már beköltözhessenek a méhek és más hasznos rovarok.

Ne feledkezzünk el a madarak itatásáról

Ha madárbarát kertet szeretnénk kialakítani, ne feledkezzünk el a madarak rendszeres itatásáról sem. Ehhez elég egy nagyobb cserépalátét kihelyezése is, amit rendszeresen megtöltünk vízzel. A madarak akár naponta többször is isznak, valamint előszeretettel fürdenek a vízben, ezért nagyon fontos számukra a rendszeres vízforrás – írja a cikkében az Easily.hu magazin.

Az itatót tegyük olyan helyre, ahol nem melegszik fel túlságosan a víz, és ahonnan jól beláthatják a madarak a környezetüket. Az itatóban fürdőző madarak megfigyelése nagyon élvezetes időtöltés, és a hobbifotósok számára kiváló alkalom néhány remek felvétel elkészítéséhez is.

Biztosítsunk fészkelőhelyet

A madarak évente több alkalommal is költenek, ezért nélkülözhetetlen számukra a megfelelő fészkelőhely. A madarak szaporodását és kertünkben való megtelepedését madárodúkkal segíthetjük, amelyeket szeptember-november között érdemes kihelyezni árnyékos, biztonságos helyre. Az odúkat rendszeresen tisztítsuk ki, és ellenőrizzük az év során.

A madarak nagyon kedvelik a sűrű ágrendszerű cserjéket és sövényeket is, amelyek fészkelő és búvóhelyet biztosítanak a számukra. A borbolya, a kecskerágó, a fagyal, a mogyoró, az orgona, a borostyán, a kányabangita vagy a tiszafa például nagyon jó választás madárbarát kertbe.

Gondoljunk a sünökre is

A madarakhoz és a beporzókhoz hasonlóan sünök is hasznos lakói a kertnek, mivel sok kártevőt megesznek éjszakánként. Ha azt szeretnénk, hogy a sünök is otthon érezzék magukat a kertünkben, kerüljük a vegyszerek használatát, és biztosítsunk számukra búvóhelyet.

Kiváló búvóhely lehet egy magas növényekből álló kertrész, egy őshonos cserjékkel beültetett folt, és egy levél- vagy rőzse halom is. A sövények szintén kedvelt rejtekhelyet jelentenek a tüskéshátúak számára.

A sünök nappal, valami a téli álom során védett helyekre vackolják be magukat, ezért vigyázzunk a fűnyíráskor, és ne bolygassuk a rőzserakásokat sem, főleg ősszel! Nemcsak a madarak, hanem a sünök is meghálálják a rendszeres itatást, azonban nagyon fontos, hogy tejjel soha ne itassuk őket!

Ha ezeket a tanácsokat megfogadjuk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy a kertünkbe látogató állatok otthon érzik majd magukat. Próbáljuk ki a fenti tippeket, és élvezzük a természet közelségét!

Címlapkép: Getty Images