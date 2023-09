Óriás sáskaszörnyet találtak Magyarországon: ilyen fajtájú a rejtélyes gigarovar

Egy fehérvári lakos, Simon Erika sosem látott méretű, 9 centiméteres sáskát talált egy öreghegyi szőlősben: a hölgy az internet népétől kért segítséget, hogy vajon milyen sáskafélét találhatott, ugyanis neki még nem volt szerencséje ilyen méretes példányhoz.

A hozzászólók többféle sáskafajt említettek, leggyakrabban az egyiptomi sáska neve merült fel, sokan viszont a sáska fajtája helyett inkább azon aggódtak, hogy több ilyen rovar is előkerülhet-e. A FEOL kikérte egy hivatásos vadállatbefogó, Both Zoltán véleményét is, hogy végére járhassunk a rejtélynek, aki viszont a képet látva egyértelműen leszögezte, hogy nem egyiptomi sáskáról van szó.

A szakértő a kép alapján nem teljesen biztos benne, de a hölgy vélhetően egy marokkói sáskát találhatott, ami ránk egyáltalán nem jelent veszélyt, vagyis nem kell attól tartanunk, hogy sáskainvázió lesz, ugyanis ahhoz több millió egyedre lenne szükség. Ami a rovar mértét illeti, egy teljesen átlagos példányról van szó, ennél jóval nagyobb sáskák is előfordulnak a természetben.

Most még kedvező az idő számukra, jól elvannak, de a hideg idővel valószínűleg csökken a számuk, ha nem tudnak behúzódni valahova.

– mondta Both Zoltán vadállatbefogó, hozzátéve, hogy nem a sáskáktól kellene tartaniuk az embereknek.

Sokkal inkább nagyobb veszélyt rejtenek magukban a nyaralásból véletlenül hazahozott skorpiók, ilyen esethez idén többször is riasztottak, illetve a tigrisszúnyogok. Mivel ezek itthon nem őshonosak, az orvosok sincsenek felkészülve az esetleges tünetek kezelésére, hiszen egy „egyszerű” csípésre beadott gyógyszer esetükben lehet, hogy nem hatásos.

